מה כדאי לראות

"אפקט שטייף"

ישראל, 75 דקות

לאורך הצפייה ב"אפקט שטייף", סרטה התיעודי של ג'ולי שלז על הדס שטייף, מתגנבת התחושה שהעיתונאית באמת תופסת את עצמה כז'אן ד'ארק. הפאתוס, תחושת הצדק, אמירות כמו "אני אף פעם לא הולכת בדרך שכולם הולכים" - כל אלה מעוררים רושם של אמונה עצמית עיוורת. אז מה אם ז'אן ד'ארק לא ריצתה 100 שעות עבודות שירות בגלל סיוע להאזנות סתר, וגם לא הסתבכה עד צוואר בפרשת הטלפונים המטונפים של אפי נוה. מילוי מקומה של הגיבורה הצרפתייה ניכר בכל משפט ששטייף מדקלמת.

ואז, כדי להפוך את כל זה למצחיק, פתאום שטייף עצמה משתמשת בהשוואה היומרנית ההיא. היא באמת חושבת שהיא ז'אן ד'ארק של עיתונות הפלילים, ו"אפקט שטייף" עוזר לה להסביר את זה: הסרט חוזר לפרשות סילבן שלום ועמנואל רוזן שחשפה, ומדגיש שוב ושוב עד כמה ליווי נפגעות תקיפות מיניות הוא משימת חייה. חלקן ממש מתראיינות לשלז, ומציינות את אסירות התודה שלהן כלפי שטייף ועבודתה. הקבלות האלה, שהורווחו ביושר, חשובות פי אלף מאשר אנקדוטות סנסציוניות שהיא רשמה עם השנים כמו כתבת "אורגזמה דרך היפנוזה", הפעם ההיא שבה התחפשה להומלסית, הבדיחה ההומופובית שהיא "לא הכירה" או החיקוי הבלתי נשכח לחירשת ב"המתחזים". אבל גם הן נדרשות לפנות במהרה את מקומן להתפלשות נוספת בריקבון של נוה והטלפונים הפרוצים.

למרות יציאתו במקביל לפרישתה מגלי צה"ל אחרי 34 שנים, "אפקט שטייף" הוא פחות סיכום מפעל חיים ויותר כתב הגנה בפרשה ההיא. בלי לשים לב, שלז ושטייף מצמצמות קריירה מפוארת לסוגייה קטנונית אחת - וכשהן משתמשות בחשיפות העבר המוצדקות, הן דורשות לקבל את אותו גיבוי גם כאן. אבל הגיבוי הזה לא יכול להימשך כששטייף ממהרת לקפוץ למסקנות ועושה מעצמה שופטת, הרגל שהיא כבר שילמה עליו לא מעט בבית המשפט, ו"אפקט שטייף" לא משאיר אף חלופה סבירה: או שתומכים בשטייף ומתעלמים מכמה מכשולים אתיים חמורים, או שמתעקשים להישאר ענייניים ואז יוצאים בידיים ריקות מהצפייה. וכדי להפוך את כל זה לעוד יותר מוזר, כאילו לא היה מספיק קרינג' כששטייף הציגה את היותה ילדה בלונדינית לבנה ממשפחה מיוחסת שעוברת לדימונה כסיפור אנדרדוג, חני נוה נכנסת לתמונה. לא היא עצמה, אלא שחקנית שנושאת מונולוג המבוסס על עדותה. זו בחירה אומנותית מוזרה ומבלבלת, מהסוג שרק הדס שטייף יכולה לחשוב שהיא סבירה. מזל ש"אפקט שטייף" לא באמת מעוניין באומנות, אלא רק בטלפונים שנפרצו ביוזמתה של ז'אן ד'ארק. (רועי אבן)

הסרט ישודר ב-yes דוקו

מתוך "אפקט שטייף" | צילום: ולדימיר בלינסקי

"לואי סי.קיי - מצטער / לא מצטער"

ארצות הברית, 90 דקות

כשתנועת MeToo הגיעה להוליווד, היא חשפה מפלצות של ממש כמו ביל קוסבי והארווי וינשטיין. ואז, אחרי שנים של ספקולציות ושמועות, נחשפו גם המעשים של לואי סי.קיי. לעומת קוסבי ו-ויינשטיין, המעשים שלו נראו אפורים בהחלט. הוא "רק" שלף את איבר המין שלו מול קולגות או קומיקאיות שרצו לעבוד איתו, "רק" אונן בטלפון בזמן שיחה עם קולגה ולפעמים אפילו "רק" ביקש הסכמה לעשות זאת, בנסיבות מקצועיות ולא רומנטיות.

"לואי סי.קיי - מצטער / לא מצטער" הוא סרט דוקו מהסוג הקלאסי של ראשים מדברים. מתראיינות בו חלק מהנשים שהוטרדו מינית ברמות שונות על ידי סי.קיי, קולגות, חברים ואפילו האיש שנתן לקומיקאי המפורסם את ההזדמנות הראשונה לחזור לבמה. אין פה חידוש משמעותי, בעיקר למי שמכיר את פרטי הנושא, ובכל זאת מדובר באחד הסרטים המומלצים ביותר של השנה, בגלל שהוא עושה עבודה מצוינת ומעמיקה בכל הניואנסים של המקרה - חומרת המעשים של סי.קיי באופן יחסי לאקטים של גברים אחרים בתעשייה, המיקום שלו בעולם הקומדיה, החשיבות שלו כמי שנחשב בעבר לאייקון פמיניסטי, האנשים שידעו על המעשים האלה לאורך השנים ובכל זאת המשיכו לעבוד איתו, הנשים שנפגעו באופן ישיר או עקיף, ההשלכות על הקריירה שלו, ההתנצלות, התגובות של חבריו לתעשייה לאחר חשיפת המעשים והדרך שלו חזרה לבמות, כולל קטעים מהופעות וראיונות שמאירים אותו באור שונה לחלוטין מההתנצלות שפרסם לאחר החשיפה.

התוצאה היא דוקו חד, חריף וחכם, שמצליח להציג את המורכבות של המקרה הספציפי הזה, לשאול את השאלות הנכונות, לדון בכל הצדדים בפרופורציות הראויות ולמקם אותם בקונטקסט התרבותי-חברתי באופן מדויק. בין השאר עולות שם שאלות חכמות על תרבות הביטול - ולא בהכרח אלה שהייתם מצפים לשמוע, או שכבר נשאלו אלף פעם. זהו סרט שיוצאים ממנו עם יותר שאלות מתשובות, וגם עם מחשבות אינטרוספקטיביות שפורצות את גבולות המקרה הספציפי. למשל, איפה אנחנו, בחיינו הפרטיים והמקצועיים, שותקים ומאפשרים התרחשויות נוראיות מסביבנו? (מיכל ישראלי)

הסרט ישודר ב-yes דוקו וב-HOT8

מתוך "לואי סי.קיי - מצטער / לא מצטער" | צילום: Angela Lewis for The New York Times, יחסי ציבור

"זיכרון של מסטיק"

ישראל, 75 דקות

למרות כל ההצלחות הבימתיות, הזכייה בפרס אופיר ושלושה פרסי כינור דוד, ואפילו תקליט הילדים המיתולוגי "זרעים של מסטיק" - יש מצב שתפקיד חייה של דליה פרידלנד הוא דווקא האחד שבו היא לא משמשת שחקנית. כי "זיכרון של מסטיק", סרטו התיעודי של אבי וייסלבאי, הוא דוקו מהסוג שלא שוכחים כל החיים. וזה רק סמלי, בהתחשב בנושא שבו הוא עוסק, ובעובדה שפרידלנד עצמה כנראה תתקשה לזכור אותו בעתיד.

פרידלנד, היום בת 89, מלווה כבר שנים במצלמה של וייסלבאי. בהתחלה הפוקוס היה על הקריירה שלה ועל הנסיבות שבהן גדלה לתוכה - גדלה במלוא מובן המילה, עם זוג הורים שחקנים שהיו ממייסדי תיאטרון הבימה. לקח לפרידלנד זמן להבין שהיא כבר לא חוסה תחת הצל שלהם, ויכול להיות שבתוך תוכה היא עדיין מרגישה ככה. אולי זה אפילו קשור לעובדה שהיא מתגוררת כל חייה בבית שבו נולדה. אבל מי שאפשר היה לקטלג בתור נפו-בייבי בשנות ה-50 בנתה בחריצות רזומה מפואר, והתעקשה פעם אחר פעם שלא ליפול לשום משבצת שהונחה מולה.

גם "זיכרון של מסטיק" אודותיה לא נופל לשום משבצת, בעודו מתעד את התהליך הארוך והמייסר של אובדן זיכרון שחווה פרידלנד. זה מתחיל עם פתק "מתי יצאתי לגמלאות?" או משקפיים שמסתתרים מתחת למיטה, ומגיע עד למטפלת צמודה או מילים שהולכות וחומקות ממנה. המקוריות של וייסלבאי משתקפת מבעד לצילום והעריכה - שניהם מורכבים משברי זיכרון שמשתלבים אחד בשני, ועושים זאת באופן יסודי ואפילו עם הומור לא קטן. פרידלנד עצמה מתארת את "זיכרון של מסטיק" כ"סרט עם התחלה ואמצע ובלי סוף", הגדרה יפהפייה לחוויית צפייה אופטימית ושוברת לב בעת ובעונה אחת. תוך שילוב עילאי בין דמות מרשימה לסיפור אוניברסלי, ככה נראית היצירה התיעודית הישראלית כשהיא מגיעה לשיא שלה. (רועי אבן)

הסרט ישודר ב-HOT8

מתוך "זיכרון של מסטיק" | צילום: באדיבות HOT8, יחסי ציבור

"דגל שחור"

ישראל, 72 דקות

בתקופה האחרונה, יותר מתמיד, ישראלים ופלסטינים עומדים בתסכול מול עולם שלם שמביע את דעתו בנוגע לחיים שלנו, מבלי להכיר את ההיסטוריה שלנו. אבל אם נהיה כנים עם עצמנו, נגלה שהרבה מההיסטוריה הזאת הושתקה גם בפנינו, ורבים מאיתנו מהדהדים טענות ששמענו מבלי להעמיק בהיסטוריה המקומית - בין אם זה נובע מבורות תמימה או מרצון אקטיבי להימנע מכל פיסת מידע שאינה תואמת את האידיאולוגיה שלנו.

"דגל שחור" מתמקד בחלק קטן מהעבר שלנו, שיעור היסטוריה אחד מתוך קורס שלם, שמומלץ לכל מי שחי על האדמה הזאת - טבח כפר קאסם, שהתרחש בשנת 1956 בשטח, שהיה אז נתון תחת ממשל צבאי, כל התושבים היו צריכים להיות בביתם בכל ערב לפני שעת העוצר היומית - 21:00. ב-29 באוקטובר חלק מתושבי הכפר יצאו לעבודתם בשדות כמדי יום, ולא ידעו שמאוחר יותר באותו היום מפקד החטיבה, המרחבית יחליט להקדים את העוצר לשעה חמש אחרי הצהריים ולתת פקודה לשוטרי משמר הגבול לירות כדי להרוג בכל מי שהם רואים מחוץ לבתים לאחר אותה השעה - גברים, נשים או ילדים.

הסרט מביא את הרקע ההיסטורי לצד ראיונות עם עדים ששרדו, היסטוריונים מומחים והאקטיביסט היהודי לטיף דורי שחשף את הטבח, ואת פרוטוקול המשפט שנערך ל-11 מהמעורבים בטבח, שאת דבריהם - כל ישראלי חייב להכיר, בין השאר כדי לצרף עוד חלק לפאזל שמהווה רקע לאירועי החודשים האחרונים. (מיכל ישראלי)

הסרט ישודר ב-yes דוקו

מתוך "דגל שחור" | צילום: אורי אקרמן

"מושכת אש: סיפורה של אניטה פלנברג"

ארצות הברית, 112 דקות

אניטה פלנברג, איטלקייה שגדלה בגרמניה, הגיעה לניו יורק כשהיא צעירה מאוד ובלי הרבה כסף או קשרים – אבל לא חלף זמן רב עד שהיא הפכה לשם חם בסצנת הרוק. בשנת 1965 היא פגשה לראשונה את חברי להקת הרולינג סטונז; היא הייתה בחורה צעירה ויפה, עם כריזמה בלתי מתאמצת ומוח חריף, והיא כבשה אותם בסערה. לאורך חייה הייתה פלנברג מוכרת כדוגמנית, כשחקנית וגם כמעצבת אופנה, אבל היא מזוהה במיוחד עם מערכות היחסים שניהלה עם שלושה מחברי הלהקה האגדית – בריאן ג'ונס, קית' ריצ'רדס ומיק ג'אגר. הסרט הדוקומנטרי אודותיה, בבימוי אלקסיס בלום וסבטלנה זיל, שופך אור על דמותה הסוערת ועל חייה הסוערים לא פחות.

"מושכת אש: סיפורה של אניטה פלנברג" מבוסס על האוטוביוגרפיה של פלנברג שמעולם לא יצאה לאור; הוא מלווה בקריינות של סקרלט ג'והנסון, שנכנסת לנעליה של גיבורת הסרט ומספרת על רגעי השיא וגם על רגעי השפל. ואכן, הסרט עובר דרך התחנות הבולטות בקורותיה של פלנברג. הוא פורש את ההיסטוריה הרומנטית שלה - הזוגיות המתעללת עם ג'ונס, העזיבה לטובת חיים משותפים עם ריצ'רדס, פרשיית האהבים הקצרה עם ג'אגר – וגם עוסק באבני דרך בקריירה שלה, כמו המשחק ב"ברברלה", שבו גילמה את המלכה השחורה.

אורח החיים הפרוע שלה הביא איתו הרבה עניין – אין רגע דל בחייה של פלנברג – אבל גם הרבה צער. הסרט מתאר את השימוש ההרסני שלה ושל סביבתה בסמים, וגם נוגע בטרגדיות שעיצבו את אישיותה: מותו בטרם עת של ג'ונס וכן של בנה השלישי טארה, שהלך לעולמו בגיל 10 שבועות. את הסיפורים האלה מרכיבים, כאמור, קטעי הקריינות – בשילוב צילומי ארכיון נדירים (ורבים), וכן ראיונות עם דמויות מפתח: החל מחברת ילדות של פלנברג שזיהתה את העוצמה שלה כבר בגיל צעיר, דרך אנשי בוהמה שונים שהכירו אותה בעת תהילתה, ועד למי שהיו הכי קרובים אליה – האקס קית' ריצ'רדס ושני ילדיהם המשותפים.

בזכות העושר התוכני הרב הזה שברשותו – כמות הצילומים הישנים, כמות המרואיינים, כמות המילים המצמררות שכתבה פלנברג בעצמה על עצמה – "מושכת אש" משרטט דיוקן מעמיק, מרתק ויסודי במיוחד של האישה שהייתה ה-מוזה של הרולינג סטונז. אבל המזל הגדול הוא שהסרט לא מתפתה להסתכל עליה דרך המבט הגברי, ולא מצמצם את דמותה לכדי "מוזה" בלבד. היא אמנם התפרסמה בזכות הקשר אליהם, אבל היא הייתה מוכשרת בזכות עצמה, חכמה בזכות עצמה, יוצאת דופן בזכות עצמה. (שרון גולן מאירי)

הסרט ישודר ב-yes דוקו

"טיסה 1812: לגלות את אימא"

ישראל, 95 דקות

ב-4 באוקטובר 2001 התרחש אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בישראל. טיסת 1812 יצאה מנמל התעופה בן גוריון לנובוסיבירסק ברוסיה, המטוס נפגע מטיל קרקע-אוויר והתרסק בים השחור. כל הנוסעים נספו, כולל 51 אזרחים ישראליים, רובם עולים מברית המועצות לשעבר, וביניהם גם אוקסנה זלצר. איליה, בנה של זלצר ובמאי הסרט, היה בן 13 כשזה קרה והיום לא זוכר הרבה מאמו. בסרט איליה מנסה להתחקות אחר האמת סביב התאונה המסתורית שגבתה את חייה של אמו ושל רבים ואחרים, ובמקביל מנסה להשיב זיכרונות אבודים - ובעזרת בני משפחה, תצלומים וקלטות וידאו לבנות מחדש את דמותה האבודה של אמו.

הסרט מספר למעשה שני סיפורים ששזורים אחד בשני, בצד אחד - האסון והתעלומות השונות סביבו, ובצד השני הטראומה האישית כתוצאה ממנו. בשניהם הבמאי מנסה לחתור לאמת - ובמידה רבה בשניהם הוא גם מגלה שהאמת מורכבת יותר ממה שנדמה. הוא גם מעלה שאלות על ההתייחסות של ישראל לאסון ותוהה האם הייתה שונה אם לא היו מעורבים בו בעיקר עולים חדשים - שאלה שלמרבה הצער רלוונטית עד היום. הסרט נע בין האסון האישי לבין הקולקטיבי, לא תמיד בצורה לגמרי מאוזנת או מסודרת, אך תמיד בצורה רגישה וכנה. איליה באומץ רב פותח פצעים ישנים במסע מפרך ולא פשוט אל הלא נודע שבתקווה יתבהר עם הזמן. אך על אף הקשיים שבחקר האמת, הסרט גם מציג את התמורה שיכולה להיות לכך ואת החשיבות של סגירת מעגל, גם אם היא לא לגמרי מלאה. (מעיין גוטנמכר)

הסרט ישודר ב-yes דוקו

מתוך "טיסה 1812" | צילום: איליה זלצר

"פרידה"

ארצות הברית ומקסיקו, 87 דקות

תראו לי עוד אומנית בולטת ויוצאת דופן כמו פרידה קאלו. עד שזה יקרה, צפו ב"פרידה", הסרט שמספר את סיפור חייה במילותיה שלה. זאת אומרת, לא בדיוק שלה, אבל הוא מבוסס על דברים שכתבה ביומניה האישיים. בשילוב סרטונים, תמונות נדירות מחייה ואנימציה עדינה של עבודותיה הבולטות ביותר, "פרידה" מנסה לרדת לעומקי הנפש העדינה והמיוסרת של אחת האומניות הגדולות ביותר של המאה העשרים.

הסרט חוקר את הדמות שהיא קאלו, לאו דווקא דרך הפורטרטים העצמיים שלה והציורים, שהיו פשוט חלון לנשמה הפצועה שלה, אלא דרך מערכת היחסים שלה ההרסנית שלה עם הצייר דייגו ריברה, שהיה גדול ממנה בעשרים שנה. דרך כתביה, קאלו מתגלה כמי שהייתה אישה מלאה ביצרים ותשוקות מיניות בוערות, שלא עצרה את עצמה מליהנות מתענוגות הגוף והנפש, ותפסה אותן כמשלימות זו את זו.

בין היתר, הסרט מזכיר מערכות היחסים שלה עם דמויות אייקוניות כמו לאון טרוצקי ואומנים נוספים כמו ג'ורג'יה או'קיף, השחקנית דולורס דל ריו והצלם ניקולאס מורי.

בחייה, פרידה קאלו חיה תחת צילו של בעלה ונחשבה לאמנית שולית. לאחר מותה וכמו לא מעט אומנים, היא הפכה לדמות כמעט מיתולוגית. "פרידה" רק מרחיב את היריעה ומעורר את יצר הסקרנות לגבי האמנית והאישה המדהימה הזו, שחיה את חייה כפי שרצתה, למרות הנכות והמגבלות הפיזיות שסבלה מהן בעקבות תאונת דרכים קשה. רוצו לצפות (לירן יושעי).

"חזירי עירנו"

ישראל, 30 דקות



בשעה ש"אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו" מעלה על נס את הצד הפוטוגני - והאפל - של חיפה, סרטה הקצר של רוני אבני מלווה את המאבק העירוני נגד חזירי הבר בראי שני חילופי השלטון שנרשמו שם לאחרונה. ולמרות כובד הראש, יש ב-30 הדקות הללו מספיק קטטות מוניציפליות - מהסוג שהיה כל כך מהנה לראות לפני שנה גם ב"טבריה - מתחת לקו האדום".

סרטה של אבני נפתח עם עינת קליש רותם במעמד בחירתה לראשות העיר, שם התגאתה בהוראה להפסיק את "דילול" החזירים בעיר - ונחתם עם יונה יהב, ראש העיר החדש-ישן, והבטחתו להכחיד את התופעה לחלוטין תוך 90 יום. בסוף החודש הבא ימלאו 90 יום למועד חזרתו לתפקיד, והחזירים שמרבים להופיע ב"פאלו אלטו" עדיין מהלכים גם ברחובות האמיתיים. אבל מעבר לאנקדוטות ההיתוליות, למשל כל דבר שקורה עם חבר המועצה איציק בלס, ב"חזירי עירנו" יש נאומים ואמירות שצריך לעצור לרגע כדי לוודא שהתושבים אכן מדברים על חזירי בר. ולא, נניח, על ערבים. "אתה לא תוכל לחסום את השטח", מודיע אחד המשתתפים בתיעוד שצולם הרבה לפני 7 באוקטובר בעוד דיון על התופעה, "המבנה הטופוגרפי של חיפה הוא יותר גדול ויותר קשה מהגבול של עזה". אולי מצאנו את הראשון שזיהה. (רועי אבן)

הסרט ישודר ב-HOT8

מתוך "חזירי עירנו"

על מה אפשר לוותר

"רצח במגדל המים"

ישראל, 70 דקות

רובכם בוודאי לא שמע על דוד תדהר, קצין משטרה וסופר, שפעל גם כחוקר פרטי בימי המנדט הבריטי. תדהר, מעין שרלוק הולמס ארצישראלי, עסק במאות תיקים - אחד מהם הוא תיק הרצח של המהנדס יעקב צוואנגר. מנקודת המוצא הזו יוצא הבמאי דניאל נחנסון, שמעיד על עצמו כמכור לסיפורים על תדהר, לחקור את דמותו ומנסה לרדת לפרטי פרטים של תיק הרצח הזה. בדרכו הוא מגלה דברים מדהימים על רשת ריגול ענפה שפעלה כאן עם קשר נאצי מובהק.

לטובת הכתבים מיומנו של תדהר, גייס נחנסון שורה של שחקנים: טלי שרון היא אלמנתו של המהנדס, עמית אולמן (יוצר "העיר הזאת") הוא חוקר משטרתי ויחזקאל לזרוב כמעסיקו של המהנדס. בד בבד, נחנסון משלב קטעי אנימציה שנעשו בעזרת בינה מלאכותית, כולל "החייאה" קרינג'ית של תמונות שחור לבן מאותה התקופה.

הסרט כולל גילויים מעניינים ובחלקם מרתקים, במיוחד אם אתם חובבי היסטוריה ישראלית מקומית. אולי זה קטנוני, אבל משהו ב"הרצח במגדל המים" מקרטע לגמרי מבחינה טכנית. אנימציית הבינה המלאכותית מיותרת וחסרת ערך מוסף ויש כאן בעיה חמורה באפקטים (מי היה אחראי על המסך הירוק כאן?). זה הופך את הסרט לקצת חובבני, ברמה של פרק בסדרת מסתורין לבני נוער בתקציב נמוך. בכל אופן, זה לא הסרט הראשון שכדאי לרוץ בשבילו לדוקאביב. (לירן יושעי)

הסרט ישודר בכאן 11

מתוך "רצח במגדל המים" | צילום: יניב לינטון