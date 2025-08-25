בעוד יומיים ייפתח בוונציה פסטיבל הסרטים הבינלאומי, וכפי שקרה לא פעם באירועי תרבות בשנתיים האחרונות - ייתכן שגם הפעם יישמעו קולות מחאה נגד ישראל והפעולות הצבאיות בעזה. בימים האחרונים גובשה מחאה חדשה, במסגרתה קראו אנשי תרבות לפסטיבל לנקוט עמדה ברורה ביחס למתרחש במזרח התיכון, וכעת אותה קבוצה מחריפה את דרישתה - וקוראת לבטל את הזמנתה של גל גדות, כך לפי דיווחים באיטליה.

כאמור, המחאה החלה כבר לפני ימים אחדים, אז כ-1,500 אנשי תעשיית הקולנוע - בהם במאים, שחקנים ואומנים איטלקיים ובינלאומיים המאוגדים תחת ארגון "ונציה עבור פלסטין", חתמו על מכתב פומבי בקריאה להנהלת הפסטיבל "לגלות יותר אומץ ובהירות בגינוי הג’נוסייד המתמשך בעזה והטיהור האתני ברחבי פלסטין שמבצעים ממשלת ישראל וצבאה". הם כתבו: "העול כבד מדי מכדי שנוכל להמשיך לחיות כפי שהיה קודם... אנו ממשיכים להיות עדים לעינויי ג’נוסייד המבוצע בשידור חי על ידי מדינת ישראל בפלסטין".

אתמול (ראשון) החריפה הקבוצה את מחאתה, ודרשה מהנהלת הפסטיבל לבטל את הזמנתה של הכוכבת הישראלית גל גדות - שהסרט בהשתתפותה "בידיים של דנטה", בבימויו של ג'וליאן שנאבל ובכיכובם של עוד כוכבים רבים כמו אל פאצ'ינו ואוסקר אייזק, צפוי להיות מוקרן בבכורה בוונציה. במכתב המחאה החדש שיצא השבוע קראו מאות החתומים עליו "למשוך את ההזמנה של גל גדות להשתתף בפסטיבל, ושל כל אמן וסלבריטאי התומך בפומבי ובאופן פעיל ברצח העם. ובמקום זאת יועמד מקום לרשות משלחת שתצעד על השטיח האדום עם דגל פלסטין. אך לפי דיווחים מעבר לים, עוד בטרם פורסם המכתב אמש היא כבר עדכנה כי לא תגיע לפסטיבל.