כבר יותר מ-5,000 חותמים על העצומה נגד הקולנוע הישראלי

כחודשיים אחרי פרסום העצומה של ארגון Film Workers for Palestine (עובדי קולנוע למען פלסטין, בתרגום חופשי), הקוראת לסרב לשתף פעולה עם גופים וחברות ישראליים המעורבים, מניין החותמים עומד כעת על יותר מ-5,000 שחקנים ויוצרים בינלאומיים.

דיווחים בלתי מאומתים שפורסמו הבוקר (שלישי) באתרים מעבר לים, טענו כי גם השחקן ממוצא יהודי דייוויד קורנסווט, שגילם את "סופרמן" בסרט האחרון, הצטרף לעצומה - אלא שייתכן ומדובר בדיווחים לא מאומתים, שכן שמו של השחקן לא נמצא ברשימת החותמים המלאה באתר העצומה.

בין מאות החותמים על העצומה נמנים השחקנים אמה סטון, אוליביה קולמן, מארק רפאלו, סוזן סרנדון, חוויאר ברדם, טילדה סווינטון, ריז אחמד ועוד. "כמפיקי סרטים, שחקנים, עובדים בתעשיית הסרטים ומוסדות, אנחנו מכירים בכוחו של הקולנוע לעצב תפיסות", נמסר בהצהרה עם פרסום העצומה, "ברגע חירום זה של משבר, שבו ממשלות רבות שלנו מאפשרות את הטבח בעזה, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להתמודד עם השותפות הזו לפשע שנמשך ללא הפוגה".