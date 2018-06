דני קושמרו נפצע בתאונת אופנוע

מגיש החדשות דני קושמרו שוהה בימים אלה בחופשה פרטית באיטליה ובמהלך נסיעה על אופנוע נפצע אתמול (ג') קושמרו והועבר לבית חולים מקומי, שם הוא מאושפז במחלקה אורטופדית. קושמרו סובל משברים מקומיים ומצבו מוגדר בינוני. הוא בהכרה מלאה ומקבל טיפול מהצוות הרפואי. כידוע, אופנועים זה אחד התחביבים המוכרים של מגיש החדשות המוכר. Everything will be okay :) A post shared by Dany Cushmaro דני קושמרו (@danycushmaro) on Jun 13, 2018 at 2:57pm PDT בתאונה, כך דווח באתר איטלקי, היו מעורבים שני ישראלים על גבי אופנוע דוקאטי. הכביש נשאר סגור לכמה שעות. המשטרה המקומית אישרה את נסיבות התאונה החזיתית בעיר מודנה. מחברת החדשות אישרו את הפרטים. מאז התאונה, קושמרו הספיק להעלות לעמוד האינסטגרם שלו תמונה לצד האופנוע, עם הכיתוב "הכל יהיה בסדר". נכון לכתיבת שורות אלה, אין צפי לתאריך חזרתו של קושמרו לארץ. צילום: חדשות 2 {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן