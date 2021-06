בשבוע שעבר, כשבנימין נתניהו עבר לספסלי האופוזוציה אחרי 12 שנים בשלטון, לא מעט השתנה במערכת הפוליטית בישראל, אבל דבר אחד נשאר קבוע: חיבתו של ראש הממשלה לשעבר לקריאת ספרים במהלך הדיונים הארוכים במליאת הכנסת. אתמול, במהלך דיון שהפך ללילה לבן ונגמר בשורת ניצחונות של הקואליציה החדשה, המצלמות תפסו את נתניהו כשהוא מתמקד דווקא בקריאה. ובניגוד לרוב המקרים בעבר, הפעם לא מדובר בספר על צ'רצ'יל.

כפי שכמה צופים חדי עין שמו לב, נתניהו הקדיש אתמול את זמנו לקריאה של "Rossevelt: The Soldier of Freedom", ביוגרפיה פוליטית באנגלית של נשיא ארה"ב לשעבר פרנקלין ד. רוזוולט, מאת הסופר ג'יימס מקגרגור ברנס. הספר, שמונה לא פחות מ-722 עמודים, יצא לאור לראשונה בשנת 1970, והוא המשך לספר אחר של ברנס על הנשיא האמריקאי, בשם "The Lion and The Fox". ספרו של ברנס נחשב לאחד המוערכים ביותר שנכתבו על רוזוולט, והוא אף זכה בפרס הפוליצר היוקרתי להיסטוריה.

בשבוע שעבר, עם השבעת ממשלת בנט-לפיד, מי שתפס את רוב תשומת הלב הספרותית היה דווקא גדעון סער, שר המשפטים הנכנס. רק שבניגוד לנתניהו, סער - שנתפס קורא בזמן נאומו של ראש הממשלה לשעבר - בכלל לא קרא ספר, אלא את התקנון של כנסת ישראל, שגרסתו האחרונה אושרה בשנת 2012. בינתיים, לא כולם מבינים את הבחירה הספרותית של נתניהו. "רוזוולט???", תהה אחד הגולשים בטוויטר, "הוא אמור להיות הנשיא האמריקאי הכי שנוא עליו. אמנם הלך להילחם בנאצים שזה כביכול תחביב משותף, אבל כלכלית הוא בנה את כל מה שרייגן וטראמפ האהובים עליו הרסו בהצלחה".

נגמרו הביוגרפיות של צ'רצ'יל בעולם שנתניהו עבר לקריאת ספרים על רוזוולט? pic.twitter.com/wxxu2qmeEc — Iftach (@iftach_h) June 22, 2021