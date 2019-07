View this post on Instagram

אני מתנצלת בפני משטרת ישראל אם פגעתי .. פשוט הייתי נסערת מהמקרה ואני לא הייתי מודעת לכך שאסור להחזיק את הנייד , הסיבה שהגבתי ככה כי השוטר שעצר אותי לא טרח להסביר לי או לתקשר איתי כלל.. רק האשים אותי שדיברתי בפלאפון ושהוא כותב לי דוח של 1000 ש"ח, התייחס אליי כדוח בלבד בשביל להשלים את מכסת הדוחות היומית שלו... הייתי נסערת כל כך מעצם העובדה שהתייחס אליי כמו קיר שפשוט התפוצצתי... אם רק היה טורח לדבר איתי כמו אל בנאדם ולהבהיר לי שחל איסור להחזיק טלפון או כוס קפה או כל דבר בזמן נסיעה הייתי משלימה עם זה ומתייחסת לדו"ח כשכר לימוד לפעם הבאה... לא שוחחתי בטלפון... יש לי דיבורית באוטו, לא סימסתי..אני לא אסכן את אחיינית שלי, ואת הבייבי שלי.. ושיפסיקו לדבר שטויות ולהתסיס ברשת על גזענות כי בעלי והילדים שלי תימניים.. אני בטוחה שזה קורה ללא מעט אנשים מדיי יום על הכביש אך אף אחד לא טורח לעשות מזה רעש... ומספיק כבר עם כל ההתייפיפות נפש של כל המקלידים למיניהם .. כל אחד משחק אותה כאילו הם אומרים תודה לשוטר או פקח לאחר שנותן להם דו"ח שעשו עליי עליהום ככה.. ‏לא הייתי צריכה לדבר ככה מאוד... מתחרטת על זה. ‏אחרי שהעליתי את הסרטון ישר הורדתי וכבר יפיצו את זה מהר מדי. ‏תאמינו לי שאני רואה את זה אני ‏נגעלת מעצמי. ‏אנשים עושים טעויות. ‏לא רצחתי אף אחד. זה רק דיבורים וקללות מפגרות. סורי שוב.