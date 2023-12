חשבונות פרו-פלסטיניים שיתפו רשימות של עשרה משפיענים ישראלים תחת הכותרת "יעדים לתקיפה החל מ-2 בדצמבר". בראש הרשימות, שקוראות לגולשים לפגוע בנכסים הדיגיטליים של אותם ישראלים כדי להוביל לסגירתם ולמנוע מהם פעילות ברשת - עומד הסטנדאפיסט גיא הוכמן, שמוגדר ברשימה כ"משפיען צבאי". "הרוב הוא רע ותומך בטרור, בעוד שהטובים הם מעטים ואותם משתיקים", מסר הוכמן בשיחה עם mako סלבס.

יחד עם הוכמן, ובמקום השני ברשימה, מופיע יוצר התוכן והמוזיקאי משה כורסיה - שמתעד את פעולותיו מאז יצא למילואים והתפוצץ ברשתות. אחריו חן מזיג, פעיל הסברה ואיש תקשורת, אמילי שריידר, פעילה חברתית והסברתית ישראלית (וארוסתו של תומך ישראל המסור יוסף חדאד - שמופיע ברשימה השנייה), ואלה ואויה, הקצינה הערבייה מוסלמית שנמצאת בדרגה הכי בכירה בצה"ל.

Indonesian, Malaysian and Palestinian accounts have launched a coordinated attack against several accounts, including ours.



It is very likely that we will soon be temporarily locked out of our account sooner or later.



We apologise for any brief interlude in our posting! pic.twitter.com/iGeEWqA15Q — Visegrád 24 (@visegrad24) December 1, 2023

"נמחקים לי תכנים שאפילו לא קשורים למלחמה, בגלל דיווחים של אינדונזים ומלזים שהצטרפו למאבק המלחמתי כנגדנו", אומר הוכמן. "אני חושב שהרשתות החברתיות צריכות להבהיר לעולם מי הטוב ומי הרע בסיפור, כי כרגע זה ברור שהאלגוריתם ילך לפי הרוב. אבל הרוב הוא רע ותומך בטרור, בעוד שהטובים הם מעטים ואותם משתיקים. כרגע האלגוריתם חוסם אותנו, וזה לא קורה רק לי".

משה כורסיה שנמצא כאמור במקום ה-2 ברשימה, לא נלחץ מאלפי התגובות על התכנים שהוא מעלה. "הם יכולים לקפוץ לי", הוא אומר. "זה לא מזיז לי. שתמיד יזכרו שגם עוד אלף שנה הם לא יהיו הבוץ בנעליים שלנו. עם ישראל חי וקיים ובועט בפרצוף שלהם".

נחסם. החשבונות של גיא הוכמן ברשתות החברתיות | צילום: צילום מסך מתוך פייסבוק

צילום: צילום מסך מתוך פייסבוק

האיסנטגרם של גיא הוכמן | צילום: מתוך האינסטגרם של גיא הוכמן, צילום מסך

ברשימה השנייה מופיעים אביבה קלומפס, כותבת נאומים לשעבר של המשלחת הישראלית באו"ם, visegrad24, ערוץ תקשורת אירופי, ד"ר אלי דוד שפעיל בעיקר בטוויטר, איילון לוי, דובר מערך ההסברה הלאומי וכאמור, פעיל ההסברה יוסף חדאד.

יוסף ואמילי, חשבונות פרו-פלסטיניים קוראים לתקוף גם אותם | צילום: באדיבות אמילי שריידר

אמילי שריידר מסרה בתגובה: "החשבונות שלי לא נפגעו, כנראה בגלל שהחשבון שלי מאותת והמשטר האיראני עצמו כבר התמקד בחשבונות שלי בעבר בגלל הפעילות שלי. אז פלטפורמות המדיה החברתית כבר יודעות שאני מטרה. עם זאת, אני עדיין מקבלת אלפי תגובות שנאה סקסיסטיות כמו גם תמונות שלי בפוטושופ על חזיר וכו'. הם גם ניסו להטריד כמה מהעוקבים שלי. זה פשוט כלי להפחיד קולות שמדברים עם האמת על ישראל.

"מה שהמלזים בעיקר עושים זה להשאיר אלפי תגובות ספאם ודיווחי המוניים על החשבונות. דיווח המוני לא עובד כי החשבונות שלי מוגנים, אז הם פונים לתגובות נבזיות, בדרך כלל שנאת נשים, בכל הפלטפורמות שלי בכל הפוסטים שלי. לאחרונה עשיתי סרטון עם המשפחה של רומי גונן, שמוחזקת בעזה. ביליתי שעות במחיקת תגובות שנאה עליה וגם עלי בתגובות, כולן הגיעו מהקמפיין המלזי והאינדונזי כדי למקד את החשבון שלי. זהו ניצול לרעה מוחלט של פלטפורמות מדיה חברתית וגם כשדיווחתי על כך, X ואינסטגרם לא הסירו את המשתמשים או התגובות".