כפי שגילינו הבוקר, על אף רצף ה"I DO" שקיבלנו אתמול במהלך התכנית מצד רוב הזוגות, שירי קופפרברג ולירן לוי הם הזוג היחיד שצלח כנגד כל הסיכויים את העונה האחרונה של "חתונה ממבט ראשון", והוכיחו שאין דבר העומד בפני הרצון (או כוח הרצון, לכל הפחות). כיום, חודשים אחרי סיום הצילומים הם עדיין ביחד - יציבים, מאוהבים וסוף סוף מחוץ לראון הזוגיות, כשהם מתכננים את העתיד המשותף שלהם - כולל חתונה אמיתית כדת וכדין. אך כפי שרבים ודאי שמעו, הסטטוס הזוגי שלהם הניב שאלה אחת בוערת במיוחד: האם הם מצפים לתינוק ראשון. View this post on Instagram Last night #renuar A post shared by Shiri Kupferberg (@shiri_kup) on May 14, 2019 at 4:52am PDT השמועות הללו הגיעו גם לאוזניה של מעיין אדם, כשאתמול כמראיינת בתוכנית "חי בלילה" (קשת 12) דיברה עם הזוג בשידור חי ובלי להתבלבל אימתה אותם עם "כל האמת בפנים". בלי שום חימום, הכנה או משחק מקדים, אדם נעמדה מול הזוג והשאלה הראשונה ששאלה הייתה - "האם גבירתי בהריון?", בטענה שהיד שלו כבר מלטפת את "בטנה ההריונית". כפי שכבר ציפינו, שירי ענתה לה מיד "לא" שלא משתמע לשתי פנים, בתשובה שנראתה כאילו גם היא נתקלה בשמועות פעם או פעמיים. אדם סיכמה ואמרה, "לא? חבל כי זה יכול היה ממש מקסים לפרק סיום". גם אנחנו חושבים, אבל משתדלים לעבוד על הפולניות שלנו. _OBJ {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן