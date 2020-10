View this post on Instagram

ואוו מאיפה אני מתחיל בכלל להגיד לכם תודה על כל התמיכה והחיזוקים שלכם.❤ אין עליכם אתם מדהימים הצלחתם לרגש אותי עד דמעות..,הלוואי ויכולתי להגיב לכל אחד ואחת ממכם,אבל מבטיח לכם שקראתי כל הודעה והודעה. והצלחתם למלא לי את הנשמה באור גדול. כמו שאתם מבינים לחיים יש תוכניות אחרות ממה שאנחנו מתכננים "רַבּ֣וֹת מַחֲשָׁב֣וֹת בְּלֶב־אִ֑ישׁ וַעֲצַ֥ת יְ֝הֹוָ֗ה הִ֣יא תָקֽוּם",כרגע אני נמנע להגיב על הדברים מבטיח לכם אישית שגם זה יגיע וזה יגיע.מי שמכיר אותי מכיר אותי ומי שלא גם הוא עוד יכיר אותי, (אני פחות בקטע של לאכיל "זאבים"כל אחד והדרך שלו מי אנחנו שנשפוט)עכשיו מבחינתי הדבר הכי חשוב פה זה האוצר שלי להיות חזק בשביל הילדה שלי טליה. ולדאוג שהיא האחרונה בעולם שתיפגע. והתודה הכי חשובה זה לך אבא שבשמיים על כל הטוב הזה שאתה ממטיר עלי בעולם הזה וגורם לי כל יום להיות אדם יותר טוב. ולדעת שאתה תמיד פה בשבילי.ומשגיח עלי ושומר עלי מכל משמר. מאחל לכם שבת של אור ואהבה לכו תעשו אהבה ולא מלחמה ❣