תחרות האירוויזיון שהתקיימה אמש (שבת) במתחם האקספו שבתל אביב הביאה איתה שלל רגעי שיא, אבל לטענת לא מעט צופים גם רגע שפל במיוחד - הופעתה של מלכת הפופ, מדונה.

ההכנות והציפיות לקראת הגעתה לארץ היו רבות, וכללו אינספור כותרות בזכות דרמת חתימת החוזה, שנדחתה עד לרגע האחרון. אך הדרמה האמיתית התרחשה דווקא במהלך ההופעה, כשיכולותיה הווקאליות התגלו כרחוקות ממרשימות (או נעימות להאזנה).

בעוד שעורך האירוויזיון, יובל כהן, טען כי "בקונטרול זה פחות נשמע ככה", כלי תקשורת וצופים רבים ברחבי העולם לא הצליחו להתעלם מקולה המזייף של מדונה במהלך השיר הראשון בהופעתה, "Like A Prayer" (השני, ככל הנראה, הוצל בזכות אפקט האוטו-טיון בו השתמשה).

"ההופעה של מדונה הייתה מייסרת", קבעה הכותרת של "הגרדיאן", שטענו שהזמרת הייתה צריכה להישאר בבית ועל הדרך השחירו גם לאסי עזר. "אלה לא היו רק הזיופים שלה ב"Like A Prayer', או השיר החדש והחלש שלה, 'Future', אלא דווקא הצפייה בסמל פופ ברמתה סובלת הומור מאולץ של מנחה אירוויזיון, המבוסס על גבר גיי נשוי שמעוניין להציע לה נישואים".

גם באתרי "BBC" ו"אקספרס" לא התעלמו ושיתפו שלל ציוצים של גולשים בטוויטר, שהזדעזעו והופתעו מההופעה: "מדונה שחטה את השיר של עצמה! איך זה קרה?", "אלוהים אדירים, הקול של מדונה נעלם. אאוץ'", "רטיית העין כנראה מנעה מהקול שלה להישאר בסולם", "כל כך הרבה אנשים התחילו את הקריירה שלהם באירוויזיון, ומדונה פשוט קברה שם את שלה". אחד אף הגדיל לעשות, והעניק לה את הטיפול האירוויזיוני: "אפס נקודות למדונה".

