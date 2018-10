View this post on Instagram

הנה זה בא.... סיבה טובה לאהבה. ולתודה. כל מה שקורה מסביבנו בימים האחרונים פשוט ממלא אותנו באושר אהבה אינסופית ובאור כל כך הרבה אור. מלבד התודה הגדולה למשפחות והחברים הנדירים שלנו שליוו והיו איתנו ביום הזה, ומילאו את הלב שלנו באהבה עצומה כל כך, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו אסירי תודה לחברינו והקולגות בתקשורת. רבים מכם ידעו את דבר הקשר והקשיים שעברנו בו, וכולכם כאחד בחרתם לכבד את הפרטיות שלנו, ולשמור עלינו מכל הרוחות הרעות הקרובות והלא קרובות. החומה הבצורה שהייתה עטופה באהבה ותמיכה, והחזית האחידה שהפגנתם בפירגון שנתתם, כל כך לא ברורים מאליהם והם הפכו את היום הזה, ליום עטוף בקסם ותחושה עילאית של אושר ששום דבר לא העיב עליו. תודה רבה לכם על מי שאתם ועל מה שעשיתם עבורנו. לערוץ רשת 13, למערכת של גיא פינס, לערן סוויסה מישראל היום, לאדם סרור מוואלה, לצחי קומה רז שכניק ויהודה נוריאל ואדווה מלמד מידיעות אחרונות, לליאורה גולדנברג ממעריב, למערכת מאקו, למערכת פנאי פלוס, למערכת ynet, ולכל העיתונאים שידעו ראיינו וכיבדו את הפרטיות שלנו... תודה! ותודה לסוכנים שלנו, למשפחה שלנו בייצוג1 שעומדים מאחורינו לכל הדרך! ולכל בני האדם שלא מכירים אותנו ושלא הפסיקו להרעיף פירגון ותמיכה, אתם מה שעושה את המדינה הזאת ליפה ביותר בעולם! ו....כמובן תודה ענקית לכל האנשים שנתנו מעצמם ביום הזה והפכו אותו למושלם: צלם: מאיר אדרי איור: איתמר דאובה טבעות: GR jewelry- גיל רוזנברג איפור: ירון מסינג שיער: רונן זיו שימלה: גדי אלימלך על עמדת די ג׳יי: דלית רצ׳סטר מקום: החווה של אליק קייטרינג: אנדיב