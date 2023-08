דיוויד הנד, בנו של במאי סרט האנימציה "שלגיה ושבעת הגמדים", תקף בחריפות בסוף השבוע את הגרסה החדשה של אולפני דיסני לקלאסיקה, שיצאה גם היא בהפקת דיסני ב-1937 וזכתה להצלחה גדולה בקופות. לדברי הנד, הרימייק, שכעבור עשרות רבות של שנים כבר מודע לסוגיות חברתיות ומתאים את עצמו לשיח העכשווי, "מעליב" את היצירה המקורית.

בהתבסס על אגדה של האחים גרים מהמאה ה-19, "שלגיה" בהשתתפותה של גל גדות בדמות המכשפה, היא האחרונה ברשימת יצירות הלייב אקשן של דיסני, שמביאות קלאסיקות בלתי נשכחות ששוכתבו לקהלים מודרניים, בהן "בת הים הקטנה". הנד, שאביו פעל עם וולט דיסני עצמו כדי להביא את הסרט המקורי לקולנוע, אמר שהשניים "יתהפכו בקברם" כשאולפני הסרטים של דיסני "יהרסו" את היצירה שלהם. השינויים באים לידי ביטוי בהחלפתם של שבעת הגמדים ב"יצורים קסומים" ואף נרמז כי הסרט, שבגרסתו המקורית מתהדר בשיר Someday My Prince will Come ("יום אחד הנסיך שלי יבוא") כבר לא יעסוק בסיפור אהבה.

השחקנית רייצ'ל זגלר ("סיפור הפרברים"), שתככב בדמותה של שלגיה בתפקיד הראשי, עוררה סערה בשבוע שעבר לאחר שטענה כי הסרט המקורי "מיושן במיוחד" והשוותה את התנהגותו של הנסיך לזו של מטרידן. היא גם רמזה על מתיחת פנים מוחלטת של הסיפור שבו שלגיה תהפוך לטענתה למנהיגה נפלאה: "הנסיך לא יציל אותה והיא לא תחלום על אהבת אמת". התגובות שחלקו על דבריה סברו כי נשים לא צריכות לבחור בין קריירה לזוגיות וטענו כי "זה לא אנטי פמיניסטי לרצות להתאהב". כבר לפני כשנה וחצי, טען השחקן נמוך הקומה פיטר דינקלג' כי הסרט המקורי מביא סיפור מיושן על "שבעה גמדים המתגוררים יחד במערה". בעקבות כך, דיסני הבהירה כי במטרה להימנע מסטריאוטיפים הגמדים יוצגו מזווית אחרת בגרסה החדשה.

הנד בן ה-91, שעבד כמעצב אנימציה בחברת דיסני בשנות ה-90, טען בשיחה עם העיתון הבריטי "טלגרף" כי תפיסות כמו זו של זגלר "אינן מבינות" את הסרט. לדבריו, רבים בקהל הצעיר מעולם לא ראו את המקור והם "לא יודעים על מה הם מדברים". הוא גינה את הרימייק ואמר: "זה רעיון אחר לגמרי ואני לא תומך בו בכלל. אני גם יודע שאבא שלי ודיסני לא היו מסכימים איתו מאוד. אני חושב שזה פתטי שאנשים מרגישים כך, ואלו צורות אומנותיות בעולם הקולנוע היום". הוא הוסיף בין השאר כי הסרט המקורי נוצר "בטוב טעם כשהוא נכתב ואני לא מסכים עם כל הקונספט החדש הזה, אבל אני יודע שדיסני נכנסת לסגנון הזה".

המלכה ב"שלגיה" | צילום: © Walt Disney Company. All Rights Reserved באדיבות yes

יתרה מזאת, הנד מאמין שזו "חרפה" שדיסני "מנסה לעשות משהו חדש עם סרט שזכה להצלחה כה גדולה קודם לכן": "אני חושש ממה שהם הולכים לעשות עם הסרטים המוקדמים. המחשבות שלהם כל כך קיצוניות עכשיו. הם משנים את הסיפורים ואת תהליכי החשיבה של הדמויות. אלה לא הסיפורים המקוריים יותר. הם ממציאים דברים ואני פשוט לא בעניין של כל זה. למען האמת, אני חושב שזה די מעליב מה שהם עשו עם כמה מהסרטים הקלאסיים האלה. אין כבוד למה שדיסני ואבא שלי יצרו ואני חושב שהם מתהפכים בקברם".

להנד גם יש פתרון. הוא מציע שראשי האולפנים יתמקדו ברעיונות חדשים במקום ברימייקים של סרטים מצליחים: "הם לא צריכים לקחת קלאסיקה ולשכתב אותה על פי ההשקפה שלהם. תבחרו משהו אחר. תצרו דמויות חדשות אם אתם מתכוונים לעשות את זה, אבל אל תהרסו יצירה יפה וקלאסית".

בנו של במאי הסרט, שנפגש עם אדריאנה קסלוטי שדיבבה את שלגיה בסרט המונפש המקורי, אמר שהשחקנית המנוחה הייתה מזדעזעת מהטענות כי דמותה אינה פמיניסטית. לדבריו, היא הייתה "גאה מאוד בתפקיד שלה ב'שלגיה' וחיה את התפקיד הזה כל חייה". עובדה חשובה אחת הנד בחר שלא לציין, אם כבר מעלים על נס את ההיבט הפמיניסטי: שמה של קסלוטי אפילו לא הופיע ברשימת הקרדיטים בסרט והשכר על עבודתה הסתכם ב-970 דולר.