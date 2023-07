דרמה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה: איגוד השחקנים המרכזי של הוליווד, SAG-AFTRA, הודיע הערב (ה') כי הוא מצטרף לשביתת התסריטאים - כחודשיים אחרי שזו הוכרזה. זאת, לאחר שכשל המשא ומתן שניהל האיגוד עם האולפנים. נשיאת האיגוד פראן דרשר ("נני") אמרה בהצהרה כי הצעות האולפנים היו "מעליבות ולא מכבדות את התרומה שלנו לענף הזה", וטענה כי האולפנים לא נתנו מענה הולם לסוגיות שהעלו השחקנים. כך, עם התכנסות הדירקטורים הערב, הוחלט להפוך את השביתה לרשמית. ההשלכות הצפויות לכך: הקפאה של הוליווד.

זוהי השביתה הראשונה של איגוד השחקנים מזה ארבעה עשורים, והיא צפויה לערער עוד יותר את התעשייה, שגם ככה נפגעה משביתת התסריטאים. הפעם האחרונה שבה איגודי התסריטאים והשחקנים שבתו במקביל הייתה לפני 63 שנה, כאשר רונלד רייגן היה נשיא ה-SAG-AFTRA. מיותר לציין שעולם הקולנוע והטלוויזיה השתנה משמעותית מאז התקופה ההיא - משמע שאין תקדים אמיתי למצב שבו תימצא כעת התעשייה. הנפגעת הראשונה, כך מסתמן, היא הקרנת הבכורה הלונדונית שנערכה הערב ל"אופנהיימר", סרטו החדש של כריסטופר נולאן ("התחלה"). נולאן עלה לבמה והודיע לקהל כי כוכבי הסרט, בהם מאט דיימון ורוברט דאוני ג'וניור, עזבו את האירוע במטרה להתכונן לשביתה.

At the #Oppenheimer UK premiere, director Christopher Nolan announces that the cast, including Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon & Robert Downey Jr., have left the event in preparation for the “imminent” #SAG strike. #SAGAtrike pic.twitter.com/pqvnPpQg2a