המהומות והסערות בקמפוסים בארה"ב נמשכו גם ביממה האחרונה, וגם הרבה מעבר לאוניברסיטת קולומביה. עימותים עזים נרשמו בשורת מוסדות אקדמיה יוקרתיים בארה"ב, לרבות אוניברסיטת טקסס באוסטין, אוניברסיטת דרום קליפורניה וגם באוניברסיטת MIT הסמוכה לבוסטון.

יו"ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג'ונסון הגיע אמש (רביעי) לאוניברסיטת קולומביה, שהפכה לסמל ההפגנות והמחאות הפרו-פלסטיניות והאנטי ישראליות. הוא מתח ביקורת על הנהלת האוניברסיטה, וקרא לנשיאתה מינוש שפיק להתפטר אם "היא לא מסוגלת להחזיר את הסדר". אתמול בשעות הצוהריים הוארך המשא ומתן בין הנהלת האוניברסיטה למפגינים ב-48 שעות – בשאלה אם מאהלי המחאה שלהם יפורק או יועבר למקום אחר.

במהומות דומות שפרצו אתמול באוניברסיטת טקסס בעיר אוסטין נעצרו לפחות 34 מפגינים. מושל טקסס גרג אבוט הורה מיד על שליחת משטרת טקסס לקמפוס, שפעלו באגרסיביות לצמצום ההפגנה, אך לא פינו אותה מיד. באוניברסיטת דרום קליפורניה נעצרו לא פחות מ-100 מפגינים, וגם קמפוס הומבולדט של האוניברסיטה הפוליטכנית בקליפורניה הודיע שיסגור את שעריו בשל המחאות הנרחבות.

כוחות המשטרה באוניברסיטת טקסס

DPS appears to be prepping to disperse with a heavy, heavy showing of DPS troopers prepped in riot gear. pic.twitter.com/xJ1jZlNRjy — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

UT Austin right now. Protesters and DPS in a standoff on the main drag of campus pic.twitter.com/OipxvXDbWC — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

החוקר הישראלי המוערך, פרופסור רצף לוי מאוניברסיטת MIT, העלה לרשת X (לשעבר טוויטר) תיעוד של תומכי חמאס מגובים בשוטר מקומי שמנסים למנוע מאדם ישראלי לעבור במקום שבו הקימו מאהל מחאה בקמפוס. "כשל מוסרי ומנהיגותי", כתב – והסביר כי המצולמים בסרטון משקרים בטענתם שמקום המחאה שלהם "נשמר" על ידי המרכז האקדמי היוקרתי.

Breaking:



The unauthorized Hamas supporters encampment @MIT being legitimized retrospectively!



MIT police & staff person tell Jewish student to leave because the space was ‘reserved’ - a lie!



The video also shows that the camp hosts none MIT!



Leadership & moral failure!… pic.twitter.com/pzInZdJLXk — Retsef Levi (@RetsefL) April 24, 2024

הזרוע הארוכה של האחים המוסלמים

"מה שאנו רואים כעת הוא אירוע שנבנה באיטיות ובסבלנות מעל רבע מאה – שכעת מגיע להבשלה האולטימטיבית שלו", אומר ד"ר קובי ברדה, מומחה להיסטוריה ופוליטיקה אמריקנית וגאו-אסטרטגיה, החממה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה. בשיחה עם N12 אומר ד"ר ברדה כי הארגון המרכזי שמוביל את ההפגנות ואחראי לתסיסה המרכזית הוא ארגון SJP (Students for Justice in Palestine). הארגון הזה מהווה את אחת מהזרועות הארוכות של ארגון האחים המוסלמים בארה"ב, ופועל בקמפוסים ובאוניברסיטאות במטרה לקדם אג'נדה פרו-חמאסית ואנטישמית.

8 באוקטובר, סן פרנסיסקו, הפגנת שמחה על טבח חמאס. הנואם: פרופ' חאתם בזיאן מאונ' ברקלי משלהב את הקהל השמח ומתאר את הטבח כיום עצמאות פלסטיני. פרופ' בזיאן הוא מי שייסד עוד כסטודנט בברקלי לפני 23 שנה את SJP - סטודנטים למען צדק לפלסטין - הארגון שעומד מאחורי מה שקורה כעת בקמפוסים >> pic.twitter.com/XrSzNwfgtF — עמרי מניב Omri Maniv (@omrimaniv) April 24, 2024

"תא הסטודנטים הזה פעיל ביותר מ-200 קמפוסים ברחבי ארה"ב, נועד לקדם מודעות לפלסטין, ולסמן ולפגוע בכל מה שקשור לישראלים ויהדות", מסביר ד"ר ברדה. "לאורך כל השנים הם הצניעו וכיבסו את האירוע של אנטי-ישראליות, וטענו שמדובר באנטי-ציונות. הרעיון מבחינתם הוא לעורר מהומות ולייצר סביבה תומכת שתאפשר את ההפגנות האלה".

זה מפתיע מישהו שהכיבוש ממשיך הפעם בהרווארד?

הרי זה בדיוק התוכנית של SJP ניתן לקרוא את השרשור שלי בהקשר מהחלק הרלוונטי ואז לעלות מעלה ומטה להשלמת התמונה הרחבה? pic.twitter.com/nApQm1gJZp — קובי ברדה-Kobby Barda (@kobbybarda) April 24, 2024

האחים המוסלמים מפעילים זרועות נוספות ברחבי ארה"ב, אך ה-SJP אחראי על הפעילות מול הסטודנטים. "שם הדרך הקלה ביותר לייצר מוביליזציה ושינוי חברתי במהירות", אומר ברדה. הוא מצביע על קשר הדוק, שאותו הוא מכנה "הברית הירוקה-אדומה, שנרקם לאורך השנים האחרונות בארה"ב, ומציג שילוב בין תנועות מזוהות האחים המוסלמים ותנועות מרקסיסטיות. "זה צמד חמד שתהום רעיונית פעורה ביניהם, אך הם בוחרים הצטלבויות אידאולוגיות שעליהן יוכלו להסכים, וטוענים כי מיעוטים יכולים לקדם יחד אג'נדה משותפת מבלי להסכים על הכול".

התומכת הגדולה: קטאר

כך מצליח ארגון ה-SJP להניע לפעולה אגרסיבית ותוקפנית אלפי סטודנטים, שלרבים מהם אין שום קשר למאבק הפלסטיני, ולרבים מהם אין אפילו מושג ממשי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. "SJP משתמש באותם ילדים באמצעות יצירת סממנים וסמלים – למשל האבטיח שהפך לסמל ללאומיות הפלסטינית (מכיל את צבעי דגל פלסטין). הכאפייה הופכת להיות פריט לבוש חובה, כי בטיקטוק סיפרו להם שמי שרוצה להיות מגניב חייב לעטות כאפייה. הארגון מייצר הנעה לפעולה באותם אידיוטים שימושיים", אומר ד"ר ברדה. "רבים מאותם סטודנטים באוניברסיטאות יוקרתיות, שכל עתידם לפניהם, מסכנים מקומות עבודה בהווה ובעתיד ואת שכר הלימוד הגבוה שהוריהם משלמים עליהם, הם לא מבינים עד הסוף את משמעות המעשים שלהם".

את הקמפוסים בארה״ב אני מכיר כבר מ-2016 כשהתחלתי את הפעילות שלי בדיפלומטיה ציבורית.

פוצצו לנו אירועים, בחלקם היינו צריכים ליווי משטרתי על מנת להצליח לצאת מהקמפוס כי אטמו לנו את הדלת וסירבו להתפנות אחרי שהפריעו לאירוע. זאת דוגמה אחת מיני רבות לאלימות שעברנו על ידי קבוצות כמו-… pic.twitter.com/kib1XTIsM1 — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) April 24, 2024

"SJP נתמך על ידי כסף קטארי", הוא מוסיף. "שרת החינוך בממשלו של טראמפ קבעה בדוח שפרסמה כי בין קטאר הייתה התורמת הגדולה ביותר למוסדות אקדמיים בארה"ב בשנים 2019-2014. הכסף הזה מגיע מלמעלה להכתיב את תכני הלימוד באוניברסיטאות, או מגיע מלמטה כדי להפעיל 'סוכנים' שהמטרה הרשמית שלהם היא לשמש כחלל בטוח למיעוטים, אך מחקרים חושפים כי מעל 90% מהם שיתפו ברשתות החברתיות הערות בעלות גוון אנטישמי או אנטי-ישראלי מובהק. אנו רואים מערכת שפועלת בצורה מסונכרנת – מהנהלות קמפוסים ותאי סטודנטים – ועד לחברי מועצה וחברי קונגרס".

ד"ר קובי ברדה מנחה את הפודקאסט "אמריקה, בייבי"