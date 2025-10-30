"טעיתי טעות חמורה": האמת על פיטורי חיים לוינסון

העיתונאי חיים לוינסון הודיע הבוקר (חמישי) על התפטרותו מעיתון "הארץ" בשל תחושת מיצוי, אחרי 17 שנות עבודה במערכת - אלא שכעת נחשפים פרטים נוספים מהעזיבה, ונראה כי הסיפור מעט שונה מכפי שלוינסון הציג: עורך עיתון "הארץ" אלוף בן הוציא בצהריים הודעה לתקשורת, שבה הוא מגלה כי לוינסון למעשה פוטר, בעקבות גילויים על כ-200 אלף שקלים שקיבל מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בקטארגייט.

"עורך העיתון הודיע על הדחת חיים לוינסון מכתיבה בעיתון על רקע קשרים כלכליים עם איינהורן ופרספשן", נכתב בפתח ההודעה שהוציא בן, ואז ביקש לעדכן בהתפתחויות האחרונות בעניינו של לוינסון: "לפני כמה חודשים, בעקבות תהיות שעלו לגבי שני מאמרים - אחד שכתב ואחד שתיווך - הוא הוזמן לשיחת בירור. הוא נשאל לגבי מאמרים אלו, והשיב שלא קיבל תמורה משום גורם שהוא, לרבות ידידו שרוליק איינהורן.

"לפני ימים אחדים הגיעו לידי כתב הארץ בר פלג חומרים שמצביעים על קשרים כלכליים בין חברת פרספשן שבבעלות איינהורן לחברה בבעלות לוינסון. בעקבות המידע זומן לוינסון לשיחה והודה בקבלת כספים מאז 2019. בעקבות זאת הודעתי לו שלא ימשיך לעבוד בעיתון. 'הארץ' דרש ודורש מעיתונאיו לשמור בקפדנות על כללי האתיקה המקצועית", סיכם העורך. "בימים הקרובים נעדכן ונחדד את הדרישה לדיווח על עבודות נוספות".

מקשת 12, שם לוינסון מגיש בימי שישי את "אופירה ולוינסון", נמסר: "אנו קוראים על כך לראשונה, נברר את הפרטים לעומקם". לוינסון צפוי להיעדר מהשידור מחר, ואסייג תגיש לבדה.

שרוליק איינהורן

אחרי הודעתו של בן, לוינסון הגיב בפוסט ארוך שפרסם בחשבון ה-X שלו וביקש להבהיר כמה דברים: "בדקות אלה מתפרסמת כתבה ב'הארץ' על קשריי המקצועיים עם שרוליק איינהורן. עוד טרם פרסומה הודעתי למערכת על התפטרותי. עומד מאחורי כל המילים של הבוקר ומוסיף על כך גם את הדברים האלה:

"בשנת 2019, כדי לא להעלות לי את השכר בעיתון, אלוף בן עורך 'הארץ' אישר לי לעשות עבודות מהצד. עבדתי בסמכות וברשות במגוון חלטורות ועבודות צד בתשלום: השתתפות בכנסים כמו של פורום קהלת, פאנלים בטלוויזיה, הרצאות, רדיו, וכתיבת צללים עבור אנשים וארגונים. בין היתר, שימשתי ככותב צללים ומאמרים של חברי שרוליק איינהורן במערכות בחירות שהוא עבד בהם בבלקן.

"אני עומד מאחורי העבודות שביצעתי, כולן משעממות מתועדות וממוסמכות", הוסיף לוינסון. "העיסוק מהצד עם איינהורן הסתיים באמצע 2024 כשהתחלתי להגיש תוכנית שבועית בטלוויזיה. כל הכתיבה שעשיתי לא הייתה קשורה בשום צורה לעבודה העיתונאית שלי.

עדכון - בדקות אלה מתפרסמת כתבה בהארץ על קשריי המקצועיים עם שרוליק איינהורן. עוד טרם פרסומה הודעתי למערכת על התפטרותי. עומד מאחורי כל המילים של הבוקר ומוסיף על כך גם את הדברים האלה:



"גם אותי תפסה פרשת קטאר בהפתעה. לא ידעתי שאיינהורן נותן שירותים גם לקטאר, והאמת שכעסתי מאוד. אילו ידעתי על הקשר, הייתי מנצל אותו כדי לקבל סיפורים וחומרים מהקטארים. בטח רתחתי על ההדלפה לבילד, במקום לעיתון הארץ. אמרתי את דעתי לו בפרטי, כמו שאמרתי בפומבי: קטאר היא דיקטטורה איסלאמית, לא הייתי עובד למענה כמו שלא הייתי עובד למען סין, פוטין, או הפלנגות בסודן. זה שיפוט מוסרי. לא פלילי".