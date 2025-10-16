אי אפשר להתעלם מהבעיה הענקית של "מזל משמיים"

קשה להאמין, אבל עשר שנים עברו מאז שעלתה למסך עונתה הראשונה של "מומחה לכלום", הדרמה הקומית המופתית (בחלקה) של עזיז אנסרי ואלן יאנג. אחרי ש"מחלקת גנים ונוף" גרמה לנו להתרשם מהיכולות הקומיות של אנסרי כשחקן, "מומחה לכלום" אפשרה לנו להתאהב גם בניואנסים הרגשיים שלו כיוצר - ונראה היה שהוא רק ימשיך לגדול מכאן. אבל בשנים שהגיעו לאחר מכן, הוא עבר לא מעט טלטלות.

ב-2018 צלמת מברוקלין האשימה אותו בהטרדה מינית במהלך דייט, והוא נעלם לזמן מה - וחזר לאור הזרקורים אחרי כשנה, עם מופע סטנד-אפ בשם Right Now. אי אפשר לומר שאנסרי נחשב לדמות אהובה במיוחד בתקופה ההיא, וגם לא ב-2021, כשעלתה למסך העונה השלישית של "מומחה לכלום" - שבה הוא צמצם את נוכחותו שלו על המסך, והפך את תפקידו בסדרה מראשי למשני; ב-2022, ניסיון נוסף של אנסרי לשקם את תדמיתו הסתכם גם הוא בכישלון - כשצילומי הסרט Being Mortal, שאותו ביים ובו גם כיכב, הופסקו בעקבות טענות בדבר התנהגות לא ראויה של השחקן ביל מארי על הסט. בסופו של דבר הסרט בוטל באופן סופי - ועכשיו, שלוש שנים אחר כך, אנסרי חוזר עם סרט חדש: קומדיית הפנטזיה "מזל משמיים" (Good Fortune), שהיא למעשה סרט הביכורים שלו. רק חבל שזהו לא סרט מוצלח במיוחד.

ב"מזל משמיים", שאותו כתב, ביים וגם הפיק, מגלם אנסרי את דמותו של ארג', מוכר בחנות כלי בית שמתוסכל מחייו הממוצעים, המאתגרים והבלתי מספקים. הוא רואה את עצמו כעורך של סרטים דוקומנטריים, אבל בפועל מוצא את עצמו מחלטר למחייתו - ובין השאר, הוא מבצע שלל משימות משונות דרך אפליקציית "טאסק סרג'נט", כמו לעמוד בתורים בשביל אנשים אחרים או לעשות בשבילם את הכביסה. פעם אחת הוא נשלח לבצע משימה בביתו המפואר של טק-ברו בשם ג'ף (סת' רוגן), וזה מחבב אותו ושוכר את שירותיו כעוזר אישי - אבל מפטר אותו זמן קצר לאחר מכן. אחרי הפיטורים, ארג' מרגיש שאין לו סיבה לחיות, והוא אפילו לא מתעודד מהרומן המתפתח עם אליינה (קיקי פאלמר), שעובדת איתו בחנות. בשלב הזה, המלאך גבריאל (קיאנו ריבס) נכנס לתמונה.

גבריאל הוא, מה שנקרא, מלאך זוטר: תפקידו להציל אנשים שמסמסים בזמן נהיגה, והמלאכית הבכירה מרתה (סנדרה או) לא מסכימה לשדרג אותו ולהעניק לו סמכות משמעותית יותר (כמו הצלת נשמות אבודות). ובכל זאת, גבריאל חולם להציל את ארג' האומלל, ולכן הוא חורג מגבולות תפקידו - בהחלטה פזיזה הוא "מחליף" בין ארג' לבין ג'ף, כך שארג' יחיה כעשיר במשך כמה ימים, ואז יבין, בתקווה, שהוא מתגעגע לחייו שלו ויבקש לשוב אליהם.

אממה, ארג' לא מעוניין להיפרד מהבית הענק, מהבגדים היוקרתיים ומהסושי המושלם. לפי חוקי העולם הפנטסטי של "מזל משמיים" (שבהם נדון בקרוב), כל עוד ארג' לא רוצה לחזור לחייו, גבריאל לא יכול להחזיר אותו - מה שאומר שג'ף נשאר תקוע בחיי עוני; במילים אחרות, המלאך גבריאל עשה בלגן של ממש, ולאורך הסרט הוא ימשיך וינסה לסדר אותו.

הפתיחה של "מזל משמיים" מבשרת טובות. אומנם האקספוזיציה שלו מעט ארוכה מדי, אבל היא טומנת בחובה הבטחות - אלא שהן, למרבה הצער, לא ממש מתקיימות בהמשך הסרט. זה קורה במיוחד מסיבה אחת משמעותית: חוקי העולם הפנטסטי שבנה אנסרי פשוט לא מפותחים מספיק. הם לא מובנים עד הסוף - ולא כי הם מסובכים או קשים לתפיסה, אלא כי הושקעה בהם מחשבה חלקית בלבד, והם ממשיכים להשתנות ולהתכופף באופן מאולץ במהלך הסרט ובהתאם לצורכי העלילה.

אנסרי יצר יקום פנטסטי שהוא בעל פוטנציאל, אבל בסופו של דבר הוא לא מוגמר; חסר לו היגיון פנימי קבוע ויציב שמחזיק אותו, כך שנוצרים כמה חורים בעלילת הסרט. בהתאם, ככל ש"מזל משמיים" מתקדם, קשה יותר ויותר ליהנות ממנו: הסרט מסתרבל ומסתבך, והמהלך העלילתי המעניין-בתחילה מפנה את מקומו לניסיונות כושלים של התסריט להסביר את עצמו, לעשות היגיון בדבר שאין בו היגיון.

קיאנו ריבס ועזיז אנסרי ב"מזל משמיים". הפוטנציאל לא ממומש | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

הביקורת שמנסה להעביר אנסרי על כלכלת החלטורות, וכן על הפער הבלתי-נסבל בין עשירים לעניים בארה"ב, עוברת - אם כי היא יכולה הייתה להיות נוקבת יותר. בחלקו הראשון, "מזל משמיים" לא מתבייש להכריז שכסף זה דווקא כן הכל בחיים, אבל בחלקו השני הוא לוקח בחזרה את האמירה הזו, וממיר אותה במסרים קיטשיים ובקלישאות שכבר שמענו לא פעם ולא פעמיים לפני כן. ואומנם ג'ף העשיר מדגים בסיום הסרט את הערכים החיוביים חדשים שלמד, אבל כדי להיות ביקורתי באמת, מוטב היה דווקא אם "מזל משמיים" היה מקבל סוף פחות שלם ומושלם. לכן גם בהקשר הזה, הביקורתי-חברתי, אפשר לומר ש"מזל משמיים" הוא פוטנציאל לא ממומש.