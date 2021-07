View this post on Instagram

קורל סימנוביץ' וסרג'י רוברטו היו מהזוגות הראשונים שהציגו קשר נוצץ בין דוגמנית ישראלית וכדורגלן על, אבל כעת יש מאחוריהם זוג חדש ולוהט במיוחד. שוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה (29), והדוגמנית הישראלית, מישל גרציג מבלים יחד קרוב לשלושה חודשים, אבל עכשיו הגיע האישור הרשמי בצורת פפראצי באתרים מעבר לים.

גרציג וקורטואה הכירו כאמור לפני כשלושה חודשים דרך חברות דוגמניות ספרדיות של גרציג. ההיכרות בינה לבין קורטואה נעשתה בזמן שהיא שהתה בספרד ודיגמנה בעצמה. הקליק נוצר ומאז השניים נמצאים בקשר זוגי קרוב, כשהיא מבלה את מרבית הזמן בספרד, אך עדיין לא מתגוררת שם בדרך קבע. כעת השניים צולמו יחד על יאכטה חלומית באיביזה, ספרד, עליה העבירו חופשה חלומית ופוטוגנית במיוחד.

