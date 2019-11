פעם היה עולם שהיה בו רק קוקה קולה, אחר כך הגיעו גם פפסי ו-RC. פעם היו כאן רק כבלים, ואז הגיעו הלווין והסטרימינג. פעם היה לנו או אייפון או גלקסי, לאט-לאט נכנסו גם מותגים אחרים לשוק. פעם חשבנו שרורי תהיה עם דין או עם ג'ס, ואז נכנס לתמונה לוגן. אנשים אוהבים לבחור כי העולם הוא לא שחור ולבן, וכולנו כבר מזמן לא מסתפקים במונופולים ודואופולים, וכך גם לגבי יקומים קולנועיים. היקום של מארוול הוא אולי הידוע והמצליח ביותר, ובדי. סי, טכנית, כבר לא קוראים למה שהם עושים יקום מורחב. אבל תמיד יש מקום לאופציה נוספת. בשבועות האחרונים שוחרר טריילר ראשון ל"בלאדשוט", סרט גיבורֵי על חדש בכיכובו של וין דיזל, שיעלה למסכים בתחילת 2020, ויהווה אבן פינה ליקום קולנועי-קומיקסי חדש ושלישי במספר: היקום הקולנועי של ואליאנט. ואלה שצועקים רגע, ארצ'י קומיקס, "ריברדייל", "סברינה", שמענו אתכם וסליחה אבל טכנית זה יקום טלוויזיוני, הגם שנראה שהוא לא הולך לשום מקום מעניין. מה זה ואליאנט? הוצאה לאור שהוקמה בשנת 1989 על ידי עובדים לשעבר של מארוול (אז הוצאת קומיקס מצליחה, אבל רחוקה מאימפריית הבידור שהיא היום), שבתחילה התאגדו ואף ניסו לרכוש את החברה מבעליה הוותיקים. כשזה לא הלך, והם הבינו שהחירות האמנותית שלהם בסכנה - וחשוב מכך, התמלוגים שקיבלו היו נמוכים מדי, לטעמם - הם החליטו להקים מותג קומיקס חדש משלהם. הם הקימו את Voyager Communications, גייסו מאיירים וכותבי קומיקס של מארוול, והחלו לפתח גיבורים חדשים שפעלו ביקום חדש: ואליאנט. החברה הזו מאז נמכרה, פשטה רגל ועברה שלל בעלויות לפני שבסופו של דבר נחתה לידיה של חברת המדיה הסינית DMG Entertainment, שהחליטה שהגיע הזמן לעשות איתה ועם נכסיה משהו בידורי ורווחי יותר. בשנת 2015 נחתם הסכם עם אולפני סוני (שהם גם בעלי הזכויות על דמותו הקולנועית של ספיידרמן), במטרה להקים יקום קולנועי חדש ולהביא את גם גיבורי העל של ואליאנט למסך הגדול. וזה מתחיל עם בלאדשוט, שכנראה שהדרך הכי טובה להגדיר אותו הוא שילוב בין המעניש (Punisher) לוולברין משום שהוא נוצר בשנת 1992, תקופה שבה גיבורי על היו עצומים פיזית, מהורהרים ואלימים למדי. יחד עם זאת סיפור הרקע שלו דווקא מזכיר גיבור אחר, נסו לעלות על נקודות הדמיון: ריימונד גריסון הוא חייל לשעבר שקיבל כוחות על כתוצאה מניסוי שמטרתו לייצר חיילי על, שלא לומר רוצחים שכירים שלא יכולים לשאול שאלות. גריסון, בגדול, היה סוכן צבאי חשאי שהסתנן למשפחת פשע כדי להפליל אותה, אך בסופו של דבר משימתו נכשלה והוא נחשף ונהרג. אז כן, זה כמו קפטן אמריקה, רק עם שליכטות דם שלא היו מביישות את דדפול. מה בדיוק קרה לבלאדשוט? במסגרת פרויקט של משרד ההגנה בשם Rising Spirit, גריסון הוקפא ואז והופשר כדי להשתתף בניסוי, במהלכו הוזרקו לדמו מיליארד ננו-בוטים קטנים (ומכאן שמו - זריקת דם). החלקיקים הקטנים הפכו אותו למין בן כלאיים של אדם ורובוט, והעניקו לו כמובן יכולות סופר אנושיות: היכולת לשנות את צורת המסה שלו, להתממשק עם טכנולוגיות, להירפא במהירות וכמובן שגם כוח רב, זריזות וסיבולת משופרות. זאת בנוסף לכישורי הלחימה והשליטה בנשק שרכש כתוצאה מאימוניו הצבאיים. אלא שלמרבה הצער, כחלק מהניסוי נמחקו לבלאדשוט כל זיכרונות העבר ולמעשה הושתלו לו זיכרונות מזויפים כדי לגרום לו לרצות להרוג את המטרות שהוא נשלח לחסל. מה בעצם סיפור הרקע האמיתי שלו? מה מכל זהויות העבר שלו הן הנכונות? זהו מסתורין שרץ לכל אורך הקומיקס, כאשר בשלב מסוים נרמז שאפילו ריימונד גריסון היא זהות פיקטיבית שנוצרה על ידי הפרויקט. נחשו מי לא אוהב את זה? כמויות דם שלא מביישות את דדפול | צילום: יח"צ באדיבות פורום פילם המוטיבציה הכי גדולה של בלאדשוט, אפוא, היא לגלות את האמת ועל הדרך להתנקם באנשי הפרויקט שיצרו אותו, ולוודא שהניסוי נפסק ושאיש לא יעבור את מה שהוא עבר. הבעיה היא שפרויקט Rising Spirit מתברר כמסועף ומורכב, בעל היסטוריה של שנים על גבי שנים של מחקר וניסיונות עבר כושלים, ומדובר בחלק מקונספירציה שלמה שבלאדשוט בסופו של דבר נחשף אליה. מי ההם ההארבינג'רס? ניקח רגע הפסקה מבלאדשוט, כי, כאמור, הוא רק חלק אחד מיקום רחב יותר. השלב הראשון ביקום הקולנועי של ואליאנט היה אמור להכיל חמישה סרטים - שני סרטי "בלאדשוט", שני סרטי "הארבינג'רס" (המבשרים), וסרט אחד של "מלחמות ההארבינג'רס" - מקבילת ואליאנט ל"הנוקמים", שתשלב את עשרות גיבורי העל להרפתקה קולנועית אחת. בפועל לא ברור אם כל זה ייצא לפועל, כי סוני מכרה את הזכויות על דמויות ההארבינג'רס לאולפני פארמאונט, והם אלה שיהיו אחראים על הפקת הסרטים, אם "בלאדשוט" הסרט יתגלה כהצלחה. בקומיקס, ההארבינג'רס תת גזע של בני אנוש בעלי כוחות מנטליים על טבעיים. המוטנטים של ואליאנט, אם תרצו. ההארבינג'ר הכי חזק הוא איש עסקים יפני בשם טויו האראדה, שמנהל את קרן ההארבינג'רס, שאוספת ומאמנת הארבינג'רס צעירים וחסרי ניסיון במטרה להפוך אותם לצבא פרטי בשירותו של האראדה. ובמובני "אקס מן", חשבו על פרופסור אקס, רק עם מניעים הרבה פחות תמימים. אלא שאחד ההארבינג'רים, צעיר בשם פיטר סטנצ'ק (שם קוד: סטינג), שאמור להיות היחיד שכוחותיו משתווים לאלה של האראדה (ומסוגל, בין היתר, להפעיל את הגנים הסמויים שבהארבינג'רס אחרים), מחליט שמשהו מסריח שם, מקים קבוצה נוספת של הארבינג'רס שנקראת "המורדים" ומגייס לשורותיו חלק מהצעירים שמוצאים את עצמם במהרה נרדפים על ידי האראדה. View this post on Instagram A post shared by John Roberts (@john_roberts11) on Nov 1, 2019 at 11:44pm PDT איך זה קשור לבלאדשוט? בזמן שכל זה קורה, האראדה מוצא זמן להעניק מחסה לדוקטור עמנואל קורטיץ', עובד לשעבר בפרויקט Rising Spirit שמגלה כי חלק ממטרות הפרויקט הן ללכוד ולהרוג הארבינג'רים צעירים. ומי לדעתכם מופקד על המשימות האלה? בלאדשוט ולא אחר. אז קורטיץ' מחליט לפתח ייסורי מצפון ולעבוד על תוכנית סודית לפרק את הפרויקט, בסיועו של האראדה. בלאדשוט מאתר את קורטיץ' ומגלה שלשניהם יש מטרה דומה: להפיל את פרויקט Rising Spirit. אבל אחרי חיטוט במוחו המתומרן של בלאדשוט, קורטיץ' והאראדה מנצלים אותו למטרותיהם וגורמים לו לשחרר הארבינג'רים כלואים, כדי שאלה יעברו לשליטתו של האראדה. בלאדשוט נאבק על חירותו שלו אבל האראדה מסרב לוותר על הנשק החזק ביותר שלו וכך, למעשה, מוכשרת הקרקע ל"מלחמות ההארבינג'רים" - עלילת קומיקס רחבת היקף שמשלבת את כל הדמויות ביקום במסגרת מאבקי הפלגים השונים. וזה, אם יקרה, אמור להיות האירוע הגדול שיסכם את השלב הראשון. יאפ, בדיוק כמו "מלחמת האינסוף" ו"סוף המשחק". גרסה שלהם לנוקמים של מארוול | צילום: יח"צ באדיבות פורום פילם אילו עוד דמויות יש ביקום? אחד כזה הוא אקס, שיגולם בסרט על ידי טובי קבל. בקומיקס, אקס הוא גאון מחשבים שמקושר בכלל להארבינג'רס ותומך בפלג המורדים, אבל ב"בלאדשוט" הוא יאייש את משבצת הנבל. דמות נוספת, שלפי השמועות תשחק תפקיד בסרטים האלה ובעתיד אולי תזכה לסרט משלה, היא פיית' הברט (שם קוד: זפיר) - הארבינג'רית צעירה שהיא חלק מקבוצת המורדים, וגם תהיה ככל הנראה גיבורת העל כבדת המשקל הראשונה בהיסטוריה הקולנועית. פיית' היא חנונית צעירה שאיבדה את הוריה בתאונת דרכים כדרכם של לא מעט גיבורי פעולה, ומגלה שהיא בעלת יכולות תעופה. דמויות נוספות שעשויות להפציע בסרטים הן נינג'ק, שכיר חרב שהוא בעצם מיליונר בריטי בשם קולין קינג שמשכיר את עצמו לכל המרבה במחיר. וגם X-O Manowar - לוחם מהמאה החמישית לספירה, שנחטף על ידי חייזרי עכביש מתוך מזימה להשתלט על כדור הארץ, אבל מצליח להשתחרר וחוזר לאחר 1,600 שנים כדי להזהיר את כולם (כידוע לאף אחד, הזמן עובר לאט יותר בחלל החיצון). View this post on Instagram A post shared by Fala, Animal! (@falaanimal) on Nov 3, 2019 at 6:03am PST View this post on Instagram A post shared by Marguerite Sauvage (@margueritesauvage) on Nov 5, 2019 at 12:22pm PST האם כל התוכניות הקולנועיות הללו אכן ייצאו לפועל? קשה לומר. כאמור, בעקבות מכירת הזכויות של ההארבינג'רס לאולפני פארמאונט, האפשרות שכל הדמויות האלה יתקיימו באותו היקום הופכת לעניין מורכב, שמצריך חוזים מיוחדים של שיתוף פעולה. מצד אחד, אין ספק שהתרסקות היקום הקולנועי של די. סי. (שחווה לאחרונה דווקא רנסאנס בעקבות הצלחת "אקוומן" ו"ג'וקר") צריכה להרתיע את מפיקי "בלאדשוט". מצד שני, ראינו שאולפני דיסני וסוני הצליחו להגיע לפשרה אודות הזכויות לסרטי "ספיידרמן", כך שכל עוד "בלאדשוט" יצדיק את עצמו בקופות, אפשר לקוות שהאולפנים המתחרים ילמדו לעבוד זה לצד זה. התשובות הסופיות יגיעו רק ב-20 בפברואר, בצאת הסרט. {title}





