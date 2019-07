אחרי שבועות ארוכים של שקט יחסי בין בן אל תבורי לאורטל עמר, הבוקר (א') נפתח בדרמה גדולה. בן אל פרסם תמונה ברשתות החברתיות וחשף את פניו של בנם המשותף, תו פרינס, אך מתברר כי הוא לא עשה זאת במקרה והדבר הצליח לעורר את זעמה של בת זוגו לשעבר. הסיפור בין השניים התחיל להתחמם לפני כשבועיים כשעמר לקחה את בייבי תו לצילומים מקצועיים הצלם שי פרנקו, שם עשתה מספר תמוניות אומנותיות יחד עם בנה. הצלם פרסם תמונה אחת בעמוד האינסטגרם שלו, תמונה שבה לא רואים את פניו של תו פרינס, אך בכל זאת הצליח להרתיח את בן אל. View this post on Instagram by @shaifranco #polaroid A post shared by ortalamar (@ortal_amar) on Jul 13, 2019 at 11:03pm PDT התמונה, כאמור, הגיעה לעיניו של בן אל שמיד ביקש להסיר אותה ובמקביל הוציא מכתב התראה לפני תביעה לעמר בבקשה לא לחשוף את תו פרינס. עמר קיבלה את המכתב ולא התרגשה ממנו מאחר שגם היא, על פי מקורבים, מחזיקה באותה עמדה וזרמה עם ההסכם הברור שיש בין השניים לא לחשוף את התינוק בשלב זה. המכתב ששלח בן אל לאורטל לפני כשבועיים | צילום: פרטי מקורבים לעמר מספרים כי למרות שזעם בן אל על התמונה שפורסמה בעמוד האינסטגרם של שי פרנקו, היא רצתה לפרסם אותה גם אצלה בעמוד. היא התייעצה עם עורכי דינה שהבהירו לה כי אמנם מדובר בתמונה מעט חושפנית, אך היא עומדת בדרישות של תבורי ולא חושפת את הילד, מהסיבה הפשוטה שלא רואים את פניו בבירור. לאחר שקיבלה אור ירוק מעורכי דינה, אורטל פרסמה הבוקר (א') את התמונה שלה ושל תו בחשבון האינסטגרם שלה, על אף שתבורי לא אהב אותה, בלשון המעטה. זמן קצר לאחר מכן, כך מתברר, תבורי פרסם תמונה יחד עם תו פרינס כשפניו גלויים לחלוטין. המכתב שהוציאה עמר בתגובה לפרסום פניו של תו התגובה הלא צפויה של בן אל וחשיפת בנם המשותף גרמה לעמר להלם מוחלט. תוך דקות ספורות היא התייעצה עם עורכי דינה. "צר לי שזה נעשה ללא אישורי", מסרה עמר בתגובה ל-mako סלבס על הצעד של תבורי. מקורבים מספרים כי היא לא מתכוונת לתבוע את תבורי או לדרוש כסף, אלא פשוט להוציא צו מניעה לבן אל שבו יכתב כי הוא לא יוכל יותר לפרסם תמונות פניו של תו, כפי שהיה מסוכם ביניהם עד היום. מטעמו של בן אל תבורי טרם נמסרה תגובה לידיעה. לא רגועים. בן אל תבורי ואורטל עמר | צילום: מתוך האינסטגרם של בן אל תבורי, ערב טוב עם גיא פינס {title}





