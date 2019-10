View this post on Instagram

היום לפני שש שנים עמדנו מתחת לחופה .. שש שנים של שמחה ועצב של כאב ואושר .. שנים ארוכות של מלחמה וקושי יומיומי להרחבת משפחה ... ואתה תמיד שם איתי לא עוזב אותי גם ברגעים הקשים ביותר ברגעים של חוסר תקווה וכאב . מי שמכיר אותי יודע שאני לא קלה ואתה מכיל את כולי את השגעונות שלי את טירוף ההורמונים שמשתוללים בגופי כבר שנים ארוכות . רוצה להגיד לך תודה פשוט תודה על מי שאתה ומה שאתה . על השנים עם עליות ומורדות כי אלו החיים, על החוויות על הסבלנות על האהבה שלך אלי ואל טדי שלנו המתוק . פשוט תודה !! אוהבת אותך ❤️❤️ @liranserok