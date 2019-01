בכל שנה מ-39 השנים האחרונות, הערב לפני חלוקת פרסי האוסקר מוקדש לתחום שיקר לליבנו כמעט באותה המידה: הסרטים ההוליוודיים הגרועים ביותר של השנה. טקס הראזי, כינוי חיבה ל-Golden Raspberry (פטל הזהב, על שום צורת הפסלון שמוענק בטקס) חולק כבוד וחוסר כבוד גם לשחקנים הגרועים ביותר, לבמאים הגרועים ולתסריטאים הגרועים ביותר של השנה. כיוון שהמועמדויות לאוסקר יחשפו היום אחר הצהריים, אך טבעי שהמועמדים לראזי נחשפו כבר אתמול. בסרטון מחופף שפורסם היום בערוץ הרשמי של הראזי ביוטיוב, ושהשווה בין אסונות הטבע ומקרי האלימות הקשים ביותר של 2018 לאסונות הקולנועיים הגדולים ביותר של אותה השנה, נמסרו שמות המועמדים לטקס הקרוב. ואלה המועמדים (ההערות בסוגריים - במקור) על תואר הסרט הגרוע ביותר יתחרו: גוטי: שלושה דורות בובה של רצח הולמס & ווטסון רובין הוד ווינצ'סטר השחקנית הגרועה ביותר ג'ניפר גארנר - נקמה חריפה אמבר הרד - London Fields מליסה מקארתי - בובה של רצח ו-Life Of The Party הלן מירן - ווינצ'סטר אמנדה סייפריד - המופע של אדי מועמד חזק - "הולמס & ווטסון" | צילום: יח"צ פורום פילם השחקן הגרוע ביותר ג'וני דפ - עולמם הסודי של גמדי הגינה (דיבוב) וויל פארל - הולמס & ווטסון ג'ון טרבולטה - גוטי: שלושה דורות ברוס וויליס - משאלת מוות דונלד טראמפ - פרנהייט 9.11 ו-Death Of A Nation שחקנית המשנה הגרועה ביותר קליאן קונווי - פרנהייט 9.11 מלניה טראמפ - פרנהייט 9.11 מרשה גיי הרדן - 50 גוונים של שחרור קלי פרסטון - גוטי: שלושה דורות ג'אז סינקלייר - סלנדרמן שחקן המשנה הגרוע ביותר ג'יימי פוקס - רובין הוד כריס "לודקריס" וויליאמס - Show Dogs (דיבוב) ג'ון סי. ריילי - הולמס & ווטסון ג'סטיס סמית' - עולם היורה: נפילת הממלכה הצמד הגרוע ביותר על המסך כל שני שחקנים או בובות שהם - בובה של רצח ג'וני דפ וקריירת המשחק הנעלמת שלו - עולמם הסודי של גמדי הגינה וויל פארל וג'ון סי. ריילי - הולמס & ווטסון קלי פרסטון וג'ון טרבולטה - גוטי: שלושה דורות דונלד טראמפ והקטנוניות האינסופית שלו - Death Of A Nation ו-פרנהייט 9.11 הגניבה הבוטה / סרט ההמשך / העיבוד המחודש הגרוע ביותר Death Of A Nation (שמבוסס על "אמריקה של הילארי") משאלת מוות הולמס & ווטסון אימה במצולות (שהעתיק מ"מלתעות") רובין הוד אמנדה סייפריד ב"המופע של אדי" | צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג בראזי, שמעולם לא הסתירו את העובדה שהטקס הוא בעצם קריאת בוז ארוכה להוליווד ושאין באמת לקחת אותו ברצינות, העניקו השנה מספר מועמדויות לנשיא ארצות הברית וחבר מרעיו. הסרט "Death Of A Nation" הוא סרט תיעודי תעמולתי למדי, שמשווה בין ממשל טראמפ לממשלו של אברהם לינקולן במאה ה-19. לינקולן, כזכור, אחראי לסיום העבדות הממוסדת בארצות הברית, והסרט שביים הפרשן הימני דינש ד'סוצה מנסה לקשור בין שתי הממשלות ולומר שבשתי הכהונות, ניסתה המפלגה הדמוקרטית הגזענית (לשיטתו של הסרט) לחבל במהלכים מדיניים חשובים. גם "משאלת מוות" של ברוס וויליס הועמד בעיקר הודות לאג'נדה פוליטית, וזאת משום שהוא מאדיר שימוש בכלי נשק. סרטים נוספים שזכו למועמדויות רבות הם "הולמס & ווטסון", ששוחרר בשקט יחסי ברגעיה האחרונים של 2018 כדי שאף אחד לא יבין כמה הוא גרוע, ו"גוטי: שלושה דורות", הבייבי של טרבולטה שהתגלה כפלופ נוראי. פיקנטריה מרירה נוספת: דפ והרד, שמועמדים שניהם בקטגוריות המשחק, הם בני זוג לשעבר, שנישואיהם הסתיימו אחרי שהרד חשפה שדפ הכה אותה, וזכתה ממנו גם לפיצויים כספיים. בין הזוכים המוכרים בפרסי הראזי בשנים האחרונות נמנים "50 גוונים של אפור", "דמדומים: שחר מפציע, חלק 2", "רובוטריקים: נקמת הנופלים", "אינסטינקט בסיסי 2" ו"אישה חתול". אם מליסה מקארתי אכן תקטוף היום מועמדות לאוסקר כפי שמבקרים ומהמרים רבים חוזים לה (מקארתי מגלמת תפקיד ראשי בסרט "Can You Ever Forgive Me", שכרגע לא מתוכננת לא הפצה בישראל), היא תוכל להצרטף להאלי ברי וסנדרה בולוק, שלקחו את הזכיות שלהן בראזי בהומור, הגיעו לטקסים (ברי ב-2004, בולוק ב-2010) ואף נאמו נאומי תודה מזויפים כי למה לא להתענג גם על העלבונות. {title}





