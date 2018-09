בשנים האחרונות דביר בנדק בעיקר מתחזק קריירת משחק ענפה בטלוויזיה, קולנוע ואפילו בפרסומות, אך מאחורי הקלעים, בחייו הפרטיים, הוא מתמודד עם לא מעט אתגרים הקשורים לו ולמשפחתו. השחקן, הנשוי לעירית נתן ועמה יש לו שתי בנות, מקפיד באדיקות על אורח החיים החדש שבחר, לאחר שהשיל כ-60 קילו ממשקלו, שעמד על 150 קילו במשך 20 שנה. התפנית הגדולה הגיעה כשהוא ועירית החליטו לאתגר את עצמם ולעשות שינוי בבית בכל הקשור לתזונה. בראיון שנתן לניב גלבוע וישודר הערב ב"אנשים" (17:15, קשת 12), מספר בנדק על הקשיים שחווה וההתמודדות המנטלית, לצד הפיזית, שהובילה אותו למקום בו הוא נמצא היום. "רופאים הפחידו אותי, אמרו לי שלמרות שאני בריא - לשקול בגיל 45 כ-150 קילו אומר שאחת המגפות תתקוף אותי ממש חזק בקרוב. אמרתי 'אוקיי, אני רוצה להישאר פה עוד קצת זמן. יש לי בשביל מה'". הבין שיש לו בשביל מה להישאר. בנדק לפני ואחרי | צילום: ברק פכטר ואלעד דיין ההפחדה הצליחה והשחקן בחר לעבור ניתוח שרוול קיבה. "לא קשה יותר להכניס אוכל כמו שאני שבע הרבה יותר מהר", הוא מסביר. לדבריו, הכל החל לפני 20 שנה: "ניטרלתי לגמרי את המנגנון של רעב ושובע. החלטתי שאני רעב כל הזמן. כמו לברדור - הלכתי ואספתי אוכל, שלא ייחסר גם, שחס וחלילה לא אשמע את הקיבה דורשת אוכל. אז כל המנגנון הזה היה מושתק, והייתי צריך לבנות אותו מחדש". איך זה פתאום לקבל 60 קילו פחות? היה פה דב? "היינו שני דביבונים חמודים", עונה עירית, אשתו, שהתמודדה גם היא עם עודף משקל. "אמנם לא הגעתי למספרים שלו, אבל היה פה שינוי מהותי בבית, של שנינו". A post shared by Dvir Benedek (@dvirbenedek) on Aug 11, 2018 at 3:57am PDT זה רחוק מלהיות האתגר הראשון שעברו השניים ביחד. לפני מספר שנים הם התמודדו עם טיפולי פוריות שלא צלחו, ולבסוף הביאו לעולם שתי בנות באמצעות הליך פונדקאות - יולי (8) שנולדה בישראל וגלי (3) שנולדה בהודו. "אני שיתפתי פעולה עם הכל, מי שאמר לי 'בוא, תקבל ברכה מאח שלי הרב הגדול' - הלכתי על זה", מספר בנדק. עליתם לקברי צדיקים בצפת? "לא, עד לגבעתיים", עונים השניים בחיוך. גלי אחות קטנה ליולי A post shared by Dvir Benedek (@dvirbenedek) on Aug 25, 2015 at 9:00am PDT מה הדבר הכי מוזר שעשיתם? "חברה אמרה לי שהייתה אצל מישהי שאמרה לה להרתיח מים עם איזה צמח שהיא נתנה לי, ולשבת בעירום על האדים. ועשיתי את זה". כמה שנים ניסתם עד שהצלחתם? "13 שנים, 22 טיפולים. אין סודות. התחלנו כבר בגיל שלוש להסביר ליולי שהיא באה מפונדקאית. היא יכולה להבין את זה? היא לא יכולה להבין, פחות חשובה היכולת שלה להבין מאשר זה שהיא תיתקל בכתבה הזאת יום אחד כשהיא תבין, ותחשוב שאני לא סיפרתי לה". {title}





