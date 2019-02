בן אל ניסה להיכנס לדירה - ואורטל לא נתנה לו

אחרי שבועות מורכבים במיוחד, הסיפור בין בן אל תבורי לאורטל עמר כנראה רחוק מלהסתיים. כזכור, הכל החל כשסיפרנו לכם לראשונה כי השניים הפסיקו לעקוב זה אחר זו באינסטגרם, זמן קצר לאחר שהביאה עמר את בנם המשותף, תו פרינס תבורי.

תבורי, כזכור, טס לפני כשבועיים יחד עם סטטיק לעבוד בארה"ב, אך הנושא החריף כשפורסם סרטון שצולם במועדון ובו רואים את תבורי צמוד לבחורה אנונימית בשם אלכסה. לא מעט מעריצים וגולשים כעסו על המעשה והגיבו לו תגובות קשות, אך הוא נמנע מלהגיב לנושא.

היום (ב') הנושא עלה שוב לכותרות, כשאורטל פרסמה סטורי ובו כתבה ברמז עבה לבן זוגה לשעבר ובו ציטטה את שירו של אביו, שימי תבורי: "הבטחנו זה לזו ברגע של חולשה שאם זה יגמר - נגמור את זה יפה" וסיכמה כשכתבה: "כך כתב המשורר".

הסטורי של אורטל עמר | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של אורטל עמר ובן אל תבורי

זמן קצר לאחר פרסום דבריה של אורטל, בן אל מיהר להגיב ולצטט שיר מוכר של קניה ווסט: "Now I ain't sayin' she a gold digger, But she ain't messin' with no broke ni**as". בתרגום חופשי, השורה הזו אומרת שהוא לא קורא לה רודפת בצע, אך לא מדובר בבחורה שבמקרה בחרה לא בבחור עני.



הסטורי של בן אל תבורי | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של אורטל עמר ובן אל תבורי

חילופי הדברים הקשים הללו לא קרו סתם. תבורי, כך מתברר, הגיע לבית המשותף בו חיו השניים יחד עם בנם. לפי מקורבים, תבורי הגיע בליווי שוטרים על מנת שלא תהיה בעיה בכניסתו לדירה, אך כשהגיע גילה שאורטל החליפה את המנעולים בדירה. מתוך כך, השניים החליפו אש ברשתות החברתיות.

ממשה זיו, מנהל יחסי הציבור של בן אל, נמסר: "אין תגובה".

את תגובתה של אורטל עמר לא היה ניתן להשיג עד פרסום הידיעה.