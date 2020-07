הכותרות ממשפטו של ג'וני דפ, בעקבות תביעת דיבה אותה הגיש נגד צהובון הסאן , ממשיכות להתפרסם בקצב מסחרר. לצד פרטים חדשים על יחסיו המורכבים של הכוכב עם בת זוגו לשעבר, השחקנית אמבר הרד ("אקוומן") והקלטות שונות המצביעות, לכאורה, על כך שהיה אלים כלפיה, אפשר למצוא גם תמונות רבות העשויות להחליש את עדותה של הרד, ולחזק את טענת עורכי דינו של דפ, הגורסים כי הרד הייתה הצד האלים במערכת היחסים.

לאחר שביום הראשון למשפט הוצגה תמונה גרפית של אצבעו הקטועה של דפ - פציעה שלפי דפ נגרמה לו לאחר שהרד זרקה עליו בקבוק וודקה, אך לפי הרד דווקא נבעה מוויכוח סוער שהתחולל ביניהם - ביום השני היו אלה תמונות שהצביעו על הרגלי צריכת הסמים של השחקן, שבאחת מהן אף מוצג כשהוא מעולף. במהלך סוף השבוע, במסגרת המשך שלב העדויות, הוצגה בבית המשפט תמונה נוספת, מלאה בדם גם היא.

התמונה המדוברת צולמה לאחר אותה פציעה של דפ, ומציגה את מראת חדר האמבטיה בבית בו בני הזוג שהו באותה תקופה, כחודש לאחר נישואיהם. בתמונה אפשר לראות כתובות רבות שנכתבו על המראה, רובן ככל הנראה באמצעות ליפסטיק או מצבע - אך גם כתובת "אני אוהב אותך", אותה רשם דפ באמצעות אצבעו המדממת.

Images have been submitted to the court showing Johnny Depp’s graffiti on the mirror of a rented house in Australia in his blood, in paint, and lipstick during an argument with his then wife Amber Heard.He denies attacking her describing the claims as “fabricated and vicious” pic.twitter.com/sDk0ckNMVl