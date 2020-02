טקס האוסקר ה-92 נערך הלילה באולם הקולנוע דולבי בלוס אנג'לס, וסיפק כמה רגעים מפתיעים ומרגשים, לצד כאלה שהיו צפויים ואף תמוהים. את פרס הסרט הטוב ביותר, שהוגש על ידי השחקנית ג'יין פונדה, קטף הסרט "פרזיטים" הדרום קוריאני, הסרט הזר הראשון שאינו דובר אנגלית וזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר.

"לא דמיינו שזה יקרה בחיים", אמרו המפיקים בקוריאנית, "אנחנו כל כך שמחים. זה רגע מכונן בהיסטוריה". פדיחה נרשמה כאשר בזמן נאום הזכייה של המפיקים כבה האור מעל הבמה, כסימן לסיום הטקס, בעוד הקהל באולם שאג למפיקים להדליק מחדש את האור כדי לאפשר לצוות לסיים את נאום הזכייה.

מוקדם יותר זכה "פרזיטים" גם גם בפרסי הבימוי הטוב ביותר, הסרט הבינלאומי הטוב ביותר והתסריט המקורי הטוב ביותר. הבמאי בונג ג'ון-הו הודה בנאום הזכייה שלו (בקוריאנית) לבמאים שהתמודדו מולו - "הייתי רוצה מסור מטקסס שאוכל לחלק את הפרס ל-5 ולחלוק אותו איתכם").

חואקין פינקיס זכה לראשונה בחייו בפרס השחקן הטוב ביותר על "ג'וקר" ונשא מעל הבמה בקול חנוק מדמעות נאום חברתי על המאבק באי צדק ובקיפוח אוכלוסיות חלשות - "התנתקנו מהעולם החיצוני ואנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם". את נאומו סיים בשורה שכתב אחיו המנוח, ריבר פיניקס. אוליביה קולמן, שהגישה לו את הפרס, התלוצצה כשאמרה - "בשנה שעברה כשזכיתי זה היה הלילה הטוב ביותר בחייו של בעלי".

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie.

רנה זלווגר זכתה באוסקר השני שלה על "ג'ודי - מעבר לקשת", הודתה להוריה המהגרים וטענה - "גיבורים מאחדים אותנו, ג'ודי גרלנד לא זכתה לזכות בכבוד הזה בזמנה, אני בטוחה שהמסורת שלה מתעלה מעל כל הישג אמנותי אחד. את הגיבורה שמאחדת ומגדירה אותנו, וזה עבורך".

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm.

בראד פיט זכה בפרס האוסקר הראשון שלו עבור משחק (באמתחתו פסלון על הפקת ״12 שנים של עבדות״), והודה מעל הבמה לקוונטין טרנטינו (״התעשייה הייתה מקום יבש בלעדיך״), ללאונרדו דיקפריו, לפעלולנים בכלל ולבסוף הקדיש את הפרס לילדיו. מאוחר יותר בערב זכתה גם לורה דרן באוסקר הראשון שלה עבור "סיפור נישואים", ביום הולדתה, והקדישה את הפרס לאביה, ברוס דרן.

הסרט "1917" כצפוי קטף את רוב הפרסים הטכניים, בעוד "פורד נגד פרארי" הסתפק בפרסים משניים בלבד, ו"ג'וקר" זכה גם בפרס פס הקול הטוב ביותר.

גל גדות עלתה לבמה להגיש את פרסי הפסקול הטוב ביותר והשיר הטוב ביותר (אלטון ג'ון זכה ואמר - "בחיים לא זכיתי לכבוד כזה") עם סיגורני וויבר וברי לרסון, והשלוש התבדחו על הקמת מועדון קרב לנשים - "גברים ייכנסו בלי חולצה בלבד".

הטקס, שזו השנה השנייה שאין לו מנחה קבוע, החל בקטע מוזיקלי המשלב שירים מכמה סרטים המועמדים, בביצועם של ג׳אנל מונה ובילי פורטר (״אני גאה לעמוד כאן כיוצרת שחורה קווירית ולספר סיפורים״, אמרה מונה במהלך השיר). לאחר מכן עלו לבמה שני מנחי אוסקר לשעבר, סטיב מרטין וכריס רוק, ונשאו את נאום הפתיחה הרשמי של הערב: ״אין מנחה יותר לאוסקר, למה?״, שאל מרטין - ״טוויטר״, ענה רוק, ״לכל אחד יש ציוץ מביך בעברו״. לאחר מכן צחקו השניים על מנכ״ל אמזון ג׳ף בזוס (״הוא ראה את ׳סיפור נישואין׳ וחשב שזו קומדיה״), על מרטין סקורסזה (״אהבתי את העונה הראשונה של ׳האירי׳״), על העובדה שאף במאית לא מועמדת בקטגוריית הבימוי, ועל המחסור במועמדים שחורים בכלל (״אדי מרפי נמצא מתחת לבמה איפשהוא?״).

הטקס אף הכיל הופעה של כל השירים המועמדים בקטגוריית שיר הנושא, ביניהם אלטון ג'ון ואידינה מנזל (״ששמה מבוטא בדיוק כפי שהוא כתוב״, התלוצץ ג׳וש גאד) בשיר הנושא מתוך ״לשבור את הקרח 2״ ביחד עם מדובבות מרחבי העולם של דמותה אלסה בשפות שונות (לא בעברית, כמובן). בילי אייליש שרה את השיר "yesterday" כמחווה לאמנים שהלכו השנה לעולמם, כשבראש הקליפ הוצג קובי בריאנט ובסופו קירק דאגלס.

הופעה מעט תמוהה התקיימה בחסות אמינם, ששר משום מה את שיר הנושא מתוך הסרט "8 מייל" (שיצא לפני 18 שנים). התגובות היו מעורבות.

הגרסה הערוכה והמתורגמת של הטקס תשודר ב-yes1 וב-STINGTV ביום שלישי ה-11/2 בשעה 21:30.

רשימת הזוכים המלאה:

הסרט הטוב ביותר:

"פורד נגד פרארי"

"האירי"

"ג'וג'ו ראביט"

"ג'וקר"

"נשים קטנות"

"סיפור נישואים"

"1917"

"היו זמנים בהוליווד"

"פרזיטים"

הבימוי הטוב ביותר:

מרטין סקורסזה, "האירי"

טוד פיליפס, "ג'וקר"

סם מנדס, "1917"

קוונטין טרנטינו, "היו זמנים בהוליווד"

בונג ג'ון-הו, "פרזיטים"

השחקן הראשי הטוב ביותר:

לאונרדו דיקפריו, "היו זמנים בהוליווד"

חואקין פיניקס, "הג'וקר"

אדם דרייבר, "סיפור נישואים"

אנטוניו בנדרס, "כאב ותהילה"

ג'ונתן פרייס, "האפיפיורים"

השחקנית הראשית הטובה ביותר:

רנה זלווגר, "ג'ודי - מעבר לקשת"

סקרלט ג'והנסון, "סיפור נישואים"

שרליז ת'רון, "פצצה"

סירשה רונאן, "נשים קטנות"

סינתיה אריבו, "הארייט - הדרך לחופש"

שחקן המשנה הטוב ביותר:

טום הנקס, "יום יפה בשכונה"

אנתוני הופקינס, "האפיפיורים"

אל פצ'ינו, "האירי"

ג'ו פשי, "האירי"

בראד פיט, "היו זמנים בהוליווד"

שחקנית המשנה הטובה ביותר:

קאתי בייטס, "ריצ'רד ג'ול"

לורה דרן, "סיפור נישואים"

מרגו רובי, "פצצה"

פלורנס פיו, "נשים קטנות"

סקרלט ג'והנסון, "ג'וג'ו ראביט"

התסריט המקורי הטוב ביותר:

"רצח כתוב היטב"

"סיפור נישואים"

"1917"

"היו זמנים בהוליווד"

"פרזיטים"

התסריט המעובד הטוב ביותר:

"האירי"

"ג'וג'ו ראביט"

"ג'וקר"

"נשים קטנות"

"האפיפיורים"

העריכה הטובה ביותר:

"האירי"

"ג'וקר"

"ג'וג'ו ראביט"

"פורד נגד פרארי"

"פרזיטים"

סרט האנימציה הטוב ביותר:

"הדרקון הראשון שלי 3 - העולם הנסתר"

"יד אבודה"

"קלאוס"

"מיסטר לינק"

"צעצוע של סיפור 4"

סרט התעודה הטוב ביותר:

"מפעל אמריקאי"

"המערה"

"The Edge of Democracy"

"ארץ הדבש"

"For Sama"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר (לשעבר, הסרט הזר הטוב ביותר):

"פרזיטים", דרום קוריאה

"קורפוס קריסטי", פולין

"ארץ הדבש", צפון מקדוניה

"עלובי החיים", צרפת

"כאב ותהילה", ספרד

האפקטים החזותיים הטובים ביותר:

"1917"

"הנוקמים: סוף המשחק"

"האירי"

"מלך האריות"

"מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקר"

הפסקול הטוב ביותר:

"ג'וקר"

"נשים קטנות"

"סיפור נישואים"

"1917"

"מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקר"

שיר הנושא הטוב ביותר:

I Can't Let You Throw Yourself Away, "צעצוע של סיפור 4"

I'm gonna love me again, "רוקטמן"

Into the unknown, "לשבור את הקרח 2"

I'm standing with you, "Breakthrough"

Stand up, "הארייט - הדרך לחופש"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר:

"ג'וג'ו ראביט"

"האירי"

"1917"

"פרזיטים"

"היו זמנים בהוליווד"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר:

"האירי"

"ג'וג'ו ראביט"

"ג'וקר"

"נשים קטנות"

"היו זמנים בהוליווד"

עריכת הסאונד הטובה ביותר:

"פורד נגד פרארי"

"ג'וקר"

"1917"

"היו זמנים בהוליווד"

"מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקר"

הצילום הטוב ביותר:

"1917"

"היו זמנים בהוליווד"

"המגדלור"

"האירי"

"ג'וקר"