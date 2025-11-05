אחרי שנתיים וחצי יחד: רביב כנר ובת הזוג נפרדו

הזמר רביב כנר בן ה-30 והחברה מיה גפן בת ה-22 נפרדו. השניים ניהלו מערכת יחסים של שנתיים וחצי, שכללה גם מגורים משותפים בלוס אנג׳לס.

ביולי 2023 השניים גם אימצו יחד כלבה משותפת, אבל נראה שכעת הזוגיות הזו הגיעה לסיומה.

מערכת היחסים של כנר וגפן הגיעה שנה בדיוק אחרי שהוא והאקסית, ליטל זוזוליה, נפרדו במרץ 2022, בתום שנתיים של זוגיות.