טקס האוסקר 2022: השנה האחרונה הייתה זו שבה, אחרי ציפייה ארוכה ומייגעת, בתי הקולנוע נפתחו מחדש. הבמאים, השחקנים והקהל המשווע נשמו לרווחה עת חזרו הסרטים למסך הגדול. אם ב-2021 מרבית המועמדים לאוסקר היו יצירות שלא הגיעו לקהל, השנה, לשמחתנו, זה אחרת.

טרייסי אליס רוס ולזלי ג'ורדן, בשם האקדמיה לקולנוע, הודיעו היום (שלישי) את המועמדים הסופיים לאוסקר ה-94, שיערך, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון בעקבות הקורונה, ב-27 במרץ 2022 וישודר ברשת ABC. בין המועמדים הבולטים - "סיפור הפרברים", "בלפסט", "חולית", "הבת האבודה" ו"כוחו של הכלב".

המועמד המוביל, "כוחו של הכלב" | צילום: KIRSTY GRIFFIN/COURTESY OF NETFLIX, יחסי ציבור

בקטגורייה הנחשקת, הסרט הטוב ביותר של השנה, מועמדים "בלפסט", "אל תסתכלו למעלה" של נטפליקס, CODA, "משפחת מנצחת", "ליקריץ פיצה", "חולית", "כוחו של הכלב", "סיפור הפרברים", "סמטת הסיוטים" ו-"Drive My Car".

"כוחו של הכלב" הוא הסרט עם מספר המועמדויות הגבוה ביותר - 12 סך הכל. מי שביימה אותו היא ג'יין קמפיון, שמועמדת גם בקטגוריית הבימוי, והוא מבוסס על רומן מאת תומאס סאבאג'. הסרט מתרחש בתחילת המאה ה-20 במונטנה ומספר על בעל חווה המתנכל לאלמה צעירה ולבנה היחיד לאחר שהיא מחתנת עם אחיו ועוברת לגור איתם. הסרט זכה בפרס גלובוס הזהב לסרט הטוב ביותר.

רשימת המועמדים המלאה אוסקר 2022

הסרט הטוב ביותר:

"בלפסט"

"CODA

"אל תסתכלו למעלה"

"חולית"

"משפחה מנצחת"

"ליקריץ פיצה"

"Drive My Car"

"סמטת הסיוטים"

"כוחו של הכלב"

"סיפור הפרברים"

במאי:

קנת' בראנה ("בלפסט")

ריוסוקה המגוצ'י ("Drive My Car")

פול תומאס אנדרסון ("ליקריץ פיצה")

ג'יי קמפיון ("כוחו של הכלב")

סטיבן ספילברג ("סיפור הפרברים")

השחקן הטוב ביותר בתפקיד ראשי

חאווייר ברדם ("הזוג ריקרדו")

בנדיקט קמברבאץ' ("כוחו של הכלב")

אנדרו גארפילד ("טיק, טיק... בום!")

וויל סמית' ("משפחה מנצחת")

דנזל וושינגטון ("הטרגדיה של מקבת'")

מתוך "בלפסט" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

השחקנית הטובה ביותר בתפקיד ראשי

ג'סיקה צ'סטיין ("The Eyes of Tammy Faye")

אוליביה קולמן ("הבת האפלה")

פנלופה קרוז (“Parallel Mothers”)

ניקול קידמן ("הזוג ריקרדו")

קירסטן סטיוארט ("ספנסר")

שחקנית המשנה הטובה ביותר:

ג'סי באקלי ("הבת האבודה")

אריאנה דבוז ("סיפור הפרברים")

ג'ודי גנץ' ("בלפסט")

קירסטן דאנסט ("כוחו של הכלב")

אונג'אנו אליס ("משפחה מנצחת")

שחקן המשנה הטוב ביותר:

קירן היינדס ("בלפסט")

טרוי קוטסור ("CODA")

ג'סי פלמונס ("כוחו של הכלב")

ג'יי קיי סימונס ("הזוג ריקרדו")

קודי סמית-מקפי ("כוחו של הכלב")

עיצוב תלבושות:

"קרואלה"

"סיראנו"

"חולית"

"סמטת הסיוטים"

"סיפור הפרברים"

מתוך "סיפור הפרברים" | צילום: יח"צ באדיבות פורום פילם

הפסקול המקורי הטוב ביותר:

"אל תסתכלו למעלה"

"חולית"

"אנקאנטו"

"Parallel Mothers"

"כוחו של הכלב"

התסריט המעובד הטוב ביותר:

"CODA"

"Drive My Car"

"חולית"

"הבת האפלה"

"כוחו של הכלב"

התסריט המקורי הטוב ביותר:

"בלפסט"

"אל תסתכלו למעלה"

"משפחה מנצחת"

"ליקריץ פיצה"

"The Worst Person in the World"

"משפחה מנצחת" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

שיער ואיפור:

"מגלה את אמריקה 2"

"קרואלה"

"חולית"

“The Eyes of Tammy Faye”

"בית גוצ'י"

השיר המקורי הטוב ביותר:

"Be Alive" (ביונסה, "משפחה מנצחת")

"Dos Oruguitas" ("אנקאנטו")

"Down to Joy" ("בלפסט")

"No Time to Die" (בילי אייליש, "ג'יימס בונד: No Time to Die")

"Somehow You Do" מתוך ("Four Good Days")

אפקטים ויזואליים:

"חולית"

"לשחרר את גאי"

"No Time to Die"

"ספיידרמן: אין דרך הביתה"