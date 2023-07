זה כבר שבוע שנואה שנאפ, השחקן היהודי אמריקאי וכוכב "דברים מוזרים" מבקר בישראל - ועושה הסברה מודרנית, באמצעות העלאת תמונות מארץ הקודש לחשבון האינסטגרם שלו, שמונה יותר מ-26 מיליון עוקבים. שנאפ בן ה-18, הגיע לישראל יחד עם חבריו היהודים מהקולג' כדי לטייל - ולדבריה של המפיקה רייצ'ל קסטנר, שמארחת אותו פה, "הוא מאוד גאה להיות כאן - ולא אכפת לו מההייטרים".

הוא הספיק לטייל, איך לא, בתל אביב, בירושלים ואפילו בים המלח - משם הוא העלה פוסטים עם הטקסטים "Happy Place" ו-"Never felt more alive". המעריצים כמובן לא פספסו את הביקור של הכוכב הבינלאומי: "הם חיכו לו 11 שעות מחוץ למלון", סיפרה קסטנר. "הוא היה נחמד מאוד והצטלם איתם, אחד אחד".

ומה הקשר שלו לנועה קירל? לדבריה של רייצ'ל, הוא שמע שני שירים באופן קבוע במהלך הטיול - "Sucks to Know You" של מרגי, ו"יוניקורן" של נועה קירל. את האהבה שלו לשיר של מרגי כבר ראינו בסרטוני הטיקטוק שהוא העלה - ואף קיבל סרטון תשובה מהזמר, ואת היוניקורן שלנו הוא פגש באופן אישי. רייצ'ל והמשפיען מוטי אנקרי יצרו קשר עם אנשיה של נועה, שבמקרה הייתה פנויה, וארוחת הערב התקיימה. "הוא תמיד שמח לפגוש אנשים", סיפרה רייצ'ל על נואה. ובכן, נראה שהיה להם כיף.

רייצ'ל קסטנר, נועה קירל ומוטי אנקרי | צילום: DMITRY TREIVAS PHOTOGRAPHY