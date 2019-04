View this post on Instagram

איך נשים פוגעות בנשים לא מזמן הגעתי לפגישה אצל אחת המעצבות המובילות בתעשיית האופנה לקראת הגמר של 2025. כל כך מובילה שהיא כנראה הרגישה מאד בנוח לירות לעברי מיד כשהתיישבתי מולה: "הקרסוליים שלך רחבים". כן, אמרה לי את זה אישה. לא גבר גס רוח. אלא אישה, שיודעת כמה רגיש עבור כל אחת מאיתנו עניין הדימוי העצמי. ועוד אישה שמעצבת שמלות לנשים אחרות. דווקא היא כל כך ארסית כלפי אישה אחרת. עכשיו עזבו אותי. שבאמת אחרי שנים הגעתי למצב שבו אני מתה על איך שאני נראית וחוגגת כל דבר בגוף שלי, כולל הקרסוליים שלי שהם בכלל לא רחבים אלא פשוט מושלמים!!!!! אני, חשתי רחמים כלפי אותה מעצבת שבטח כל כך שונאת את עצמה ובגלל זה חשה צורך להנמיך אחרות. אבל מה היה עובר על בחורה עם פחות ביטחון, צעירה יותר, פגיעה יותר? היא הייתה יוצאת מצולקת. אישה נוספת שהייתה שם הצדיקה בפניי מאוחר יותר את המעצבת ואמרה: "היא בעלת מקצוע, זה כמו רופא שמאבחן אותך ואומר מה הוא רואה". אז ראשית, לרופא הולכים כדי שיאבחן בעיה. למעצבת לא. מה גם שקרסוליים רחבים זאת לא מחלה מסוכנת! שנית, יש דרך להגיד כל דבר. זה יחמיא לך יותר או זה יחמיא לך פחות... ולא להטיח בלקוחה פגמים (אמיתיים או דמיוניים). ולבסוף, ה-עבודה של מעצבת זה להרים ללקוחה, להעצים אותה, לגרום לה להרגיש טוב עם עצמה. ממילא קשה לנו הנשים להגיע לשלמות עם עצמנו. למה שלפחות לא נקל זו על זו? (מיותר לציין שלא מדובר בג'ולי וינו המעצבת המהממת שאני לובשת את השמלה שלה בתמונה!)