מה הסיכוי שוויל סמית' יאבד את פרס האוסקר שלו בגלל שהיכה את כריס רוק בשידור חי? לפי הניו יורק פוסט, הסיכוי לא גבוה, אבל קיים. גורם בכיר בהוליווד אמר לעיתון כי "ברור שוויל לא ירצה להחזיר את הפרס, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה עכשיו. זו הייתה ממש תקיפה, כולם באולם היו בשוק וחשו אי נעימות".

בניו יורק פוסט התייחסו לאפשרות לשלילת הפרס בהקשר של הקוד האתי של האקדמיה, שפורסם ב-2017 בעקבות כמה פרשות של הטרדות ותקיפות מיניות ושהוביל להדחתם מהאקדמיה של רומן פולנסקי וביל קוסבי. מנכ"לית האקדמיה האמריקאית לקולנוע דון הדסון, כתבה אז לחברי האקדמיה כי "בנוסף להישגים מקצועיים יוצאי דופן בתחום הקולנוע, אנו מצפים מהחברים לעמוד בדרישות המוסריות ולנהוג על פי הערכים שלנו, שכוללים את כבוד האדם, האינקלוסיביות ויצירת אווירה תומכת ויצירתית". הדסון אמרה אז: "אין מקום באקדמיה לאנשים שמנצלים את מעמדם וכוחם ושאינם עומדים בסטנדרטים של הוגנות. האקדמיה מתנגדת לכל סוג של אלימות, התעללות, הטרדה ואפליה".

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

עם זאת, לא ברור מה משמעות האמירות האלה בהקשר של זוכים, והבוקר, ההודעה הרשמית היחידה בנושא שהאקדמיה הוציאה הייתה לקונית למדי, ונכתב בה כי "האקדמיה אינה מוחלת על אלימות משום סוג. היום אנחנו שמחים לחגוג את הזוכים בטקס פרסי האוסקר ה-94, שמגיע להם רגע של הכרה מעמיתיהם ואוהבי קולנוע בכל העולם". בתגובות לציוץ התמציתי הזה בטוויטר, הגיבו גולשים רבים שקיוו שהאקדמיה תגנה את המעשה האלים של סמית' בצורה ברורה יותר.

מפיק "הסמוראי האחרון" מרשל הרשקוביץ כתב: "אני קורא לאקדמיה, שבה אני חבר, לנקוט צעדים אמיתיים נגד וויל סמית'. הוא בייש את כולנו הלילה". רוזי אודונל הגיבה מתחת לציוץ של האקדמיה: "אז למה לא עשיתם כלום?", ובציוץ נפרד: "זה כל כך מטריד, בכל רמה. כל הכבוד לכריס רוק שלא הגיב למפגן של גבריות רעילה מצדו של נרקסיסט משוגע". מגיב אחר הוסיף: "נתתם פרס ודקות ארוכות ללא הפרעה בשידור חי לתוקף אלים. אתם לא רק מוחלים על אלימות, אתם מעודדים אותה".

משטרת לוס אנג'לס מסרה לניו יורק פוסט כי עד כה, רוק סירב להגיש תלונה נגד סמית', ולכן לא צפוי להיפתח נגדו תיק פלילי. "אנו מודעים לתקרית בין שני השחקנים במהלך טקס פרסי האוסקר", נמסר מדובר המשטרה, "המותקף סירב להגיש תלונה, אולם אם ירצה לעשות זאת בשלב מאוחר יותר, שוטרי לוס אנג'לס יוכלו להשלים דו"ח על האירוע".