מי נגד מי השבוע | עיצוב: סטודיו mako אמת לשעתה (1): מה יקרה קודם? ביאת המשיח, בית המקדש השלישי או שגרירות ארה"ב בירושלים? ביום שני האחרון נחנכה שגרירות ארצות הברית בירושלים. סיבה לא רעה לחזור למיטב פרשנויות העבר של כמה מבכירי העיתונאים. נחום ברנע: "כאשר טראמפ הבטיח בעיצומה של מערכת הבחירות שיעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, לא היה לו מושג על מה הוא מדבר... הימין הישראלי טעה בטראמפ... דובר הבית הלבן אמר אמש שהשגרירות תעבור, השאלה היא רק מתי. בכך השווה את השגרירות האמריקאית למשיח: גם הוא יבוא פעם, השאלה היא רק מתי" ("ידיעות אחרונות", 2.6.2017, לאחר שטראמפ חתם על צו הדוחה את העברת השגרירות לירושלים). ברק רביד: "טראמפ השאיר את הבטחותיו מקמפיין הבחירות בנושא ירושלים מחוץ לדלת של החדר הסגלגל... כמו כל קודמיו הוא הבין שאם הוא ירצה לקדם את 'העסקה האולטימטיבית' בין הישראלים לפלסטינים יהיה עליו להשאיר לפחות בינתיים את השגרירות בתל אביב... טראמפ הזכיר לנתניהו שאין מתנות חינם – לפחות לא אצלו: המסר בהודעת הבית הלבן היה כי אם ראש הממשלה ירצה שגרירות אמריקאית בירושלים. הדרך לכך תעבור בהסכם שלום עם הפלסטינים" ("הארץ", 2.6.2017). "טראמפ השאיר את הבטחותיו מקמפיין הבחירות בנושא ירושלים מחוץ לדלת של החדר הסגלגל... כמו כל קודמיו הוא הבין שאם הוא ירצה לקדם את 'העסקה האולטימטיבית' בין הישראלים לפלסטינים יהיה עליו להשאיר לפחות בינתיים את השגרירות בתל אביב... טראמפ הזכיר לנתניהו שאין מתנות חינם – לפחות לא אצלו: המסר בהודעת הבית הלבן היה כי אם ראש הממשלה ירצה שגרירות אמריקאית בירושלים. הדרך לכך תעבור בהסכם שלום עם הפלסטינים" ("הארץ", 2.6.2017). ערד ניר: "אם ננסה להעריך במילה מה מניע את טראמפ אז אומר לך שכאיש עסקים את החוזים הגדולים הוא חתם בסעודיה, אז למה לו לסכן את הכסף הגדול לפני שהוא מממש אותו? במילים אחרות: מי שעושה את אמריקה Great again זה הסעודים, לא העברת השגרירות לירושלים... אל תעצור את נשימתך" ("המהדורה המרכזית", 1.6.2017). רינה מצליח: "יש דברים שהם חזקים יותר מההזיות של פעמי משיח ששמעו כאן בימין הקיצוני. הבעיה הייתה שהאמינו שטראמפ יעביר את השגרירות, לא בזה שהוא לא העביר. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו: גם בעוד חצי שנה, אם זה לא יהיה עטוף בחבילה של פעולות אחרות בינינו לבין הפלסטינים, גם בעוד חצי שנה השגרירות לא תעבור לירושלים" ("אולפן שישי", 2.6.2017). נדב איל (1): "על הכרזה בעניין ירושלים כבירת ישראל אין בכלל מה לדבר, והס מלהזכיר את הסיכוי שטראמפ יעביר את השגרירות לבירה" (על נאום טראמפ בעת ביקורו בארץ, "ידיעות אחרונות", 24.5.2017). נדב איל (2): "זו ההערכה המקובלת אכן. לא ייצא לו מזה כלום. גם אפשרות של מהומות וסיכול זמני או קבוע של תכנית השלום שצוות שלם עובד עליה זמן רב וגם השגרירות לא תעבור" (ציוץ בטוויטר, 5.12.2017). ויש גם שני ציוצים של בן כספית, "מעריב", שבהם הוא ניסה להמחיש עד כמה קלוש הסיכוי להעברת שגרירות ארה"ב לירושלים: בן כספית עונה ליהודה גליק. שגרירות בירושלים? סיכוי קלוש | צילום: טוויטר יהודה גליק בן כספית עונה לנדב איל. שגרירות בירושלים? סיכוי אפסי | צילום: טוויטר נדב איל אמת לשעתה (2): השגרירות עברה, הפקקים נשארו לפרסומאי הוותיק אודי פרידן יש היסטוריה ענפה של הימורים לפני בחירות ו/או מהלכים דרמטיים: ב-1996, כשעבד עבור מטה ההסברה של העבודה, התערב עם המחזאי שמואל הספרי על 2,000 דולר ששמעון פרס יפסיד לבנימין נתניהו – וצדק (אך נאלץ להילחם כדי לקבל את הכסף). בנובמבר 2014 פרסם בעמודי הדעות של "הארץ" מאמר נחרץ שבו ניפק שמונה הצהרות מובהקות על האופן שבו הבחירות הבאות אמורות להסתיים – אך טעה בשבע מתוך השמונה. במהלך 2016, בחודשים החמים לפני הבחירות האחרונות בארה"ב, הרבה לצייץ כי טראמפ הוא זה שינצח, ואף הפנה את עוקביו לאתרי הימורים בעולם ("נותנים על טראמפ פי 4. כסף על הרצפה") – וצדק. בינואר 2017, לעומת זאת, צייץ את התחזית הבאה: הציוץ של אודי פרידן. "תקשיב, השגרירות לא עברה. אתם מתבלבלים" | צילום: טוויטר אודי פרידן שלום אודי פרידן. "כן, אביב. הרי כשאתה מצלצל זו צרה צרורה". הפעם זה בקטנה, בנוגע לציוץ שלך מינואר אשתקד. "השגרירות באמת לא עברה. מה, אתה חושב שהיא עברה? היא לא עברה". מה זאת אומרת לא עברה? היה טקס חגיגי. "טקס. בוא אני אעשה לך טקס שאני ראש ממשלת אינדונזיה. תיסע לרחוב הירקון ותראה מה יש שם. תראה אם השגרירות עברה או לא. למה לדבר? תראה שהיא שם". בכל מקרה, אני מקווה שלא שמת כסף על זה באתר הימורים. "לא, תקשיב, היא לא עברה. אתם מתבלבלים. בחייכם, נו. יש שם חדר עם רבע קונסוליה. השגרירות ברחוב הירקון לא עברה ולא תעבור". אבל היא עברה. "תשמע, האמריקאים חייבים להיות ברחוב הירקון בתל אביב מאלף סיבות, לא משנה מה הן. הן גם לא יעבירו את השגרירות לשום עיר מטעמי אבטחה, ביטחון וכל הסיבות שיש להם, ובטח לא לירושלים. פתחו שם חדרון, עשו הצגה לעולם האוונגליסטי. הישראלים לא מעניינים אותם בכלל. טראמפ שלח את הבת שלו ואת בעלה. תאר לעצמך שנתניהו היה שולח למקסיקו את יאיר ואת חברה שלו. זה אותו הדבר. רוצה את השגרירות? לך לרחוב הירקון ותראה אותה שם. בירושלים תהיה מין נציגות קונסולרית כזאת. השגרירות היא פה בתל אביב, מה השטויות האלה? אתה יודע מה זה השגרירות בתל אביב? עובדים שם לא רוצה להגיד לך כמה אנשים, לעומת שלושה אנשים בירושלים. זאת סתם הצגה, זה הפייק ניוז הכי גדול בעולם. סתם שואו מיותר, טיפשי וחסר אמת". מקום ראשון באירוויזיון? תעדכנו את החמ"ל כאשר ב"וואלה! ניוז" השיקו את אפליקציית חמ"ל, היא הוצגה באופן הבא: "כל העדכונים והחדשות המתפרצות בכל שעות היממה, ללא סינון או עריכה, לפני שהדיווחים מתפרסמים בכלי התקשורת". שנה חלפה ביעף, ובלילה שבין שבת לראשון, בדיוק בשעה 1:40, שברה נטע ברזילי בצורת של עשרים שנה וגרפה את המקום הראשון באירוויזיון. כמצופה מאירוע בסדר גודל מיני-היסטורי שכזה מיד ספגו הסמארטפונים של אזרחי ישראל מתקפת הודעות פוש חגיגיות מטעם כל העיתונים, ערוצי הטלוויזיה והאתרים. בחמ"ל הצליחו לקיים רק חצי הבטחה: מצד אחד, בניגוד למובטח, היו כלי תקשורת שהשיגו את האפליקציה והוציאו לפניה את הפוש המשמח; מצד שני, חמ"ל בהחלט הוכיחה עמידה בסטנדרט המובטח של היעדר סינון או עריכה: הפושים על הזכייה. I am not your toy | צילום: צילום מסך וואטסאפ ב"וואלה! ניוז" נמנעו מלהגיב. עמוס שוקן VS אריה כהן לפני קצת יותר מארבעה חודשים פרץ בטוויטר סכסוכונצ'יק סוער למחצה בין ברק רביד, הכתב המדיני של חדשות עשר (ואקס הכתב המדיני של "הארץ") לבין רוני שוקן, בנו של מו"ל "הארץ", עמוס שוקן. תקציר הפרקים הקודמים: רביד העלה צילום של מאמר שפורסם באותו בוקר בעיתון המודפס, שוקן ג'וניור התרעם על כך שרביד פוגע בקניין הרוחני של "הארץ", רביד הודיע שהוא לא מתכוון להתנצל ואחרי עוד כמה חילופי מהלומות מילוליות שיגר עמוס שוקן את הציוץ המפשר הבא: עמוס שוקן (1). יש גם ערך בחשיפה כזו של הפרינט | צילום: טוויטר עמוס שוקן אלא שלאחרונה הציב גם שוקן האב קווים אדומים בנושא. מעשה שהיה כך היה: בקבוצת הוואטסאפ "המשפיעים שמאל/ימין/מרכז", בניהולו של אריה כהן, שבה חברים כמה עשרות אנשי תקשורת, מועלים מדי יום קבצי PDF ובהם סריקה של העיתונים היומיים, ביניהם גם "הארץ" ו"דה מרקר". שוקן, שהצטרף כחבר בקבוצה, העלה בה את המסרון הבא: עמוס שוקן (2). אבל גם יש גבול לחשיפה כזו של הפרינט | צילום: צילום מסך וואטסאפ אריה כהן, הורדת? "מה, אני צריך לריב איתו? אני לא תמיד מעלה בקבוצה עיתונים. אבל אם אני מעלה, ואם אני זוכר, אני לא מעלה את 'הארץ' שם". מו"ל "הארץ", עמוס שוקן, תרצה לסכם? "בסוגיית זכויות יוצרים יש שאלה של מידתיות. פורמלית יתכן שגם ברק הפר זכויות יוצרים בפרסום המאמר, אבל כשזה קורה בתדירות לא גבוהה, אפשר לא להיות פורמליסטים, מה גם שמבחינתי ומבחינת 'הארץ' לברק רביד תמיד יש פינה חמה אצלנו. שונה לגמרי לתת פרסום יומי בדיגיטל של כל עמודי הפרינט של 'הארץ'. זאת ממש גניבת נכס שאנו עמלים על ייצורו בעלויות גבוהות מאוד ומתפרנסים מהפצתו בתשלום". הפרטים יושלמו בהמשך בחלון הכי גבוה כבר כבה האור, כנף וילון אחרונה הורדה, אבל דווקא אז הטלפון צלצל. על הקו היה הקונספירטור, אבל הוא שמר על זכות השתיקה. "מה קורה?", גיששתי. הקונספירטור שתק. "הכול בסדר איתך?", שאלתי. הקונספירטור לא הוציא מילה. "לנתק?", הצעתי. "אתה לא מדבר?". "אוף הורביץ, למה אתה לא מיישר קו עם הסטנדרטים המקובלים ב-mako?", התפרץ הקונספירטור. "למה שלא תנהל איתי דיאלוג בלי שאני אדבר ותשלים את המילים שלי בהמשך?". "לא בטוח שהבנתי", גמגמתי. "זה רק בגלל שאתה לא קורא בקפדנות הנדרשת את אתר הבית", המהם הקונספירטור. "הנה, קבל דוגמה לאייטם מוקפד שפורסם ב-mako ואולי סוף סוף תלמד איך עושים את זה נכון:". mako. לא לשכוח להשלים | צילום: צילום מסך - mako סלבס "אני משער שמדובר בטעות", הערכתי. "יכול להיות שהקולגות שלי ב-mako רצו לעלות מהר עם תוצאות הלידה של קייט, ולכן הכינו את התשתית מראש כשכל מה שנשאר להשלים הוא אך ורק את מין היילוד". "שום טעות, הורביץ", נבח הקונספירטור. "זה מה שהולך עכשיו. קודם כל מפרסמים ראשונים את האייטם, ורק אחר כך משלימים פרטים תוך כדי תנועה. הנה, קבל עוד דוגמה, הפעם מאתר one:". one. התוצאה: 00:00 | צילום: צילום מסך - אתר One "אני מרים ידיים", נכנעתי. "אם כי ייתכן שמדובר ב(להשלים)". "אני חולק עליך, הורביץ, ברור שזה 00000", נזף הקונספירטור וניתק. ואם כבר השלמות, זה המקום להזכיר שהטור שזה עתה סיימתם לקרוא מתפרסם באתר mako מבית "קשת", ש"קשת" מצויה בתחרות עם קבוצת "ידיעות אחרונות", ש"קשת" מתחרה בשעות הפנאי גם ב"רשת", בערוץ 10 ובערוץ 20, ש-mako מתחרה באתר "וואלה!" ושהח"מ משלים הכנסה ברצועת הבוקר של "קשת".

כתבו לאביב הורביץ: aviv.hurvitz@mako.co.il

