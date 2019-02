אח, הסופרבול. האירוע הכי חשוב בלוח השנה האמריקאי, וזה שלאיש בישראל לא באמת מספיק אכפת ממנו, למעט העובדה המשמחת שמשדרים בו טריילרים לסרטים חדשים, ופרסומות מושקעות למוצרים שאינם מיובאים באופן סדיר לארץ. אבל השנה, גם התענוג הבסיסי הזה של צפייה בטריילרים נגזל מאיתנו, ואולפני הקולנוע הגדולים בהוליווד בחרו, ברובם, לוותר על משבצת השידור היקרה הזו (30 שניות שידור במהלך הסופרבול עולות למפרסם האמריקאי יותר מ-5 מיליון דולר), או לשדר טיזרים קצרים שיותר מסתירים טפח מחושפים טפחיים.

במגזין ואניטי פייר הקדישו כתבה שלמה להיעלמותם של המפרסמים הגדולים מהספוטים היוקרתיים, ומנו סיבות נוספות להיצע הטריילרים הדל שעלה השנה. בין השאר ציינו בכתבה את האפשרות של המפיצים והאולפנים לשלם פחות ולקבל חשיפה גדולה יותר באמצעות העלאת טריילרים ליוטיוב ולרשתות החברתיות (הטריילר הראשון ל"הנוקמים: סוף המשחק" זכה לתפוצה משוערת של יותר מ-289 מיליון גולשים בדצמבר, מבלי ששודר בטלוויזיה), את הסיקור התקשורתי השלילי למדי שליגת ה-NFL זכתה לו בשנה האחרונה וכן גל של שינוי באסטרטגיית השיווק. אם בעבר, חשיפת פרטים גדולים נחשבה ליעילה ומסקרנת, השנה החליטו יוצרים רבים - בהמם במאי "הנוקמים" ויוצרי "משחקי הכס" - לחשוף כמה שפחות לפני הקרנת או שידור הבכורה.

למרות ההקדמה המבאסת הזו, אנחנו כאן בשביל לשמוח. הידד! צילומים חדשים מתוך "הנוקמים: סוף המשחק"! בטיזר שהוקרן בסופרבול גילינו מי יעזור לטוני סטארק להיחלץ מהחללית המבודדת שלו (היי, נבולה), ראינו הוכחה סופית-סופנית לשובו של הוקאיי עם תסרוקת חדשה וכלי נשק משודרגים והבנו שכל הנוקמים ושומרי הגלקסיה ששרדו את "מלחמת האינסוף" יחברו יחד וינסו להמשיך ולהציל את העולם, או את מה שנשאר ממנו:

גם "קפטן מארוול", סרט גיבורי העל שיקדים את "הנוקמים" ויציג גיבורת על חדשה לחלוטין ביקום מארוול, סיפק הצצה נוספת. זכינו לראות את קרול דאנוורס (ברי לרסון) טסה לשחקים, מתאמנת בלחימה וחובטת בחללית. שלושה מעשים שאנחנו מעריכים מאוד:

בכלל, דיסני לא התרגשה מתג המחיר הגבוה לפרסום בסופרבול, ונוסף על שני הטיזרים לסרטי מארוול, שחררה גם טיזר נוסף ל"צעצוע של סיפור 4", שמתרחש בלונה פארק. קיבלנו הצצה ללוק החדש של בו פיפ, ושמענו עוד קצת מהדמויות החדשות שיצטרפו לקאדר הגיבורים:

"פלא של פארק", בהפקת ניקלודיאון ופארמאונט ניסה להסביר לנו מה יקרה בו. אכן, שנה טובה ללונה פארקים מונפשים:

פוקס חשפו עוד סצנות אקשן מתוך אפוס המדע הבדיוני, "אליטה: מלאך הקרב" -

וגם מקומם של סרטי האימה לא נפקד. קיבלנו הצצה נוספת ל"אנחנו" של ג'ורדן פיל, שהולך ומסתמן כסרט שמערכת mako תרבות הכי מצפה לו ב-2019. מי ידע?

וגיירמו דל טורו ("המבוך של פאן", "צורת המים") סיפק טיזרים זעירים לאנתולוגיית האימה המסקרנת שלו, "Scary Stories To Tell In The Dark", שתעסוק בקבוצת טינאייג'רים שמנסים לפתור פשע מסתורי, ונקטלים אחד אחרי השני על ידי כוחות על טבעיים -