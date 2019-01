המועמדויות לטקס האוסקר ה-91 פורסמו היום אחר הצהריים (שעון ישראל. בארה"ב השעה היא 5:30 בבוקר). השחקנים קומייל ננג'יאני ("חולי אהבה") וטרייסי אליס רוס ("שחור-כזה") נבחרו להציג את המועמדים בשני מקבצים, והכרזת המועמדויות הוזרמה בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של האקדמיה האמריקאית לקולנוע. הסרטים "המועדפת" ו"רומא" הם אלה שגרפו את מירב המועמדויות - 10 לכל אחד. הטקס עצמו יערך בליל ה-24 בפברואר, הפעם ללא מנחה אחרי שהקומיקאי קווין הארט נבחר לתפקיד ואז פוטר ממנו בעקבות הצפת ציוצים הומופוביים שכתב לפני מספר שנים. ואלה המועמדים בקטגוריות המרכזיות: הסרט הטוב ביותר סגן הנשיא הספר הירוק הפנתר השחור שחור על לבן רומא כוכב נולד רפסודיה בוהמית המועדפת הבמאי הטוב ביותר אלפונסו קוארון - רומא אדם מק'קיי - סגן הנשיא יורגוס לנתימוס - המועדפת ספייק לי - שחור על לבן פאבל פאבליקובסקי - אהבה בימים קרים השחקנית הראשית הטובה ביותר יאליצה אפריסו - רומא ליידי גאגא - כוכב נולד מליסה מקארתי - Can You Ever Forgive Me? אוליביה קולמן - המועדפת גלן קלוז - האישה השחקן הראשי הטוב ביותר רמי מאלק - רפסודיה בוהמית ויגו מורטנסן - הספר הירוק ווילם דפו - בשערי הנצח כריסטיאן בייל - סגן הנשיא בראדלי קופר - כוכב נולד שחקנית המשנה הטובה ביותר איימי אדמס - סגן הנשיא מרינה דה טאווירה - רומא רג'ינה קינג - הסיפור של רחוב ביל אמה סטון - המועדפת רייצ'ל וייז - המועדפת שחקן המשנה הטוב ביותר מהרשלה עלי - הספר הירוק אדם דרייבר - שחור על לבן סם אליוט - כוכב נולד ריצ'רד אי. גרנט - Can You Ever Forgive Me? סם רוקוול - סגן הנשיא התסריט המקורי הטוב ביותר המועדפת רומא הכנסיה החדשה סגן הנשיא הספר הירוק התסריט המעובד הטוב ביותר הבלדה על באסטר סקראגס שחור על לבן כוכב נולד הסיפור של רחוב ביל Can You Ever Forgive Me? הסרט הזר הטוב ביותר רומא אהבה בימים קרים המשפחה שלי יצירה ללא מחבר כפר נחום סרט האנימציה הטוב ביותר משפחת סופר-על 2 אי הכלבים מיראיי ראלף שובר את האינטרנט ספיידרמן: ממד העכביש הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר Skin Detainment Fauve Marguerite Mother ויש גם נציגות ישראלית. הבמאי גיא נתיב, שסרטו "Skin" - אותו ביים בשיתוף בת זוגו, ג'יימי - מועמד לפרס הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר. הידד, לפחות יש קטגוריה אחת שאנחנו יודעים כבר למי נחזיק בה אצבעות. גיא וג'יימי תיעדו את הרגע בו גילו שהם מועמדים לאוסקר והעלו לאינסטגרם - View this post on Instagram Yesssssssssssssss!!!! A post shared by Guy Nattiv (@guy_nattiv) on Jan 22, 2019 at 5:59am PST {title}





