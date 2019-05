View this post on Instagram

הערב בחגיגות נצחון הליכוד עם ראש הממשלה של כולנו ורעייתו. היה שמח, מרגש ומכבד. בהצלחה לו ולכולנו. @mihat סטייללללינג ונשמה @sharonrevivo @b.netanyahu