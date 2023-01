לפני כחודש התפוצצה אחת הפרשות המשונות בעולם האופנה. קמפיין של בית האופנה בלנסיאגה, שיצא בארה"ב לכבוד תקופת החגים, התמקד בקולקציית בית ואקססוריז וכלל דוגמנים ילדים – קיבל טוויסט אפל במיוחד. גולשים שמו לב שבחלק מתמונות הקמפיין רואים ילדות שאוחזות בתיקי המותג בצורת דובוני פרווה. הדובים בתמונות הולבשו בבגדי בונדג' מעולמות ה-BDSM. מיותר לציין שהקישור בין ילדים לבין העדפות מיניות לא בא טוב בעין לקהל, ולאחר כמה שעות של שערוריית רשת מינורית יחסית, בבלנסיאגה הסירו את התמונות מהקמפיין והתנצלו.

בית האופנה היה בטוח ששם זה נגמר, אבל לגולשים היו תוכניות אחרות. הם החלו לבדוק שיתוף פעולה אחר של בלנסיאגה, הפעם עם אדידס – חיבור מהתקופה האחרונה, שנחשב למוצלח ומצליח. באחת מתמונות הקולקציה צולם תיק שמונח על ערימת מסמכים שעל שולחן. זום על המסמכים, שנעשה על ידי גולשים (= צורת החיים האובססיבית ביותר על פני כדור הארץ) גילתה שמדובר בעותק של פסק דין מ-2008 בנושא פורנוגרפיית ילדים. בבלנסיאגה מיד התנצלו וטענו כי התמונה לא אושרה על ידם ומדובר בסך הכל בצירוף מקרים, אבל הגולשים מסרבת להאמין. התוצאה: מאות אלפי פוסטים ברשתות החברתיות שמובילים לתאוריה משונה: בלנסיאגה מנסים לנרמל פדופיליה.

Hey Photographers :

When Balenciaga hires you to shoot their new lookbook & you show up to find a toddler laid across a sofa with wine glasses & bondage gear arranged around them, you walk away. Period. pic.twitter.com/DSoHgQLM6O — Hoop (@xhoop) November 21, 2022

התגובות היו חריפות. לא רק ברשת, גם המכירות צנחו וחנויות נותרו ריקות. קים קרדשיאן, שמזוהה עם המותג, ראתה לנכון להגיב: "כאמא לארבעה ילדים הזדעזעתי מהתמונות המטרידות. יש לשים את ביטחונם של ילדים בעדיפות הגבוהה ביותר". "לכל ניסיון לנרמל התעללות בילדים מכל סוג שהוא אין מקום בחברה שלנו, נקודה", אמרה בין היתר. היא הודיעה שהיא בוחנת את המשך שיתוף הפעולה שלה עם המותג, והנזק לבלנסיאגה מוערך בעשרות מיליוני דולרים. החברה, מצדה, תובעת את הסוכנות שיצרה עבורה את הקמפיין על סך 25 מיליון דולר.

בחודש שחלף מאז העניינים רק הלכו והסתבכו. גולשים בטיקטוק גילו עוד ועוד רמזים פדופיליים בקמפיינים של בלנסיאגה, גם כאלו מהעבר. למשל, אותר לוח קטן באחת התמונות ועליו שם של אדם אנונימי; גוגל על אותו השם גילה שזה איש שהורשע באונס נכדתו. או, נגיד – באחד הצילומים מונח על שולחן ספר עלום, והתברר שהוא כולל תיאורי התעללות קשה בילדים. טיקטוקרים מחפשים – ומוצאים – רמזים למעורבות של כת השטן בקמפיינים ועוד ועוד הוכחות לכך שמשהו לא סבבה קורה בבלנסיאגה, או לפחות במוח של מי שאחראי לקמפיין הזה.

עכשיו, אם נחזור רגע למציאות: ככל הנראה בלנסיאגה לא מקדמת פדופיליית ילדים ומנסה להכניס אותה למיינסטרים בדרכים עקלקלות שפועלות על התת-מודע שלנו. יש יותר סיכוי שהם רצו לעשות קמפיין פרובוקטיבי ונועז, שהתהפך להם על הראש. ובצדק – איש הקריאייטיב שאמר לעצמו שלשלב BDSM וילדים יכול להיות כל כך חתרני ואחר, צריך לקבל בעיטה בתחת. אבל רוב הסיכויים שיש פה יותר עניין של טעם רע במיוחד מאשר של קונספירציה חובקת עולם.

רק שואלים שאלות

בזמן שבטיקטוק נפוצים סרטוני שריפת עיצובי בלנסיאגה – תחת ההאשטאג #burnbalenciaga שכבר צבר יותר מ-20 מיליון צפיות – החלו הסרטונים בנושא הפדופיליה בקמפיין לזלוג לפדופיליה בעולם הבידור באופן כללי. או יותר נכון, בהוליווד.

לא מדובר בתאוריות קשר חדשות, אלא בכאלו שהיו עד אז באתרי שוליים שמרניים (חכו, נגיע לזה) וצצו מחדש ברשתות. אחת מהקונספירציות קשורה למותה של אן הייש באוגוסט. השחקנית, כזכור, נהרגה בתאונת דרכים טרגית. או כך לפחות נקבע. בסרטונים רבים נטען כי הייש למעשה נרצחה. למה שמישהו ירצח אותה? ובכן, כי היא עמלה על סרט בשם"הילדה בחדר 13", שעסק בפדופיליה ובסחר בילדים. בסדר מגלמת הייש אם שמחפשת אחר ילדתה שנלכדה ברשת של סוחרי אדם. לטענת הגולשים, היצירה מבוססת על חייו של עבריין המין המנוח ג'פרי אפסטין. נטען כי השחקנית הייתה בחיים לאחר תאונת הדרכים, אבל נרצחה כדי שלא תמשיך לעבוד על הסרט. אפילו קיים ברשת תיעוד שלה, לכאורה, מנסה להימלט משק הגופות לאחר התאונה. "עוד אחת שהתקרבה יותר מדי אל האמת", טענו ברשתות. והאמת הזאת, תודו, נשמעת קצת מוכרת.

pic.twitter.com/aTG992shVA — Toothpaste for the Soul (@JesusdeNegro) December 18, 2022

תכף נגיע לזה, אבל לפני כן כדאי לציין שרשת לייפטיים מכחישה כל קשר בין הסרט לבין אפסטין. הסרט עדיין עתיד לצאת בשנה הבאה, כך שמותה של הייש לא טרפד אותו בשום צורה.

מותה של הייש הוא לא היחיד שגויס למען המאבק בפדופיליה בהוליווד. גם קירסטי אלי, שמתה בדצמבר, "נרצחה" לדברי מאמיני תאוריות הקונספירציה בגלל שאיימה לחשוף את האמת על פדופיליה בהוליווד וגם כי הייתה מתנגדת חיסונים. "היא נשבעה לחשוף רשת פדופילים הוליוודית ורבים חוששים כי היא הושתקה בידי האליטה, כמו ידוענים רבים אחרים שמתו טרם זמנם", טען אחד הגולשים. אלי הייתה תומכת טראמפ וטענה שתייגו אותה בגלל זה בהוליווד, ובחלק מציוציה היא אכן טענה שליברליזם מוביל לנרמול פדופיליה. כמובן, שאלי לא נרצחה, היא מתה מסרטן המעי הגס.

נוסף על הייש ואלי, גם פול ווקר, שנהרג בתאונת דרכים ב-2013, בכלל נרצח, לפי אותה תאוריית קונספירציה, כי עמד לחשוף פשעי פדופיליה. גם אביצ'י, המפיק המוזיקלי השוודי ובכלל, כל שחקן שמת, כולם גויסו מיד, בעל במקביל לסערת בלנסיאגה ולהתעוררות תאוריות הקונספירציה ברשתות, צייץ אחד מעוזריו לשעבר של טראמפ, סבסטיאן גורקה, תמונה של קיילי ג'נר מכוסה בדם מתוך קמפיין האיפור שלה שצולם לכבוד האלווין (החג שבו כולם הם בעצם שלדים מכוסי דם), ותהה – "האם בלנסיאגה היה רק אירוע חד-פעמי?" בתמימות של מכחיש חיסונים ש"רק שואל שאלות". כורחם, לאג'נדת חשיפת הפדופילים. השחקן המנוח אייזק קאפי ("ת'ור", "שובר שורות") שהתאבד ב-2019, השאיר אחריו סרטונים מטורללים שמאשימים את בכירי הוליווד בפדופיליה, כולל ספילברג וטום הנקס – ואלה אומצו על ידי חובבי קונספירציות ונפוצו לכל עבר.

סטיבן ספילברג | צילום: Michael Kovac Getty Images for Moët and Chandon

במסגרת התאוריות נטען כי טום הנקס היה חבר של ג'פרי אפסטין וטס איתו לאי הפרטי, ואפילו נעצר באוסטרליה בעוון פדופיליה. וסטיבן ספילברג? הטענות נגדו כוללות שלל "הוכחות", למשל שבתסריט המקורי של "אינדיאנה ג'ונס" היו לו נטיות פדופיליות, שהוא אוהב ילדים והוליווד מחפה עליו, שלאורך השנים סרטי הילדים שלו היו ביטוי לתשוקה שלו. מביאים את חברותו עם מייקל ג'קסון בשנות ה-80 כהוכחה לפדופיליותו, טוענים שהוא חבר ב-NAMBLA – איגוד פדופיליה אמריקאי – ועוד ועוד הוכחות מפוקפקות.

גם פרשנים שמרנים, כמו טאקר קרלסון ב"פוקס ניוז", מתייחסים לקמפיין בלנסיאגה כאל הוכחה לסובלנות כלפי פדופיליה של בכירי הממשל וההון העולמיים. הוא מזכיר את ג'פרי אפסטין ואומר שב"פוקס ניוז" לא טוענים שזה נכון, "אבל אפשר להבין איך אנשים חושבים שיש רשת של אנשים שמשתמשים בכוחם ובהונם כדי להסתיר פשעים שנעשים נגד ילדים".

אף אחד מהם לא הזכיר, אגב, את המילה הכי רלוונטית, אולי היחידה שרלוונטית, בסיפור הזה: קיו-אנון (QAnon).

לך תוכיח שהילרי קלינטון היא לא חוטפת ילדים קניבלית

כי כרגיל, הכל פוליטי. ואם כל זה מהדהד לכם מוכר, זה בגלל שזה באמת. תאוריות קשר הנוגעות לפדופיליה – במיוחד כזאת שקשורה להוליווד – מסתובבות איתנו כבר כמה שנים טובות, מאז נשיאותו של טראמפ. אולי אתם זוכרים את "פיצה-גייט", קונספירציה הטוענת שהילרי קלינטון ובכירי המפלגה הדמוקרטית מנהלים, מתוך פיצרייה בוושינגטון, ארגון חשאי שמעורב בסחר בילדים למטרות התעללות, שטניזם וקניבליזם.

גם על ממשיכתה של פיצהגייט – קיו-אנון, אולי שמעתם. מדובר בתאוריית קונספירציה שמבוססת על פרסומים של דמות עלומה בשם Q בפורומים אמריקאיים, ולפיה טראמפ מנהל מלחמה נגד רשת סחר בילדים שמונהגת בידי חברי המפלגה הדמוקרטית ובכירי הוליווד. עוד דברים שנכללים בקונספירציה – מישל אובמה היא גבר, היא ואובמה מעורבים ברשת הפדופילים יחד עם הילרי; פיגועי 11 בספטמבר היו עבודה פנימית אמריקאית; קים ג'ונג-און הוא שתול של ה-CIA; אנגלה מרקל היא הנכדה של היטלר ועוד. כן, כאלה.

הילרי קלינטון | צילום: Spencer Platt Getty Images

עכשיו, העניין הוא שקיו-אנון תפס. לפי סקרים, 52% ממצביעי טראמפ סבורים שמנהיגי המפלגה הדמוקרטית מעורבים בארגון פדופיליה. גורמים שמרניים קיצוניים במיוחד מקשרים סובלנות ללהט"ב (=ליברליזם) לפדופיליה, כי במוח הלהט"בופובי (והבור) שלהם, הומואים אונסים ילדים. לפי הפנטזיה הקיו-אנונית, טראמפ הוא המלאך השומר מפני פדופילים.

כל תאוריית הוליווד הפדופילית קיימת כבר מזמן בהקשר הקיו-אנוני של הימין הקיצוני האמריקאי, אבל פרשת בלנסיאגה הזרימה אליה חמצן חדש – פשוט במנותק מההקשר הפוליטי. כלומר, הרבה אנשים שמהדהדים את התאוריות האלו בטיקטוק או באינסטגרם או ברשתות אחרות, לא בהכרח עושים את הקישור לימין הקיצוני ולקיו-אנון, הם פשוט מודאגים מפדופילים. הימין הקיצוני מנצל את ההזדמנות להדהד אותן שוב, אבל בלי להזכיר את המחנה הפוליטי שאליו הן מקושרות.

איך התאוריות האלו מקבלות חיים משל עצמן? הרי הן נשמעות כל כך דביליות, מה גרם להן לתפוס?

אחת הפרשות שהובילו להשתרשות התאוריות – מלבד הסיבות הרגילות להצלחתן של תאוריות קונספירציה שרובן קשורות לחוסר אמון בממסד – היא זו של ג'פרי אפסטין. אומנם אפסטין מת כבר מספר שנים, אבל שמו צץ שוב ושוב בתאוריות האלו, שלפיהן הוא בכלל לא התאבד אלא נרצח בכלא כדי שלא יסגיר מידע על כל המפורסמים – הפוליטיקאים וההוליוודיים – שהתרועעו איתו וניצלו גם הם נשים צעירות וקטינות.

ג'פרי אפסטין | צילום: Rick Friedman Rick Friedman Photography Corbis via Getty Images

מבחינת הימין הקיצוני האמריקאי, אפסטין הוא ההוכחה לכך שהכל נכון. הנה מיליונר, ליברל, דמוקרט, חבר של מפורסמים (ויהודי, בואו נזכור) שאכן התגלה כפדופיל שהפעיל רשת ניצול קטינות. אם היה נדמה שסיפורי פיצה-גייט מופרכים מספיק בשביל פשוט להתפוגג, באה פרשת אפסטין – על שלל זוועותיה הנכונות לגמרי – ועכשיו לך תוכיח שהילרי קלינטון היא לא חוטפת ילדים קניבלית. אגב, מה שהימין הקיצוני לא יטרח להזכיר זה שטראמפ נהנה מידידותו של אפסטין יותרמעשור, ולמעשה אחת מהעדות נגד גיליין מקסוול, שותפתו של אפסטין, במשפט נגדה, סיפרה בעדותה שהיא הכירה את טראמפ באחת המסיבות של אפסטין כשהייתה בת 14.

אבל זה לא רק אפסטין. אומנם קיו-אנון ביזארית ופנטזיונרית, אבל עדיין היא נשענת על תאוריות קשר עתיקות ומבוססות ממנה. למשל – פאניקת כת השטן משנות ה-80: פרשה מוזרה (שכדאי לשמוע עליה יותר כאן) ובמסגרתה אמריקאים רבים השתכנעו שיש כת שטן שפועלת בגני ילדים, מענה ואונסת ילדים. מעולם לא נמצאו כל הוכחות לכך, אבל פאניקת כת שטן הפכה לתבהלה עולמית, ולרגע אחד העולם המערבי היה בטוח שקיימת כת שמקריבה ילדים וחתולים. וברור שאפשר גם לחזור הרבה הרבה אחורנית, לעלילות דם אנטישמיות שלפיהן יהודים גונבים ורוצחים ילדים נוצרים כדי להשתמש בדם שלהם להכנת מצות. היהודים הרצחניים של עלילות הדם האנטישמיות, התגלגלו להיות בכירי הוליווד היהודים שאונסים את הילדים של כולנו.

תאוריות קיו-אנוניות נשענות על סט סיפורים שאנחנו מזהים באופן קולקטיבי כלשהו, כי כשמשהו מראש מהדהד מוכר, קל יותר לאנשים להאמין בו.

באופן כללי, תאוריות קונספירציה שקשורות לפדופיליה נפוצות יותר בקרב רפובליקנים. מחקרים שניסו להבין למה העלו כל מיני השערות, ואחת מהן היא שהליברלים תמיד לקחו בעלות על המוסר. הם אלו שדואגים לחלשים, למהגרים, לנשים, וזו דרכם של השמרנים לטעון שהם מגנים על חסרי הישע וחסרי הקול. זה גם קצת הטיעון לאובססיית ההפלות השמרנית. הנה, הם לא אלו שלא אכפת להם מזכויות ומביטוח בריאות, הם אלו שמגנים על החלש, ובמקרה הזה על ילדים.

דונלד טראמפ | צילום: Joe Raedle Getty Images

הם בכל מקום

עד שגל קונספירציות הפדופיליה הנוכחי יירגע, בואו נדבר רגע על פדופיליה אמיתית בהוליווד. כי היא קיימת, באמת יש פדופיליה בהוליווד, פשוט כדאי להבדיל אותה מסיפורים על רציחות משונות וכת השטן.

קמפיין MeToo, שפרץ לחיינו ב-2017, החל בהוליווד עם הארווי ויינסטין, ומשם התפוצץ ולקח איתו לא מעט במאים ושחקנים. ביל קוסבי התגלה כאנס סדרתי, קווין ספייסי – כמטרידן ותוקף מיני, וודי אלן הואשם כי פגע מינית בבתו בת ה-7 ועוד המון כוכבים, יוצרים, שחקנים, במאים ומפיקים שנחשפו, הוקעו ולעתים גם נשפטו ונכלאו. ואומנם אפשר לומר שהקמפיין הזה כולל גם את מייקל ג'קסון, שבסרט "לעזוב את נוורלנד" נחשפו ילדים שבהם התעלל, אבל MeToo מעולם לא התמקדה בפדופיליה. היא התמקדה בתוקפים ובטורפים, אבל לא באופן שבו הוליווד אפשרה, ואולי עוד מאפשרת, פגיעה בילדים.

השחקן קורי פלדמן ("הגוניס", "אני והחבר'ה"), סיפר שעבר התעללות כילד, יחד עם חברו למקצוע קורי היים ("קליע הכסף", "נשיכות קטנות") שהלך לעולמו בגיל צעיר לאחר התמכרות לסמים ולאלכוהול. גם השחקן אלייז'ה ווד, שהיה בעצמו ילד כוכב בהוליווד, אמר בריאיון שהוליווד היא מקום שבו ילדים שחקנים רבים נפגעים.

כשחושבים על זה, הוליווד קצת מזכירה את הסטריאוטיפים לגבי החברה החרדית והכנסייה הקתולית – ארגונים סגורים שנשלטים בידי גברים ושיש בהם, כמו בכל מקום, פגיעות מיניות בילדים, אבל גם נטייה להשתיק, לטייח ולא לטפל בגורמים העברייניים, מה שמאפשר למעגל ההתעללות להימשך. לא מדובר פה באגודה סודית שכל מטרתה היא פדופיליה אלא בעוד מקום שבו היא מתרחשת, מקום שבו ילדים לא מוגנים מספיק.

מייקל ג'קסון | צילום: Justin Sullivan Getty Images

וזאת, ככל הנראה, המציאות. היא פחות צהובה, היא עצובה באותה המידה. והיא כוללת את האופנים שבהם קהילות ומשפחות מתמודדות עם התעללות בילדים ולעיתים מאפשרות אותה, וגם את האופן שבו ילדים מתמודדים לא רק עם הפגיעה המינית אלא גם עם הבגידה מצד אדם מבוגר שבו בטחו. וזאת עוד בעיה של קונספירציות פדופיליה קיצוניות – הן מונעות הכרה וטיפול במקומות האמיתיים שבהם יש פדופיליה, שזה בבית ובשכונה ובבית הספר, לא בפיצריות אפלות או בכתות שטניות שמופצות באופן לא מודע על ידי קמפיינים מסתוריים ומתוחכמים של אופנת עילית.

פדופיליה היא טרגדיה, היא לא אמורה להיות כלי ניגוח פוליטי. הקונספירציות האלו לא נובעות מדאגה לילדים, אלא הן עוד גורם שמנצל ילדים, פשוט מכיוון אחר. וזה נורא, במיוחד כי אחת מכל ארבע ילדות ואחד מכל 13 ילדים באמת יחוו פגיעה מינית בילדות, וב-93% מהפעמים המתעלל יהיה גבר בוגר שמוכר לקטין. מהמשפחה, מהשכונה, ממוסד הלימודים.

מה שהם ככל הנראה לא יהיו, זה בכירי מפלגה זרים שחטפו אותם באישון לילה כחלק מכת שטן פדופילית וקניבלית שרוצחת כל שחקן בינוני שמנסה לחשוף אותה. זה לא.