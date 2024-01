הערב (שני) הותר לפרסום כי הזמר והשחקן עידן עמדי נפצע קשה בפעילות צה"ל בח'אן יונס, ככל הנראה כתוצאה מפיצוץ בפתח מנהרה. אביו עדכן כי עמדי במצב קשה אך לא נשקפת סכנה לחייו.

גם בכלי התקשורת ברחבי העולם לא נותרו הערב אדישים לחדשות אודות עמדי. זאת בזכות קריירת המשחק אותה הוא מתחזק מ-2017 - אז הצטרף לקאסט של "פאודה" מבית yes, נרכשה על ידי נטפליקס והפכה ללהיט בין לאומי.

"כוכב 'פאודה' נפצע קשה בפעילות בעזה", נכתב בכותרת של ה"ניו יורק פוסט", שמצטטים בידיעה את כלי התקשורת בישראל על מצבו של עמדי, לצד תמונות שלו משירות המילואים בזמן המלחמה וכן מצילומי "פאודה".

‘Fauda’ star Idan Amedi seriously injured while deployed in Gaza https://t.co/WWKKQca7cH pic.twitter.com/ysl7nJdbmG — New York Post (@nypost) January 8, 2024

באתר הגרמני "ברלינר זייטונג" נכתב כי "כוכב סדרת נטפליקס הישראלית, 'פאודה', נפצע". עמדי מכונה בכתבה של האתר הגרמני כ"זמר מוכר בישראל, שגם כיכב בהפקה המצליחה של נטפליקס, ולחם כחייל בעזה". גם ב"לה רפובליקה", העיתון השני בתפוצתו באיטליה, הקדישו ידיעה לעמדי. "כוכב הסדרה 'פאודה' נפצע בעזה", נכתב בכותרת לצד תמונה של עמדי עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, והוסיפו כי "המציאות התערבבה עם הדמיון".

עמדי מגלם ב"פאודה" את המסתערב שגיא צור בעונות 4-2 של הסדרה. בעמוד האינסטגרם הרשמי של "פאודה" פרסמו הודעה על פציעתו של השחקן והזמר. "עידן הוא אחד האנשים הנדיבים והחמים שיש, והוא אהוב על ידי כולנו", נכתב בפוסט יחד עם סרטון של עמדי מנגן ושר על סט הסדרה. "אהבתו למוזיקה היא חלק מיוחד מהסט שלנו. בואו נתפלל ביחד להחלמתו המהירה".

העיתון האיטלקי מסקר את הפציעה של עמדי | צילום: צילום מסך

ליאור רז, שותפו של עמדי למסך ואחד מיוצרי "פאודה" לצד אבי יששכרוף, כתב: "אחינו היקר עידן הוא גיבור אמיתי ומהיום הראשון של המלחמה החליט לשים הכל בצד ולצאת להילחם. תחילה בצפון ואז בדרום. אנחנו מתפללים להחלמתו המהירה ובטוחים שהוא יהיה בסדר. משפחת 'פאודה' מוסרת למשפחות ההרוגים תנחומים ולמשפחות הפצועים רפואה שלמה".