מתרגשים בשבילה: שנתיים אחרי שהביאה לעולם את בנה הבכור, אדם, מגישת החדשות והעיתונאית עמליה דואק ילדה בייבי מספר שתיים עם בן זוגה, איש העסקים משה גליקסמן. בשקט-בשקט המגישה הפכה לאם לשניים והביאה לעולם תוספת חדשה ומבורכת למשפחה.

את ההריון שמרה דואק בסוד והעדיפה שלא לאשר את השמועות על כך עד לרגע הלידה, ואין ספק שהיא הצליחה להסתיר את הבטן ההריונית מאחורי שולחן החדשות. כעת אפשר לספר בשמחה שזוג ההורים חובקים בייבי נוסף - ואין מרגש כזה. עמליה ומשה עם בנם אדם | צילום: פול סגל View this post on Instagram A post shared by Amalya Duek (@amalyaduek)

דואק וגליקסמן מתחזקים זוגיות מאוהבת כבר תשע שנים, והשניים נישאו באירוע מרגש ביוני 2018 בטקס אזרחי שנערך ביוון, בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים שהוזמנו לחגוג איתם את המאורע המרגש.