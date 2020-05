X Æ A-12. לא מדובר בנוסחה מתמטית או ברכיב תזונתי במנה חמה, אלא בשם בנם החדש של המיליארדר אילון מאסק והמוזיקאית גריימס. כרגע לא ברור אם בכלל חוקי להעניק שם כזה לילוד, אבל בהנחה שמשרד הפנים האמריקאי לא יעשה סצנות, יש לבטא אותו "Ash Archangel". אֶש אָרְקאֶיינגֶֶ'ל, מה קשה.

השבוע התארח מאסק בפודקאסט של ג'ו רוגן והסביר שקרא לבנו על שם המטוס האהוב עליו, החמקן לוקהיד A12. יש הטוענים, בגיבוי ויקיפדיה, ש"ארקאיינג'ל" הוא למעשה הכינוי של כל החמקנים מתוצרת לוקהיד והמטוס הספציפי שמאסק התכוון אליו נקרא בכלל "סיגנוס" - שזה גם שם לא רע, של נבל קומיקס, מה שמתאים במיוחד לאדם שבטוח שהוא גיבור קומיקס. צילום: GettyImages-AxelleBauer-GriffinFilmMagic

אש ארקאיינג'ל הוא בנו השביעי של אילון מאסק. בהתחשב בכך שמדובר באדם ששוויו נאמד ב-39-41 מיליארד דולר (תלוי לפי איזה מקור, אבל נו, מיליארד לפה מיליארד לשם), ככל הנראה לא צפויים בחיי הילד מאבקים גדולים. כאילו, מלבד לגדול בצלו של יזם ואיש חזון שמושווה להנרי פורד, שתכניתו היא להציל את כדור הארץ ושככל הנראה יש לו חתיכת אופי מאתגר. בערך כמו לחיות בפרק של "יורשים".

