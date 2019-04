אם חשבתם שאחרי סוף השבוע האחרון אתם לא תשמעו יותר את השם "פארוק" או "הכלה מאיסטנבול", כנראה שאתם טועים. ההיסטריה סביב הסדרה שכבשה עשרות אלפי אנשים בישראל רק החלה ובזמן שהשחקן אוזג'אן דניז בישראל - הוא קיבל הצעה גדולה. על פי גורמים יודעי דבר, לאור הצלחת המופע של כוכב הסדרה בישראל ועצם העובדה שהוא הצליח למלא את היכל מנורה אמש (שבת) ויש הופעה נוספת לפניו הערב (א'), אוזג'אן ואנשיו קיבלו פניה להיות הכוכב של מופע הפסטיגל שיעלה בחנוכה 2019. View this post on Instagram #istanbullugelin #faruk #sonadoğru A post shared by Özcan Deniz (@ozcandeniz) on Apr 5, 2019 at 1:14am PDT כידוע, כל שחקן ואמן שלוקח חלק בהפקת הפסטיגל צריך להתחייב לעשרות מופעים ולמספר הופעות ביום ובתקופה החזרות וההופעות כמעט לא ניתן לשלב פרויקטים נוספים. כוכבים כמו עומר אדם, סטטיק ובן אל ועדן בן זקן לקחו חלק במופע בשנים האחרונות, וכעת הפקת מופע הענק רוצים שאוזג'אן ישתתף. המשא ומתן, כך מתברר, נמצא כעת בשלבים התחלתיים בלבד, אך ההצעה לא נשללה על הסף מצד מנהליו של אוזג'אן. הם קיבלו את כל הפרטים מהפקת המופע ומנהלים מגעים מתקדמים בנושא. על אף שיש עוד זמן לחג החנוכה, הליהוק יסגר בחודשים הקרובים. מיחסי הציבור של הפסטיגל נמסר: "אנו שמחים על ההתעניינות בשלב כה מוקדם. הפקת הפסטיגל באופן קבוע אינה מוסרת או מגיבה בענייני ליהוק עד אשר יושלם תהליך הליהוק בסמוך למופע". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן