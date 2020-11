סרט הקולנוע הראשון של הזמרת סיה, "Music", אותו כתבה וביימה בעצמה, עתיד לצאת בפברואר הקרוב. הסרט מגולל את סיפורן של שתי אחיות, אחת הנמצאת בתהליך גמילה מסמים (קייט הדסון) ואחותה למחצה שנמצאת על הספקטרום האוטיסטי - אותה מגלמת מאדי זיגלר, הרקדנית שמככבת בקליפים של סיה כבר שנים רבות. ביום חמישי האחרון שוחרר טריילר לסרט שגרר לא מעט ביקורות קשות, והזמרת לא נשארה חייבת.

הציוצים הכועסים ובניהם גם של זוכת האוסקר מרלי מטלין, והארגון האמריקני לאנשים בעלי מוגבלויות (AAPD), התייחסו לשימוש של הזמרת במונח "יכולת מיוחדת" במקום "מוגבלות" עבור אנשים עם אוטיזם, וכן גם על הליהוק של השחקנית הראשית שאינה על הספקטרום כלל. "זה לגמרי לא מקובל ואין תירוצים", צייצה אחת הגולשות הזועמות, ואחר טען: "הרבה זמן שאני מעריץ את העבודה שלך, וזה ממש מאכזב".

"למעשה ניסיתי לעבוד עם בחורה צעירה ויפה על הספקטרום, אבל החוויה הייתה לא נעימה לה ומלחיצה", הסבירה היוצרת את הבחירה שלה בזיגלר כשחקנית הראשית, "ללהק מישהו ברמת התפקוד (של הדמות) היה אכזרי ולא נחמד, אז קיבלתי החלטה שנעשה את המיטב שנוכל כדי לייצג באהבה את הקהילה. ניסיתי".

באחת ממלחמות הציוצים שנגעו לטריילר, אחת הגולשות שאלה: "עשית בכלל מחקר או התייעצת עם הקהילה? זה מאוד מתנשא לומר שזה יהיה אכזרי להתייעץ עם שחקן בעל מוגבלות". וסיה השיבה אש בתגובה: "ביליתי פאקינג שלוש שנים בתחקיר, אני חושבת שבגלל זה אני כל כך פאקינג מבואסת".

Grrrrrrrrrr. Fuckity fuck why don’t you watch my film before you judge it? FURY.