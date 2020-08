View this post on Instagram

אישתי היפה והיקרה. אני רוצה להגיד לך תודה על המתנה המושלמת שנתת לי הלילה.אני מוקסם מהחוזק שלך. כל צוות המילדות פשוט מוקסמים ממך ולא סתם. היית גיבורה אמיתית ועברת את זה כמו גדולה.מאחל לנו שנגדל אותה בנחת ואהבה. אוהב אותך יפה שלי ❤️ @danielgreenbergolan