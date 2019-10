המיליארדר הרוסי-ישראלי, רומן אברמוביץ', נחשב לאחד מעשירי העולם עם הון אישי של 12.4 מיליארד דולר (מקום 107 בדירוג עשירי העולם של פורבס לשנת 2019) ובעלות על קבוצת הכדורגל האנגלית, צ'לסי. לפני כשנה, כזכור, הוא עשה עלייה לארץ ישראל ומאז הוא חי על הקו, בין עסקיו שברחבי העולם לאחוזתו המפוארת והפרטית הממוקמת בהרצליה פיתוח. בביתו מתגורר גם צוותו ולאחרונה הוא החליט לשדרג את רמת החיים שלו אף יותר - או ליתר דיוק, את הרמה הגסטרונומית - עם שף פרטי שיצטרף למערך. לדברי מקורבים, כך מצא את עצמו זוכה העונה השביעית של "מאסטר שף", המסעדן יהודה עמר, מקבל שיחת טלפון לא צפויה מהעוזרת האישית של המיליארדר, שביקשה להיפגש עמו. מהאוליגרכים העשירים בעולם. אברמוביץ' | צילום: Peter Macdiarmid, GettyImages IL עמר, שרק לפני חודשים ספורים פתח סושי-בר במלון "סטאי" היוקרתי שביפו, הגיע לבית קפה בכפר שמריהו, שם התבשר כי אברמוביץ' מעוניין שהוא יעבור לעבוד אצלו במשרה מלאה ויהיה אמון על כל המזון שיוגש באחוזה הפרטית. דרישות התפקיד כוללות בניית תפריט מיוחד על ידי עמר והגעה קבועה שלו לאחוזה הפרטית, שם יבשל לאברמוביץ', למשפחתו, לצוות הקבוע שלו וכמובן לאורחים ולאנשי העסקים שמגיעים לביתו של האוליגרך עבור פגישות עסקים ושאר בילויים. View this post on Instagram חג שמח כשר וטעים לכל עם ישראל #מאסטרקארד_פרייסלס A post shared by Yehuda Amar יהודה עמר (@yehudamar) on Apr 19, 2019 at 4:17am PDT עמר לא שלל על הסף את ההצעה, ועל פי מקורבים, הסכום האסטרונומי שהוצע לו הצליח לגרום לו לשקול זאת בכובד ראש. אלא שאז הבין כי בין היתר ייאלץ לבשל גם אוכל לא כשר, שכן אברמוביץ' מעוניין במבחר רחב של מנות, ועמר, כידוע, נוהג לשמור באדיקות על כשרות. השף העביר לאנשיו של אברמוביץ' את המסר וכשהובן על ידי שני הצדדים שמדובר בעניין מהותי, עמר נאלץ לוותר על ההצעה האטרקטיבית, שעל פי מקורבים הייתה צפויה להכניס לו עשרות אלפי שקלים בחודש לחשבון הבנק. עמר? "אין תגובה". מטעמו של רומן אברמוביץ' טרם נמסרה תגובה. {title}





