הסיפור האמיתי מאחורי 5 יחידות מתמטיקה

שם: דור ה-Z מי אנחנו: ילידי סוף הניינטיז ותחילת שנות האלפיים ( 1995-2010) הילדים שלכם, האחים שלכם, העובדים הצעירים שנכנסו עכשיו למשרד שלכם, האנשים שמקבלים יותר לייקים מכם. מה אנחנו: הילדים שהסיעו אותם לכל מקום, פתרו במקומם בעיות עם המורה, רשמו אותם לכל חוג אפשרי. בזמן שניסו לשפר אותנו בכל דרך אפשרית רק הרגשנו שלא סומכים עלינו ובמקום להפוך לחסרי אונים הבנו שאנחנו המבוגר האחראי. סימנים מזהים: לא מגניבים, קרייריסטים, לא עושים סקס, לא שותים, חווים מיאוס מתקינות פוליטית, לא מתרגשים בקלות מכלום, נטולי ציפיות מוגזמות מהעולם. פוזיציה מועדפת: הסתגרות בחדר שעות עם האינטרנט, מציאת חברים ומודלים להזדהות ברשתות, קריאה ולמידה עצמית של כל מה שמעניין אותנו בעולם הזה. אני: זו שהמשפט שהכי הרבה אמרו לה בחיים זה "די עם הטלפון". היי, אני בת 21, ובזמן שנדנדתם לי להוציא את הראש מהמסך, גיליתי בו חיים שלמים בלעדיכם. כשהייתי בת 12 ההורים שלי שדרגו לי את המחשב. הם הוציאו מהחדר את המסך הקופסתי הענק והחליפו אותו באחד דקיק ומעוצב. המחשב החדש תפס פחות מקום על השולחן, אבל הרבה יותר מקום בחיים שלי. גלשתי משהו כמו ארבע-חמש שעות ביום, כל יום (אם הייתי בת 12 היום אגב, הייתי גולשת 7 שעות ביום, לפי מחקר שפורסם החודש בארגון הבריאות בארה"ב, ובדק הרגלי גלישה של ילדות בגילאי 13-18). אלה היו שעות נהדרות. ההורים שלי חשבו שאני מסתגרת בחדר כי אני מוזרה ולא הבינו למה אני מפסיקה להיפגש עם חברים. אבל אני הרגשתי כאילו גיליתי יקום שלם שבו כולם קרובים. אלה היו הימים שבהם התחלתי להיפרד מהם, מההורים שלי כמו שהכרתי אותם עד אז. עולם חדש נברא, ולהם לא היה בו תפקיד יותר. הייתי קוראת בלוגים בישראבלוג של אנשים גדולים ממני, היה לי אתר בטיפו וכרטיס במקושרים. הייתי מצ'וטטת במקביל באייסיקיו ובמסנג'ר ומחפשת אתרים מעניינים מחו"ל. כשגדלתי קצת והחלפתי את כל זה ביוטיוב, וואטסאפ ומיוזיקלי. שם גיליתי מה זה סקס, באנר שהשתלט על המסך הוביל אותי לפעם הראשונה שבה ראיתי איבר מין של גבר בוגר, שם קראתי טקסטים של בני נוער שרצו להתאבד ושל בנות שהרעיבו את עצמן. מאוחר יותר צפיתי בסרטוני עריפות הראשים של דעאש בלי שום צנזורה, גיליתי איך מתחברים לדארקנט, ונחשפתי בהדרגה למה שיש שם, ומשנה לשנה, איבדתי את היכולת להזדעזע. אתם אוהבים לקרוא לזה אטימות. אני חושבת שאקרא לזה קור רוח. אבל הדבר הכי מפעים היה זה שההורים שלי לא ידעו שום דבר על מה שעשיתי באינטרנט. זה רק גרם לי להרגיש יותר בוגרת ועצמאית. כל פעם כשהם התלוננו שאני מתרחקת אני רק חשבתי בלב - היי, תגידו תודה. אני מתבגרת ונחשפת לכל זה בלי שאחזור הביתה באמצע הלילה אחרי שהורדתי בקבוק וודקה באיזה פארק, או הסתבכתי במסיבה שיצאה משליטה. אני לומדת מה מותר ומה אסור אבל בלי סקס שאני לא רוצה, או הסתרה של איזו בולמיה. וכן, דווקא בגלל כל זה נדמה שלי שאני יודעת להבחין בין טוב ורע. (חוקרת הצעירים ג'יין טוונג' מצאה שבסוף שנות השבעים, 90% מהתלמידים בכיתה י"ב כבר החזיקו רישיון נהיגה. בשנת 2014 עמד המספר על 73%) אז מה אנחנו הבנו מזה? שאתם מסרסים. אבל אנחנו לא דור ה Y, זה לא הפך אותנו לחסרי אונים. אנחנו יודעים לנצל את זה. "להורים יש תפקיד וסיבה להמשיך להתעקש להיות נוכחים", אומרת ד"ר גפן. "הסמכות ההורית לא מתבססת רק על הידע שלנו אלא על מי שאנחנו, על האישיות שלנו, הדמות שאנחנו וניסיון החיים שצברנו. אלו דברים שהילדים לא ימצאו ברשת וכשמבטאים אותם בתקשורת בין-אישית טובה, הם מאוד משמעותיים להתפתחות ולגדילה. ההורים הצעירים יותר היום, אלה שכן נולדו למציאות דיגיטלית וההורים שבוגרי דור הזד יהיו בקרוב, יהיו אחרים. עם הזמן הפער הטכנולוגי יצטצמם והשפה המשותפת תאפשר לכם להתחבר לילדים שלכם באופן טבעי או לפחות לא תפתח פער גדול כמו שרואים כיום". אז די עם ההערות על המסך. די. אתם קוראים לנו להרים את המבט אבל כשאנחנו מיישירים אליכם עיניים אנחנו רואים שם רק חוסר אמונה שלא נוכל להסתדר לבד. כל קבוצת פייסבוק סומכת עלינו יותר. אל תעשו במקומנו דברים. להמתין בעצמנו שלוש שעות למוקדנית ואז לגייס את מעט הסבלנות שנותרה ולדבר אליה בנימוס, זה מחשל. רוצים לדעת מה כן לעשות? ספרו לנו על הפעם ההיא בחיים שלכם שהכל היה נראה נורא אבל התברר בדיעבד כטוב, ובבקשה תדגישו בפנינו שהכל זמני, ואם משהו נראה עכשיו כאילו הוא יישאר לנצח – הוא בוודאות ישתנה. פיצ'רים כאלה עוד אין באינסטגרם. הלימודים דווקא מחברים ביננו אם יש טריטוריה שעדיין מחברת אותנו להורים שלנו, היא הלימודים שלנו. שנינו מסכימים שזה ממש חשוב. מסע ההצלחה שמתחיל בכיתה א' ומסתיים פחות או יותר בסיום התואר הראשון, הוא שלנו לא פחות משהוא שלהם. אנחנו מכירים את כל הדרישות של המסלולים בצבא עוד לפני שקיבלנו צו ראשון, מנסים לחשב את ממוצע הבגרות שלנו במחשבונים באתרי האוניברסיטאות עוד לפני שהגיעו מבחני המגן. ולכן כששר החינוך נפתלי בנט מתהדר בהכפלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יחידות (על פי בנט, מספר התלמידים שניגשו לבגרות של 5 יחידות לימוד בשנת 2015 זינק ל-11,350, אחרי שהגיע לשפל של 8,869 תלמידים בלבד ב-2012), הוא צריך לעשות מקום על הפודיום לבני דור הZ הישראלים ולהוריהם. כי הסיפור האמיתי מאחורי ההישגים הלימודיים, או אפילו רק המאמץ והשאיפה אליהם, הוא דור של צעירים שניתח את כל האפשרויות מסביב וסימן את אותן 5 יח"ל (או בגרות מלאה, או קורס בתכנות, או בעיצוב אופנה, או בכלל ערוץ יוטיוב שדורש סיוע כלכלי) כדבר שהם מסכימים להשקיע בו. בשילוב עם ההורים שלו שנזכרים כמה קל היה יכול להיות אם להם היו 5 יחידות ושמעו שזה מה שצריך עכשיו כדי להתקבל ל-8200. אז הם ממנים אותנו באופן מלא כדי שנתרכז רק בלימודים, משלמים ומסיעים לשיעורים פרטיים שהיום הם בגדר נורמה ובמקרים מסוימים גם ממנים אבחון דידקטי ב-2,000 שקל שבאמצעותו מקבלים היום תלמידים רבים תוספות זמן במבחנים והקלות שונות. סוף סוף מצאנו תחום משותף. למה אתם מתעקשים להשאר במשבצת היחידה שאנחנו לא נמצאים בה? אנחנו רוצים לגלות שאתם אנשים נפרדים ומעניינים ולא רק הורים. תספרו לנו על הקשר שלכם עם ההורים שלכם, על היחסים שלכם עם חברים, על החלומות שאתם רוצים להגשים אבל מפחדים, על מה שרציתם להיות כשתהיו גדולים. אתם מתלוננים שאנחנו אומרים שהיה בביה"ס רק "כיף", אבל מתי בפעם האחרונה סיפרתם לנו איך היה בעבודה. תפסיקו לחפף אם אתם רוצים לשמוע תשובה כנה ואמיתית. הכל יכול להיות הרבה יותר קל אם תפסיקו להתייחס אלינו כמו אל יצורים נזקקים. אל תרחפו מעלינו כמו הליקופטרים שעושים הרבה רעש, אלא תנו לנו לעשות את העבודה ותהיו שם ברקע, כמו טרמינל בטוח ויציב, שאפשר לפנות אליו כשמשהו לא מסתדר, או כשצריך הכוונה. אנחנו נשים moovit ונבוא.





