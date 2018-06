לא מעט דובר בתקופה האחרונה על עזיבתו הפתאומית של איציק זוהר. כדורגלן העבר החליט לעזוב את ישראל וטס להונגריה. מאז הוא לא סיפק יותר מדי פרטים על ההחלטה השנויה במחלוקת ושמועות רבות עלו בנושא, המוכרת מכולן היא שזוהר עזב בכלל הסתבכויות כלכליות. איציק, כידוע, פרסם לאחרונה כי הוא פתח מספרה יחד עם מעצב השיער אמיר מזרחי.





בראיון מיוחד לחיים אתגר בתכנית "אנשים" (17:15 בקשת 12), סיפר איציק על ההחלטה ועל התקופה הלא פשוטה שעבר בישראל. "לברוח זה לעשות משהו שהוא לא חוקי, כל מה שעשיתי הוא חוקי. קמתי יום בהיר אחד והחלטתי שאם אני לא לוקח פסק זמן לעצור ולהביט מהצד על ההתנהלות שלי בארץ - משהו רע יקרה".

אתה בכלל יכולת לנשום? להרים את הראש מעל המים? היה לך כסף לשלם לבנקים, מזונות. יכולת לחיות מהמשכורת שלך?

"בקושי. יכולתי לתמרן. תימרנתי. כמו סחרור של הצלחה, יש סחרור גם של הצד השני. אתה לא רואה מה יותר מה, זה היה רגע שגם כלכלית לא נשארו לי פתרונות".