זה שנים ארוכות שלצד קריירה מצליחה כסופרת זוכת פרסים, סמדר שיר מראיינת עשרות נשים, מפורסמות כמו גם אנונימיות, שמאחורי החזות שלהן מסתירות סיפור חיים לא קל, חוויות שאילצו אותן להוכיח את חוזקן הנפשי והפיזי. כמוהן, גם שיר נושאת עמה כמה חוויות לא קלות בעברה, שגם כיום, בגיל 61, היא מתקשה לשחרר. הסופרת, שנשואה לפרופ' עמי סידי, היא אמא לשישה ילדים (חמש בנות ובן), אך בראיון לעדי מאירי שישודר הערב ב"אנשים" (22:25, קשת 12) היא מדברת על הדרך הארוכה לשם. "בין יולי לבין אחותה הגדולה (כרמל) ממנה יש 11 שנה", היא מספרת. "אלה שנים ארוכות של טיפולים, ניתוחים, שאיבות, החזרות, תפילות, קמעות. אני לא חושבת שיש במדינת ישראל איזושהי פותחת או סוגרת שלא הייתי אצלה, קוראת בקפה, בשוקו, במיץ ענבים... רבנים, בודקי מזוזות, הכל". View this post on Instagram A post shared by אלכס ליכטרמן (איפור ושיער) (@alex_makeup_hairstyle) on May 31, 2018 at 12:09pm PDT שיר מדברת בפתיחות על ההפלות שעברה במהלך אותן שנים, ועל ההשלכות הרפואיות של אותן הפריות: "צריך אומץ, צריך גם מידה מסוימת של טמטום, כי אילו הייתי מודעת עד הסוף לסכנות הבריאותיות שירחפו מעליי כיום, לא בטוח שהייתי עוברת חמישים הפריות מבחנה". {title}





