במשך תקופה לא קצרה, ניקול ראידמן נאלצה להילחם בשמועות - ראשית על פרידה מבן זוגה, מיכאל צ'רנוי, ולאחר מכן גם על רומן לכאורה עם אקי אבני, עמו עבדה על הפרויקט המוזיקלי האחרון שלה. כשהחלו להתפרסם הדיווחים בנושא הזוגיות שלה עם צ'רנוי, ראידמן דאגה להכחיש מכל וכל, ואף העלתה סרטונים משותפים בהם היא נראית מתחזקת חיי משפחה למופת לצדו של בן זוגה ושני ילדיהם - מישל (9) וריצ'י (4). אך עם השקת השירים החדשים שלה, הכוכבת הסכימה להודות סוף סוף: היא וצ'רנוי אכן נפרדו בתום זוגיות בת יותר מעשור. View this post on Instagram Family it’s my everything! ❤️❤️❤️ #family #love #kids #ormachic A post shared by Nicol Raidman (@nicolraidman) on Feb 2, 2019 at 12:31am PST כעת מתברר כי החשאיות נשמרה לטובת "החיים החדשים של ניקול ראידמן" - דוקו חדש של אסף גולן למערכת "ערב טוב עם גיא פינס" (קשת 12). הסרט המלא, שישודר הערב (ה', 21:55), חושף רגע אמוציונלי במיוחד - בו ניקול מספרת לילדיה בדמעות כי אמא ואבא נפרדים. "אני מאוד רוצה שכשתגדלי תביני שההחלטה שעכשיו לקחתי היא החלטה שחשבתי עליה הרבה זמן, והייתה ההחלטה הכי נכונה. אני לא רוצה שתכעסי עליי. ריצ'י עוד קטן הוא עוד לא מבין, אבל אני לא רוצה שתכעסי עליי". בהמשך, ראידמן מבקשת לנחם את בתה, ומספרת לה כי, לצערה, היא יודעת טוב מאוד מה היא מרגישה - שכן גם הוריה התגרשו כשהייתה צעירה. "אני מאוד כעסתי על ההורים שלי שהם התגרשו, עד שגדלתי והבנתי שזה היה צעד נכון. אבל תזכרו תמיד שיש לכם אמא ויש לכם אבא שמאוד מאוד אוהבים אתכם, ולא משנה מה, אנחנו תמיד נהיה אתכם. תמיד, תמיד, תמיד". _OBJ {title}





