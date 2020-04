View this post on Instagram

התרגשתי מאוד לפתוח את היום עם השלט הענק שנתלה מול חלון ביתי, זה לא מובן מאליו וזו מחווה מיוחדת שנגעה מאוד לליבי. אני עושה את הופעות הלייב מסלון ביתי באהבה גדולה ומתוך אמונה שמוזיקה יכולה לשמח, לשנות ולהשפיע על כולנו, בטח בימים לא פשוטים אלה. אני מודה על המחווה המדהימה והמרגשת הזו ומאחל לכל עם ישראל בריאות לפני הכל, שמחה ואושר! תודה מיוחדת לחן קריטי על היוזמה מחכה לכם הערב LIVE ב-22:00 עם משה פרץ אצלי בסלון ♥️