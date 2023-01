אחרי שנה עמוסה ומלאה בחוסר ודאות, הגיע טקס האוסקר ה-94 כדי לסכם וכדי לבחור את היצירות המצטיינות של 2021. אחרי הרבה מאוד דיבורים על האפשרות שסרט של שירות סטרימינג ייקח את הפרס הגדול, זה אכן קרה - "ו-"CODA" של אפל TV פלוס זכה בכל הקופה והפך לסרט הטוב ביותר של השנה.

רגע דרמטי נרשם בטקס כשהקומיקאי כריס רוק עלה לבמה כדי להגיש את פרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, וכחלק מההגשה החליט לסיפר בדיחה על ג'יידה פינקט סמית'. וויל סמית', בן זוגה, עלה לבמה, הכה את רוק ולאחר מכן שב למקומו, מה שהוביל להפסקה של כמה דקות בטקס. לאחר מכן, סמית' זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט "משפחה מנצחת", וביקש סליחה בנאומו: "אני רוצה להתנצל בפני האקדמיה. אני רוצה להתנצל בפני כל המועמדים", ובסוף דבריו הוסיף "תודה, אני מקווה שהאקדמיה תזמין אותי בחזרה". בפרס השחקנית הטובה ביותר זכתה ג'סיקה צ'סטיין על תפקידה ב"העיניים של תמי פיי".

השחקנית אריאנה דבוז הפכה לאישה הקווירית והשחורה הראשונה בהיסטוריה שזוכה בפרס משחק, כשקיבלה את פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה ב"סיפור הפרברים". טרוי קוסטור הפך לאדם החירש הראשון שמקבל אוסקר על משחק כשזכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו ב"CODA". הבמאית ג'יין קמפיון זכתה בפרס הבימוי על "כוחו של הכלב", והיא הבמאית השלישית אי פעם שזוכה בפרס. גם היא עשתה היסטוריה, כשהפכה לאישה הראשונה שהייתה מועמדת לפרס הבימוי פעמיים.

הטקס, שהתקיים הלילה באולם דולבי בלוס אנג'לס, חזר כמעט לחלוטין למתכונתו הרגילה טרום-הקורונה, אך דרש ממשתתפיו אישור התחסנות ושתי בדיקות PCR שליליות לפני ההגעה. המגישים והמופיעים, לעומתם, נדרשו לעבור בדיקות מהירות רק לפני העלייה לבמה. השנה נבחרו שלוש מנחות שיובילו את מהלך הטקס: איימי שומר, וונדה סייקס ורג'ינה הול, וזוהי השנה הראשונה שבה קבוצה נשית מנחה את הטקס ללא נוכחות גבר. בימים שלפני הטקס, העלתה שומר את האפשרות שנשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, יוזמן לנאום בפני הנוכחים, אולם הוא לא הופיע בטקס. המפיקים הבהירו שמתוכננת מחווה לאוקראינה על הבמה ושהטקס לא יתעלם מהמלחמה הקשה שמתרחשת בימים אלה באירופה, ואכן במהלך הערב הוקדשה דקת דומיה לאות סולידריות עם המדינה שחווה בימים אלו פלישה של כוחות רוסיים לשטחה.

מתוך "סיפור הפרברים" | צילום: באדיבות פורום פילם, יח"צ

שינוי נוסף לעומת שנים קודמות הוא שהזוכים בשמונה מתוך 23 הקטגוריות קיבלו את הפסלונים שלהם בטקס צנוע שלא הועבר כולו בשידור המרכזי - זאת בניסיון לקצר את השידור ולהילחם ברייטינג המידלדל שלו. שמונה הקטגוריות הן עריכה, סאונד, פסקול מקורי, עיצוב תפאורה, איפור ושיער, סרט האנימציה הקצר, סרט הלייב-אקשן הקצר והסרט התיעודי הקצר. חלקים נבחרים מהטקס הזה נערכו לתוך השידור החי. שתי קטגוריות חדשות שקיבלו התייחסות בשידור הן "חביב הקהל" ו"הסרט שזכה להכי הרבה צהלות באולמות הקולנוע": הזוכים בשתי הקטגוריות נקבעו על פי הצבעתם של משתמשי טוויטר (ההצבעה הסתיימה ב-3 במרץ). הסרט שזכה בפרס חביב הקהל הוא "צבא המתים" של הבמאי זאק סניידר. סניידר גם זכה בפרס הצהלות עם גרסתו לסרט "ליגת הצדק" ובכך גבר על "ספיידרמן: אין דרך הביתה" של האולפנים המתחרים.

>> כל הביקורות: מה חשבו המבקרים שלנו על סרטי האוסקר

פרס השיר המקורי הטוב ביותר לרוב אינו הפרס המלהיב ביותר בטקס, אך השנה התרכזו אליו שלושה ענקים: ביונסה שכתבה את המוזיקה ל"משפחה מנצחת", בילי אייליש שכתבה את שיר הנושא ל"ג'יימס בונד: לא זמן למות" ולין מנואל מירנדה ("המילטון") שכתב את שירי "אנקאנטו" מבית דיסני. הזוכה הגדולה היא בילי אייליש. אם מירנדה היה זוכה, היה זה ניצחון כפול, מפני שהיה מקבל את האוסקר הראשון שלו – ובכך היה זוכה בתואר ה-EGOT הנחשב, שאומר כי הוא זכה בארבעת הפרסים החשובים ביותר בעולם הבידור האמריקאי (אמי, גראמי, אוסקר וטוני), תואר שאותו מחזיקים רק 16 אנשים עד היום. כמעט כל המועמדים לפרס גם ביצעו את השירים בלייב בטקס, וגם "We Don't Talk About Bruno" האהוב זכה לביצוע ראשון על הבמה בטקס - ואגב, אם שאלתם את עצמכם למה הוא לא מועמד לפרס, אז הסיבה נעוצה בכך שהוא מראש לא הוגש לתחרות, והמפיקים הימרו על "Dos Oruguitas". אופס.

רשימת הזוכים המלאה (מתעדכנת):

הסרט הטוב ביותר:

"בלפסט"

"CODA"

"אל תסתכלו למעלה"

"חולית"

"משפחה מנצחת"

"ליקריץ פיצה"

"הנהגת של מר יוסוקה"

"סמטת הסיוטים"

"כוחו של הכלב"

"סיפור הפרברים"

בימוי:

קנת' בראנה ("בלפסט")

ריוסוקה המגוצ'י ("הנהגת של מר יוסוקה")

פול תומאס אנדרסון ("ליקריץ פיצה")

ג'יין קמפיון ("כוחו של הכלב")

סטיבן ספילברג ("סיפור הפרברים")

השחקן הטוב ביותר בתפקיד ראשי:

חאווייר בארדם ("הזוג ריקרדו")

בנדיקט קמברבאץ' ("כוחו של הכלב")

אנדרו גארפילד ("טיק, טיק... בום!")

וויל סמית' ("משפחה מנצחת")

דנזל וושינגטון ("הטרגדיה של מקבת'")

השחקנית הטובה ביותר בתפקיד ראשי:

ג'סיקה צ'סטיין ("העיניים של תמי פיי")

אוליביה קולמן ("הבת האפלה")

פנלופה קרוז ("אימהות מקבילות")

ניקול קידמן ("הזוג ריקרדו")

קירסטן סטיוארט ("ספנסר")

שחקנית המשנה הטובה ביותר:

ג'סי באקלי ("הבת האבודה")

אריאנה דבוז ("סיפור הפרברים")

ג'ודי גנץ' ("בלפסט")

קריסטן דאנסט ("כוחו של הכלב")

אונג'אנו אליס ("משפחה מנצחת")

שחקן המשנה הטוב ביותר:

קירן היינדס ("בלפסט")

טרוי קוטסור ("CODA")

ג'סי פלמונס ("כוחו של הכלב")

ג'יי קיי סימונס ("הזוג ריקרדו")

קודי סמית-מקפי ("כוחו של הכלב")

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר:

"הנהגת של מר יוסקה" (יפן)

"לברוח" (דנמרק)

"יד האלוהים" (איטליה)

"האדם הגרוע בעולם" (נורבגיה)

"לונאנה, יש יאק בכיתה" (בהוטן)

עיצוב תלבושות:

"קרואלה"

"סיראנו"

"חולית"

"סמטת הסיוטים"

"סיפור הפרברים"

סרט האנימציה הטוב ביותר:

"אנקאנטו"

"לוקה"

"לברוח"

"משפחת מיטשל ומלחמתה במכוניות"

"ריה והדרקון האחרון"

הפסקול המקורי הטוב ביותר:

"אל תסתכלו למעלה"

"חולית"

"אנקאנטו"

"אימהות מקבילות"

"כוחו של הכלב"

התסריט המעובד הטוב ביותר:

"CODA"

"הנהגת של מר יוסוקה"

"חולית"

"הבת האפלה"

"כוחו של הכלב"

התסריט המקורי הטוב ביותר:

"בלפסט"

"אל תסתכלו למעלה"

"משפחה מנצחת"

"ליקריץ פיצה"

"האדם הגרוע בעולם"

שיער ואיפור:

"מגלה את אמריקה 2"

"קרואלה"

"חולית"

"העיניים של תמי פיי"

"בית גוצ'י"

השיר המקורי הטוב ביותר:

"Be Alive" (ביונסה, "משפחה מנצחת")

"Dos Oruguitas" ("אנקאנטו")

"Down to Joy" ("בלפסט")

"No Time to Die" (בילי אייליש, "ג'יימס בונד: לא זמן למות")

"Somehow You Do" ("ארבעה ימים טובים")

אפקטים ויזואליים:

"חולית"

"לשחרר את גאי"

"ג'יימס בונד: לא זמן למות"

"ספיידרמן: אין דרך הביתה"

הטקס הערוך והמתורגם יעלה בערוץ yes MOVIES DRAMA ביום שלישי ב-21:00