מאז שדונלד ומלניה טראמפ עזבו את הבית הלבן, אנחנו במערכת mako סלבס עוקבים מקרוב אחרי כל צעד שלהם. אחרי שבתחילת החודש שעבר סיפרנו לכם על העסק החדש של מלניה, שהשיקה את עצמה באופן רשמי ב-NFT, כעת דיווחים מעבר לים חושפים כי הקונה הראשונה שלה – זו היא בעצמה.

כזכור, מלניה פתחה קרן שכל הכנסותיה יתרמו לילדים נזקקים, והציעה למכירה פומבית את הכובע הלבן האייקוני שלה יחד עם קובץ NFT שלו. הגברת הראשונה לשעבר הציעה את החבילה במחיר ההתחלתי של 250 אלף דולר, אך כעת, אחרי שנמכרה, רבים חושדים כי מלניה רכשה את החבילה מכספה.

Melania Trump 'sold her own' $170,000 NFT to HERSELF https://t.co/3aU4lox86x