‎אתמול בלילה עזבת אותי! ‎הודעת לי שאת לא יכולה יותר! שנתת לי אינספור הזדמנויות. גדול עליך. ישבתי מולך ‎בעודך מדברת, מרגיש את הלב שלי מתחיל להיסדק לאיטו, סדק חדש מופיע עם כל מילה ‎שיוצאת מפיך ומקווה שאת שוב רק מאיימת. את קלטת את רחשי ליבי, הסתכלת עליי במבט ‎פוצע והבטחת שאת לא מביטה יותר לאחור, אפילו לא המתנת שאגיב. פשוט קמת והלכת. ‎ואני? באותו הרגע, לא יודע אפילו להסביר איך אבל הבנתי שהפעם את מתכוונת לזה. ‎שהפעם אין חזור. והרגשתי כאילו אלוהים שולח יד ובאבחה אחת שואב מתוכי את כל מי ‎האוקיינוס,משאיר אחריו חול ים ואלפי דגים שכובים על הצד עם עיניים פקוחות, ‎מופתעים ממותם המהיר והלא צפוי.למה התמהמהתי כל כך? מאיפה הטמטום לתת לך, האור ‎היחיד בחיי ללכת ממני ולהשאיר אותי ככה באפילה. הכול סוגר עליי. בלעדיך אין לי ‎שום תקווה. החיים הלכו לכיוון הפוך לגמרי ובאפסיותי נתתי להם להוביל. קצה ‎המנהרה מעולם לא היה חשוך יותר מברגע זה. אני יודע שאת כועסת עלי שאני משתמש ‎בבמה הזאת להעביר אליך רגשות. אני יודע שאת לא סובלת את זה שאני משתף את ‎תחושותיי עם עוד אנשים. אבל את כבר לא פה איתי. ואני גמור מזה. גמור. אין לי ‎אנרגיות לכתוב יותר. אין לי אנרגיות יותר. אין לי כלום יותר.יודע שמה שהיה ‎נגמר!לא רק לך. נגמר גם לי.